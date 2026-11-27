Ya ha habido un cara a cara entre Sánchez y Feijóo, un debate de portavoces, un debate a ocho, y ahora un debate a cuatro. Es inevitable que los argumentos se repitan, y que el espectador comience a fijarse en detalles secundarios.

Como el color azul azafata de Pan Am (o tal vez Plus Ultra) del traje de Pedro Sánchez. O el sorprendente atuendo de Ada Colau. ¿Lugarteniente de Darth Vader? ¿Un homenaje al camarada Strelnikov de Doctor Zhivago?

¿Y de qué era el pin? ¿La bandera LGTB?

Comenzó el debate con el balance de la legislatura, y Ada Colau lo resumió: violencia machista. ¿Se refería a los agresores sexuales que han visto aliviadas sus penas por una ley chapucera, o al fallo de las pulseras antimaltrato?

No, quería anunciar que, el domingo 29, todas las mujeres van a acudir con ella a votar en masa. Sonó un poco como si las considerase un rebaño susceptible de ser pastoreado, pero cualquiera le decía nada con ese aspecto tan severo.

A continuación, Sánchez hizo su propio resumen: bulos y mentiras. Y nos hizo una advertencia: ojito que el domingo hay dos caminos, y uno conduce al pasado.

Exacto, conduce a los pasados ocho años, y por eso hay que evitarlo.

Abascal se centró en el deterioro de los servicios públicos: apagones, accidentes ferroviarios, inseguridad. Y mencionó por primera vez El Hierro. Curiosamente, a partir de ahí este asunto no recibiría mucha más atención.

Feijóo retomó el debate anterior, que le salió tan bien a pesar de la "refutación por superioridad" de Obama y esas cosas, y le recordó todas las preguntas que dejó entonces sin contestar, desde quién le pagó las primarias, a por qué protege a Marruecos y se fue de vacaciones después de la invasión de Ceuta.

Después llegó el bloque de vivienda, y este ya nos lo sabemos. Sánchez y Colau señalaron que el tope a los alquileres ha conseguido una reducción en los precios, y a la vez ocultaron cuidadosamente que esas medidas han reducido notablemente la oferta.

De este modo consiguen pasar por alto que, para determinados grupos, el acceso a la vivienda es ahora virtualmente imposible. Ambos tuvieron la gigantesca desfachatez de poner como ejemplo de mercado de alquiler… a Barcelona.

A partir de este bloque Sánchez comenzó a dirigirse a Colau como "Ada", como si, finalmente, en vez de Strelnikov fuera su mayordomo.

Y Feijóo… Es evidente que hay gente muy competente en el equipo de campaña del Partido Popular, y esto es una novedad.

Feijóo le recordó a Sánchez que ha hecho en noviembre de 2026 exactamente la misma promesa electoral que hizo en julio de 2023: que la vivienda sería la pieza clave de su legislatura.

Y añadió "amiga, date cuenta", algo que para los que andamos por las redes es una especie de guiño.

🎙️"Amiga, date cuenta" Feijóo utiliza una frase viral en el debate para dejar en evidencia la gestión de la vivienda del PSOE https://t.co/vyaT2ZWcCr — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 26, 2026

Y luego le tomó el pelo preguntándole por la inflación de las pizzas del Luna Rossa, que el presidente recomendó en alguna situación y que estaba situada cerca de la sauna de su suegro.

Feijóo se comprometió a construir un millón de viviendas, a reformar la ley del suelo y la de propiedad horizontal, a agilizar la concesión de licencias, y a ofrecer ventajas fiscales a los jóvenes.

A pesar de tratar de vivienda, Ada Colau volvió a hablar de la violencia machista. Abascal le respondió con el "machismo importado". Se refería, claro, a los inmigrantes, que según él han incrementado la inseguridad de las mujeres y que han agravado notablemente el problema de la vivienda. Construirán más viviendas, y en el reparto habrá "prioridad nacional".

Mientras tanto, Sánchez seguía Ada por aquí y Ada por allá. La cosa empezaba a sonar a mansplaining.

Y de nuevo lo de los bulos y las mentiras. Y el ático de Ayuso.

De trenes, ni hablar. Los del bloque de izquierdas, que se manifestaron fervorosos defensores de lo público, no quisieron comentar nada de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo). En lo que se refiere a la economía, de nuevo el guion estaba claro.

Ada y Pedro (Ada había empezado también a llamarlo así) aplicaron el foco sobre el crecimiento económico, y lo apagaron en el empobrecimiento de la población, el incremento de la presión fiscal, y el gasto público desbocado que no se sabe muy bien dónde ha ido a parar.

"¿Qué le parece la sanidad en Madrid?", preguntó Colau. "Hombre, a juzgar por las listas de espera, algo mejor que la de Cataluña", respondió Feijóo. Vale, pues entonces tax the rich.

Pedro y Ada enfocaron sus ataques en Abascal, y de hecho consiguieron ponerlo nervioso y que llamara sinvergüenza al primero.

Feijóo, en cambio, aguantó con total tranquilidad, y se burló otra vez de Sánchez diciéndole que presumía de conocimientos en economía gracias a su tesis doctoral.

Alberto Núñez Feijóo, antes del debate a cuatro. Alberto Ortega Europa Press

Colau defendió inopinadamente a Begoña Gómez y habló de lawfare, porque a fin de cuentas este es un concepto importado originalmente por ellos y posteriormente asumido por Sánchez.

Y luego la cosa se embarulló definitivamente.

Pedro y Ada empezaron a emitir un torrente de asuntos diversos, sin solución de continuidad: violencia de género (otra vez), genocidio, aborto, ley trans, Netanyahu… Ah, y la "política de migración cruel y asesina de la Unión Europea". ¿Era esto el galope de Gish?

No, era la única mercancía (averiada) que actualmente ofrece la izquierda española: los certificados de bondad que emite, que permiten exhibir un estatus moral superior y eliminar de la alternancia al malvado rival.

Minuto de oro (al fin, menos mal). Pedro tuteó, y el mejor fue Feijóo. Esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en el cara a cara del 19 de noviembre, los colaboradores de Sánchez también se acercaron para arroparlo.

Así acabó la cosa, y afortunadamente la campaña termina hoy viernes a medianoche.