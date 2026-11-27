Yo, que soy de natural manso, he disfrutado como perro con dos rabos con el amistoso 'choque' entre Pedro J. Ramírez y Fernando Garea en la mesa de análisis que organizamos en EL ESPAÑOL tras el debate a cuatro del jueves 26.

Decía Pedro J. en esa mesa que la negativa de Sánchez a dimitir y a renunciar a su escaño si este domingo pierde las elecciones es la prueba de que pretende atrincherarse al frente del PSOE con el objetivo 1) de hacer imposible que PP y Vox gobiernen en circunstancias de relativa normalidad y 2) de volver a presentarse a las elecciones en 2031 como mesías redentor de la izquierda.

"VuELve", que diría Pablo Iglesias.

Fernando Garea, que conoce bien lo que se cuece en las turbulentas tripas del PSOE, lo negaba todo y auguraba una "matanza de Texas" en el partido si este domingo pierde las elecciones Pedro Sánchez.

No es tan fácil mantenerse al frente del PSOE cuando has perdido todo el poder territorial, venía a decir Garea.

"Le atribuís poderes sobrehumanos", remataba.

El intercambio entre Pedro J. y Garea está publicado en EL ESPAÑOL (no hay nada que nos guste más en EL ESPAÑOL que una buena discrepancia), así que no me extiendo más en la descripción de lo que dijeron el uno y el otro.

🔴🗣️ Pedro J. (@pedroj_ramirez) y Fernando Garea (@Fgarea) chocan en EL ESPAÑOL TV por el órdago de Feijóo a Sánchez: "Ha conseguido que se visualice de que esto va de echar a Sánchez de la Moncloa" Garea: "Va a ser la matanza de Texas, como es siempre el PSOE cuando pierde el poder" — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 27, 2026

Mi opinión sobre el asunto es la siguiente.

A Alberto Núñez Feijóo, evidentemente, le sale gratis el órdago. Si el PP pierde las elecciones este domingo y Feijóo no llega a la Moncloa, su continuidad al frente del partido no tiene ningún sentido. Por edad, por trayectoria y por coherencia con su propio relato.

Porque Feijóo lo habría intentado ya dos veces y en las circunstancias más favorables posibles para él, con Pedro Sánchez sepultado bajo una montaña de escándalos que habrían triturado sin duda alguna a cualquier otro político democrático de cualquier otro país del planeta.

Con 65 años, cuatro mayorías absolutas en Galicia y una carrera política a la que sólo le habría faltado la guinda de la presidencia del Gobierno, Feijóo podría irse en paz a su casa y razonablemente satisfecho, a pesar de la decepción por la derrota.

Digamos satisfecho al 80%, que es buen porcentaje para una vida.

Es más, una hipotética derrota del PP ni siquiera sería atribuible a él (yo desde luego no le culparía por ella), sino más bien al instinto suicida de una ciudadanía española capaz de transigir con lo que ningún otro ciudadano de ningún otro país democrático con un mínimo de autoestima habría transigido jamás.

Si los españoles, en resumen, quieren suicidarse al grito de "vivan las caenas sanchistas", allá ellos.

Así que Feijóo, en realidad, no estaba renunciando durante el debate a nada a lo que no hubiera renunciado ya mucho antes de lanzar su órdago.

Porque es un político normal.

Pero es que el peso del órdago recaía sobre Sánchez.

Y Sánchez no es un político normal.

Santiago Abascal, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau, antes del debate a cuatro. Alberto Ortega Europa Press

Que Sánchez se sienta tentado de atrincherarse al frente del PSOE y protegerse así de cualquier imputación penal que pueda llegar en el futuro no es una especulación más o menos delirante de cuatro fanáticos obsesionados con Pedro Sánchez y su oceánica maldad.

Es cierto, como dice Garea, que un político que intenta vender el relato de una presunta victoria en unas elecciones que todavía no se han celebrado no va a comprometer su futuro político. Porque eso sería poco menos que reconocer que contempla como probable su derrota.

Es decir, sería reconocer una fisura en esa imagen de confianza absoluta en su propia invencibilidad.

Es cierto también que Pedro Sánchez no tiene ninguna causa penal en su contra, que no está siendo investigado personalmente ni por las cloacas ni por la financiación ilegal del PSOE (que sepamos), y que esa hipotética imputación no deja de ser hoy más que otra exclusiva del afamado diario Especulated Press.

Pero es que estamos hablando de Sánchez.

Sánchez no es un político del que no se sabe nada, que llega virgen al cargo o que aparece en el escenario como una incógnita y sin que nadie sepa cómo y por qué. Sánchez tiene un pasado. Como dice Don Raggio en X, "los prejuicios son el mapa mecánico del mundo. Es experiencia acumulada, filtrada, llevada casi siempre a últimas consecuencias. El mundo no es nuevo. El hombre tampoco".

Y con Sánchez, los prejuicios se han cumplido hasta ahora siempre. Como un reloj suizo. Si me hubieran dado un euro por cada línea roja teóricamente infranqueable cruzada por Pedro Sánchez, ahora sería millonario.

Si algo me ha enseñado esta pocilga es que cuantos más prejuicios refinados y depurados tengas, mucho mejor. Los prejuicios son el mapa mecánico del mundo. Es experiencia acumulada, filtrada, llevada casi siempre a últimas consecuencias. El mundo no es nuevo. El hombre tampoco. https://t.co/dL0BElXttE — Don Raggio (@Raggiomoral) September 24, 2023

Fue Sánchez el que el 1 de mayo de 2025 dijo "la mayor consulta se hizo en el año 2023 y habrá otra en el año 2027 y aspiraremos a liderar esa mayoría parlamentaria para continuar gobernando hasta el año 2031".

Fue Sánchez el que el 9 de diciembre de ese mismo año dijo "estamos al frente del Gobierno, cambiando las cosas para bien, y eso es lo que me gustaría trasladaros, que tenemos todas las fuerzas, todas las ganas y todo el ánimo del mundo para empezar el 2026, para afrontar el 2027 e ir a por el 2031".

El que en enero, en La Vanguardia, dijo "el proyecto político que tengo el honor de encabezar, no sólo tiene vocación de culminar esta legislatura, sino de trascenderla y continuar hasta entrada la década del 2030".

El que el 29 de abril de este mismo año situó el horizonte en 2035: "Yo reflexiono, reflexiono y reflexiono, y creo, sinceramente, después de mi reflexión, que España lo que necesita son ocho años más de gobierno progresista".

En resumen, hay un hilo claro y público de declaraciones entre 2025 y 2026 en las que Sánchez proyecta su liderazgo y el del PSOE más allá de 2027, con 2031 como horizonte explícito y, en algunos discursos, ocho años más allá, hasta 2035.

Por otro lado, el uso del aforamiento como herramienta de protección frente a la acción de los jueces no es precisamente un recurso al que Sánchez haya demostrado alergia, como tampoco se lo ha hecho a los indultos e incluso a las flagrantemente ilegales amnistías.

En las elecciones generales de julio de 2023, Sánchez incluyó a José Luis Ábalos como número dos por Valencia, lo que le garantizó el acta de diputado y, con ello, el aforamiento. La condición de aforado hizo que la investigación principal del caso Koldo/Ábalos recayera en el Tribunal Supremo.

Ábalos conservó el escaño durante gran parte de la instrucción.

Fue también el caso de Miguel Ángel Gallardo. Gallardo estaba investigado (junto con David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez) por prevaricación y tráfico de influencias en la creación y adjudicación de una plaza en la Diputación de Badajoz para el hermano del presidente.

Tras el auto de procesamiento, Gallardo impulsó un aforamiento exprés: una diputada del PSOE en la Asamblea de Extremadura dimitió y cuatro personas que le precedían en la lista renunciaron para que él pudiera tomar el escaño en menos de 48 horas y pasara a ser aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Obviamente, con la complicidad de Sánchez, sin cuyo visto bueno no se mueve una hoja en el PSOE.

Y todo ello con el agravante de que Sánchez prometió en 2014, 2018 y en sucesivos programas electorales (2019, 2023 y 2026) limitar o suprimir los aforamientos para delitos ajenos al ejercicio del cargo.

En cuanto a la hipótesis de que Sánchez pueda acabar imputado y, por tanto, eventualmente condenado y en prisión, no creo que haya un solo español hoy en España, incluidos los votantes del PSOE, dispuesto a jugarse conmigo 100 euros (no digo ya 500 o 1.000) contra esa posibilidad.

Quiero decir, que es su propia fama la que avala a Sánchez en esto, como en tantas otras cosas.

Porque, lo repito, no estamos hablando de un político normal.

Y lo que sería previsible, razonable e incluso seguro en otros pasa a ser imposible con Sánchez, mientras que lo que en otros sería sorprendente, inimaginable e incluso radicalmente imposible es para el presidente la primera de las opciones.

Y por eso hay que votar este domingo con especial inteligencia. Porque como dice Pedro J. Ramírez, que también me paga el sueldo a mí, la derrota de Sánchez en las elecciones de este domingo es condición necesaria para la regeneración de España, pero no suficiente.

Ya me perdonarán el chiste fácil, pero este domingo, muerto el perro no se habrá acabado la rabia.

Yo, desde luego, no me jugaría 100 euros en contra de ninguna posibilidad.

De ninguna.

¿Refundación del PSOE con Sánchez al frente? Compro.

¿Escisión del partido en Partido Socialista Obrero Original y Nuevo Partido Socialista Obrero de España? Compro.

¿Un resultado 'raro' que lleve a Sánchez de nuevo a la Moncloa después de que la sede de Indra sufra un incendio la misma noche electoral que obligue a desalojar su sede? Compro.

Lo compro todo, queridos lectores. Y todo es todo.