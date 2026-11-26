"Si no votas, luego no te quejes".

"Si no votas a la izquierda, vendrá la ultraderecha y te quitará todos tus derechos".

Otra vez los mantras del disco rayado de la fiesta de la democracia.

Otra vez el chantaje emocional para disciplinar a quienes fundadamente hemos decidido no votar o entendemos que nuestros principios socialistas o comunitaristas no están en ningún partido representados.

"Pues si eres de izquierdas, sé responsable, escoge al menor o llegará el lobo", nos dicen.

Quienes afirman tal cosa deben entender que elegir de forma consciente y deliberada un mal, aunque ese mal sea considerado menor, sin además molestarte en imaginar otras vías de acción, es moralmente inaceptable.

Y lo es porque a fuerza de escoger entre males se legitima y normaliza lo deplorable, se produce una aceptación paulatina de acciones que antes habríamos calificado como abyectas o inmorales. Y es este, exactamente, el punto al que nos han llevado.

Parte de los votantes de izquierdas han aceptado poner en riesgo la vida de mujeres maltratadas por las pulseras defectuosas dispensadas por el Gobierno, han aceptado excarcelaciones a violadores o leyes y políticas transgeneristas que vulneran los derechos de las mujeres e infancia porque lo hace el PSOE en nombre del feminismo.

Han aceptado la imposibilidad de acceder a una vivienda o la degradación de los servicios públicos hasta costar 115 vidas en un año en nuestro sistema ferroviario porque lo hace el PSOE en nombre del socialismo.

#OPINIÓN | “Si no votas, luego no te quejes”, “si no votas a la izquierda, vendrá la ultraderecha y te quitará todos tus derechos”… Y otra vez, los mantras del disco rallado de “la fiesta de la democracia” 📹 Te lo cuenta @Paulafraga__ 📲 Más en EL ESPAÑOL https://t.co/agfGULV9XZ — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 26, 2026

Han aceptado que la alternativa de izquierdas a esto sea Irene Montero, que ahora se acuerda, después de no haber movido un dedo por ello durante su legislatura, de la paz, el techo y el trabajo.

O Ada Colau, la que subía al palco del Ayuntamiento a conocidos proxenetas o que hizo de la vivienda su bandera política, y vuelve a hacerlo, pero que terminó su mandato con el alquiler medio un 54,6% más caro que cuando llegó.

De mal menor en mal menor hemos llegado a esta degradación política y moral de las izquierdas que han abandonado a los trabajadores y destrozado legítimas causas.

De mal menor en mal menor y por miedo al lobo han conseguido que, hace ya mucho tiempo, el lobo nos esté pastoreando.

De mal menor en mal menor han aceptado, en nombre de la democracia, que los intereses de los ciudadanos y de la nación no estén en el Parlamento verdaderamente representados.

Su mal menor ha resultado en un mal descarnado que nos ha llevado a esta situación, que anula la capacidad crítica y la posibilidad de construir algo mejor.

Comprenderán que abstencionistas activos o votantes de papeleta nula por orfandad política no toleremos más la amoralidad y el chantaje emocional del mal menor.