Una de las grandes sorpresas de las elecciones intermedias de Estados Unidos fue el rechazo masivo a los centros de datos de inteligencia artificial. Y eso podría beneficiar a México, Brasil, Argentina y otros países que buscan atraer inversiones millonarias en data centers de Silicon Valley.

Varios de los grandes ganadores de las elecciones del 3 de noviembre hicieron campaña pidiendo frenar la construcción de estos centros de datos (las enormes naves que almacenan los servidores de IA) en sus estados.

Entre ellos están la gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, el gobernador reelegido de Pensilvania, Josh Shapiro, y el senador reelegido por Georgia, Jon Ossoff. Los dos últimos son probables aspirantes demócratas a la presidencia en 2028.

En todo el país, por lo menos 38 ciudades y condados votaron por prohibir o restringir estos centros, según informó The Washington Post. Y, según una encuesta de Gallup de este año, el 71% de los estadounidenses se oponen a los centros de datos cerca de donde viven.

La rebelión de los votantes fue más allá de los centros de datos. También fue contra los magnates tecnológicos de Silicon Valley, contra la falta de controles estatales a la IA y contra las redes sociales que generan adicción a las pantallas.

"Los estadounidenses no quieren que los oligarcas tecnológicos arruinen el medio ambiente, destruyan empleos y amenacen el futuro de la humanidad", escribió en sus redes sociales el senador de izquierda Bernie Sanders tras las elecciones.

Quienes se oponen a los data centers dicen que consumen mucha agua para enfriar los servidores de IA y encarecen las tarifas de luz en las ciudades vecinas. Los defensores de estos centros responden que gastan menos agua que los campos de golf.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, gastó unos 445 millones de dólares para apoyar a candidatos republicanos, incluidos 224 millones tan sólo en Texas.

James Talarico, senador electo por Texas. Joel Angel Juarez Reuters

Pero el tiro le salió por la culata: el flamante senador electo demócrata por Texas, James Talarico, ganó su escaño en buena parte denunciando justamente el dinero que Musk gastó para derrotarlo. "Elon Musk quiere nuestras tierras. Quiere nuestra agua. Quiere el dinero de nuestros impuestos", dijo Talarico durante la campaña.

Texas, junto con Virginia y California, concentra la mayor cantidad de estos centros. Muchos de los candidatos demócratas triunfantes están a favor de congelar la construcción de nuevos data centers.

Tras el triunfo demócrata, muchos analistas vaticinan que OpenAI, Meta, Amazon y otras grandes empresas tecnológicas buscarán construir sus próximos centros fuera de Estados Unidos.

Algunos altos ejecutivos, como la presidenta de Meta, Dina Powell McCormick, ya lo admiten abiertamente. Según publicó The Wall Street Journal el 6 de noviembre, Powell McCormick dijo que Meta y otras empresas tecnológicas "están considerando cada vez más construir nuevos data centers fuera de Estados Unidos" para evitar la resistencia local.

Un centro de datos en construcción en Auburndale (Florida). Jefferee Woo Europa Press

En América Latina, varios países ya tienen centros de datos de las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley, y están en plena competencia por recibir más. La región ya tiene unos 500, de los cuales 218 están en Brasil, 66 en México y 65 en Chile.

El presidente argentino, Javier Milei, me dijo en una entrevista difundida a principios de año que estos centros pueden ser un gran motor de crecimiento económico para su país, porque tiene abundante energía, agua y zonas frías ideales para enfriar los equipos de IA. Los presidentes de Brasil y México han dicho cosas parecidas, aunque insisten más en que esta industria cuide el medio ambiente.

Lo cierto es que, según me explicaron varios expertos en IA, estos centros pueden traer miles de millones de dólares en inversiones a América Latina. También generan muchos empleos mientras se construyen, aunque después no emplean tanta gente como la industria automovilística o las manufacturas.

Pero si los países latinoamericanos aprovechan estos centros para desarrollar su tecnología (en lugar de ser simples alquiladores de naves para Silicon Valley), podrían ser una oportunidad de oro para la región.

Si se ponen controles ambientales adecuados y se forman suficientes ingenieros en IA, la rebelión de los votantes estadounidenses podría convertirse en una bendición para América Latina.