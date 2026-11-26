Algunas mujeres están protagonizando momentos en esta campaña electoral dignos de ser usados como ejemplo en los pódcast de esos de tipos, medio incels, medio evangélicos, que dicen que a la mujer hay que retirarle el derecho al sufragio universal.

Desde Ione Belarra haciendo el pino en TikTok en reacción a la entrevista de Santiago Abascal en La Revuelta, hasta las vergonzosas y bastante sucias declaraciones de Irene Montero en ese mismo programa (de haberlas pronunciado un hombre le habrían valido el calificativo de misógino), pasando por Yolanda Díaz, que le pedía a Feijóo aclarar si va a derogar "sus" medidas.

Es más probable que Feijóo necesite un asesor que le recuerde quién era la vicepresidenta. "Sí, hombre, Alberto, si era gallega también".

A dos días de cerrar la campaña, tenemos ya sin embargo el momento ganador: Begoña Gómez encabezando una marcha por el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, micrófono en mano y dando botes.

Ocurrió durante una de esas manifestaciones en las que se corean proclamas feministas de enorme sofisticación intelectual, alumbradas en las mejores facultades de estudios estructurales del género y teoría crítica de la raza, como "estamos hasta el culo de tanto machirulo".

No esperaba menos con una catedrática al frente.

Begoña ya nos anunció que se acababa aquello de "ser la mujer de". A Begoña le han sabido a poco los ocho años de legislatura. Begoña no ha podido brillar con luz propia. Begoña ha decidido que esta campaña es su momento y nadie se lo va a robar.

Ni siquiera su marido, que hasta hace nada era el único miembro de la familia Sánchez con derecho a acaparar los focos.

¿Y no va ella y se hace con el micrófono en la manifestación?

No logro encontrar el momento exacto en el que ella agarra ese aparato. No lo tiene y, de repente, lo tiene. Quiero imaginar. ¿Quién se lo pasa? ¿Hay varios dándose codazos reclamando que Begoña hable? ¿Alguien que le hace gestos cómplices y le suplica que, por favor, sólo por una vez, abandone las sombras y asuma el protagonismo que merece?

¿Alguien le da un empujoncito desde atrás y le susurra: "demuestra quién eres, reina"?

Begoña gritando machista el que no bote», y los dos detrás de ella, bien tiesos. 😂 https://t.co/BWMxIAgTwN — Usuario de X (@usuari0dx) November 25, 2026

Sólo puedo soñar. Pero sí veo que empuña el micrófono y se desgañita soltando gallos como Cameron Diaz en el karaoke de La boda de mi mejor amigo. No sé si está cantando, arengando o simplemente comprobando hasta dónde llega el volumen. Lo importante es que se la ve entregada.

Hay quien se presenta a unas elecciones, quien se presenta a una oposición y quien, después de ocho años, se presenta por fin a sí misma.

No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que alguien le ha recomendado a Begoña que se priorice a sí misma después de tantos años entregada a los demás.

Begoña baila y sonríe muchísimo. Está como una adolescente de 15 años en su primera batucada. Como una excursionista que acaba de descubrir que en la vida hay algo más que declaraciones ante el juez.

¿Dónde está Pedro?, me pregunto yo. Pedro, el guapo, el enamorado. ¿Por qué no está a su lado saltando con ella y mirándola arrobado?

No me atrevería jamás a sospechar que está ocupado en las importantísimas tareas de presidente del Gobierno. Como la de calcular si con los tataranietos del que se fue a Argentina huyendo de unas deudas le da para gobernar o no, mientras manda a su mujer a divertirse un rato.

Porque, total, "pega que vayas tú, que la cosa va de mujeres".

El presidente del Gobierno más feminista de la historia ha sacado a su mujer a la palestra mediática para besarse con ella y mandarla a pasear por las calles por las que él ya no puede caminar. Todo muy moderno, muy igualitario y muy de cuñado.

El feminismo también consiste en que, cuando el marido tiene problemas de popularidad, la mujer salga a hacer campaña por los dos.

"Un bote, dos botes, machista el que no bote".

¿Y al tercer bote qué ocurre, Begoña?

¿Salen todos los violadores que han quedado en libertad por la ley del 'sólo sí es sí' y hacen los coros?

¿Aparecen por las chimeneas y bailotean por los tejados, como los deshollinadores de Mary Poppins, los clientes de la sauna de Adán?

¿Emergen de las cloacas Ábalos y Koldo y se llevan de vuelta al averno a todos esos pobres desgraciados que hayan decidido, efectivamente, no botar, confesando así su condición de machistas?

¿Desciende Loles León de una estrella y te eleva con ella hacia el cielo, gritando a los cuatro vientos que sólo el amor triunfará?

Entre Pedro Sánchez ordenándole a Ángel Víctor Torres que baile, y su señora poniendo a dar saltos a Óscar López, los ministros del PSOE deben tener el medidor de pasos del Apple Watch pegando más pitidos que las pulseras antimaltrato defectuosas del Ministerio de Igualdad.

Cada época tiene la banda sonora que se merece. Que el sanchismo se hunda con los gritos de la mujer del presidente me parece un final bastante más acorde con estos ocho años de sainete que cualquier discurso solemne de despedida.

Begoña, no dejes nunca de botar.