En mi vida, dando un paso atrás y haciendo recuento general, creo que he sentido pocas cosas por los hombres y muchas por las gambas rojas.

De los hombres a veces se viene y hacia la gamba roja siempre se va, no sé si me explico.

La gamba roja se te aparece en los sueños y si es a la plancha interviene en la formación del carácter. Te da un salto de imaginación, te da plasticidad caliente y sexo. La gamba roja es una institución mantecosa que nunca hay que dar por hecho. Yo no me atrevería.

La gamba roja te invita a no ser un cutre, a no ser un triste, y sobre todo a no caer en picado hacia el asco, o la muerte, o la moralina, que al final son la misma cosa. Lo peor siempre ha sido el gazmoñismo.

La gamba roja.

Ella sabe todo de mí (sabe que soy meramente un animal, aunque uno teatral y con ínfulas que prefiere beber el vino en copa y usar adjetivos innecesarios y hermosos), pero yo apenas sé de ella. Sé que de alguna manera es como un beso. Sé que es un poco salada y que nunca se entrega del todo. Sé que promete cosas indecibles. Cosas un poco diabólicas.

Pablo Iglesias no hace el arroz con bogavante. Prefiere hacerlo con carabineros. La lucha de la clase obrera. https://t.co/XneRCU4BHk — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) November 23, 2026

Está mal contarlo aquí en el kiosco pero yo vi al diablo tres veces, como el papa Francisco, y siempre le dije "pero qué haces ahí parado, hombre, que vas a coger frío. Pasa y ponte cómodo. Tú estás en tu casa, ¿eh?". Al menos dos tenía cara de gamba roja y la otra no me acuerdo. Fue muy cortés, olía muy bien y me dejó pensando en él toda la semana, como los novios guapos.

La gamba roja defiende los derechos frívolos del ser humano, que acaban por ser los esenciales para no reventar de aburrimiento: el derecho a flipar, el derecho a ensuciarse, el derecho al mamoneo.

Con la gamba roja el matrimonio es imposible, y además, indeseable. Toda la poesía cabe en un affaire. Uno se reúne con la gamba roja cada cierto tiempo y luego procura olvidarla para habitar el día laborable con sus menús y sus sopas y sus filetillos sin ángel. Uno se despide de la gamba roja pero le sonríe en el subtexto, allí donde somos más guapos y más divertidos y más aventureros, allí donde nos reunimos los amigos del ácido úrico.

La gamba roja tiene una cosa muy torera y es que a pesar de la fiesta te exige un poco de pequeñez, un poco de recato. Que te ubiques, vamos. Que tengas en cuenta la milimétrica ceremonia. Que estés donde está el cuerpo.

Una gamba roja es flamenca: la ejecución es sin rigidez, pero con oficio. Uno ha girado cuellos toda la vida. Hay que hacerlo con estilo, con quejido. Ese es el deporte último.

No sé: la gamba roja es mi Big Fish de Tim Burton. Es un concepto ambiental que no pescas nunca, es una mitología. Una versión más elevada y épica de la vida: la posibilidad de no ser mediocre ni de pedir perdón por lo que se ama.

Pensé en la gamba roja (que es roja y retadora y no pertenece a ninguna clase social) porque vi que Pablo Iglesias dijo el otro día en la tele que él sabe hacer arroz con bogavante pero que lo difícil es matar al bogavante, porque le da "mucha pena". Jajá. Mira, yo me descojoné. Pena otras cosas, ¿no?

A mí me dan pena las cosas que tienen nariz y boca claras. Y la gente con cara de mamífero, y a veces tampoco.

Dice Iglesias que sus hijos son "animalistas" y que no se "atreve" a "matar bogavantes" delante de ellos. Jajajajá. Joder. De repente es José Tomás poniendo las banderillas.

Yo diría que hay que echarle valor a ese miura por el bien del domingo familiar, pero es imposible saber si su reflexión es comedia sofisticada, casi imperceptible, o autoparodia involuntaria. Esta última es la gran justicia poética de nuestra era viral: he ahí la belleza incómoda de este momento.

Total, que al final cuenta Pablo que se anima a hacer el arroz pero mejor con carabineros o gambones, que vienen ya muertos.

Pues mira, yo a favor, porque, siendo serios, el bogavante es muy ingrato, muy gomoso. Muy duro. Te exige mucho y luego da poco, como la izquierda institucional viene haciendo hasta última hora. Cuando acabas con las pinzas apenas has pillado carne, sólo fibras transparentes, y estás para acostarte, te lo digo. Reventaíto.

En todo caso, esta anécdota de Iglesias tiene un punto de provocación que me divierte enormemente. Es una boutade refrescante (aunque yo creo que hay que nombrarla con más autoconsciencia, con más rebeldía) e impensable hace unos años, en aquel corchete insoportable de purismo y literalidad que nos hizo comernos la zurda dialéctica.

De aquella casi perdemos la ligereza, la alegría de vivir, la imaginación y el placer calentito del marisco en las tabernas de azulejos.

Ahora sabemos que con el placer hay que ir a muerte y que hay que echarle el punto justo de jeta para defenderlo o provocarlo o animarlo, porque, al cabo, la vida siempre es más lineal, más repetitiva, más sórdida. No había que cuestionarlo tanto, coño, no había que ponerse tan estupendos. El placer siempre hubo que simplificarlo y que hacerlo posible, no convertirlo en un lujo culpable ni en patrimonio exclusivo de los ricos.

Si no se le echa caradura al placer acaba uno enseguida convertido en esa pareja derrotada que dibuja tan bien Pantomima Full: se instala uno en la apatía de regalar por Navidad camisas para el trabajo y cremas para la cara, o en la Nochevieja gris que sólo aspira a ver el vestido de Pedroche, o en la vuelta apática por el mercadillo en el que no se compra nada (ni un caprichillo para la madre o para el mejor amigo), o en el plan loco de bajar al centro a ver las luces sólo para escapar de la cárcel de la casa.

Noto que la izquierda quiere volver a ser sexy. Noto que quiere sacudirse las tonterías y quitarse los complejos de todo tipo que le iban haciendo costra, aunque lo haga con más o menos encanto.

Emilio Delgado lo hace bien con ese vídeo suyo de púgil en el que se calza los guantes y levanta pesas y bebe agua y discute con pasión en el escaño. Lo ves y dices "coño, un hombre". Sin tonterías.

Y me gustan la guitarra y el balón y la caña y la frutería y el jamón ya en el hueso en la tasca y la chupa de cuero y las sillas blancas al aire de la calle.

No va vestido de Bad Bunny ni usa un femenino genérico interesado ni se ha pintado las uñas para decirnos que no bailemos reguetón. No finge ser lo que no es. No regaña pero tiene fuerza. Nos habla como a adultos.

Tiene flow, qué subidón. Tiene un deje de Julio Anguita.

Recuerda a esa izquierda que la derecha podía respetar. Con la que podía sentarse en una mesa a discrepar.

Hay algo viril y verdadero ahí, hay algo digno en esa humanidad incuestionable y honesta, sin hipocresías ni disfraces. Hay barrio, y mola.

Claro que la clase trabajadora camina hacia la gamba roja. Lo esencial es que también lo hacía antes del chalé, antes de ser élite.

De eso iba. De ser alegre y claro y currante y de no tomar a nadie por asceta. Ni por gilipollas.