El candidato del Frente Amplio al Congreso, Emilio Delgado, en un gimnasio. Instagram / Emilio Delgado

Superada la fiebre feminista, la testosterona vuelve a estar de moda. Ahora hay que disputarle a la derecha la mística de la virilidad. Se combate a los buitres a puñetazos, no con las uñas pintadas.

Este miércoles volvía a salir en procesión el demediado batallón feminista, con motivo de la segunda gran solemnidad anual del calendario litúrgico progre, el "25-N".

En la tête de la course de la bacanal órfica, la Primera Dama, icono de la causa del empoderamiento al que mujeres de todo el mundo (sic) envían cartas de apoyo para alentarla a "seguir adelante" y recordarle que "no está sola".

Extática como una forofa, Begoña sujetaba la pancarta y vociferaba "machista el que no bote".

Unas horas antes, las mocedades del PSOE habían calentado la jornada con un spot distópico que alerta a las "mujeres de España" del "futuro que quieren para nosotras" PP y Vox. A saber, la sumisión silente, la reclusión doméstica y la derogación del sufragio femenino.

El cuento de la criada figura en el repertorio de referencias culturales básicas del buen normie político, a la altura de 1984, los libros de Eduardo Galeano o el dibujito de la paradoja de la tolerancia de Popper.

Está de más decir que, salvo los más fanáticos o cretinos de la hinchada socialista, nadie se toma en serio la profecía de que Feijóo y Abascal van a restaurar la Inquisición para dar caza a las nietas de las brujas que no pudisteis quemar.

Campaña electoral aparte, conviene entender este desquiciado clima milenarista al modo del canario en la mina. Nos asomamos al crepúsculo de la histeria chárica que ha enloquecido la conversación nacional española en la última década.

Mujeres de España, este es el futuro que quieren para nosotras. Está en nuestras manos evitarlo. Sigamos avanzando. VOTA PSOE 🌹 https://t.co/HkPThNKnoZ — Juventudes Socialistas (@JSE_ORG) November 25, 2026

La caída de Errejón (a quien se ha visto con renovada lozanía al salir de su reclusión domiciliaria este martes para acudir a un juzgado de Madrid) solemnizó la liquidación definitiva de la figura del "aliado".

Las mujeres se han cansado de fingir: a nadie le gustan en realidad los alfeñiques con el pelo mal cortado, ademanes de eunuco y totebag del New Yorker, una farsa que enmascara de forma casi invariable a un depredador sexual.

Ha cedido el tabú impuesto por la disciplina oficialista, y las chicas ya pueden reconocer sin temor a la recriminación de sus congéneres que sueñan con un "empotrador" como Delgado. Esto es lo que vino a confesar entre risas una podcastera durante una entrevista a Irene Montero, mientras comentaban la apariencia sugerente del ibérico Abascal.

Una representación mucho más fidedigna del nuevo espíritu del tiempo la ofrece la avispada campaña del Frente Amplio.

El candidato por Madrid, Emilio Delgado, ha compartido una cuña propagandística levantando hierros, atizándole a un saco de boxeo, marcándose un sprint y pegando berridos. El metraje rezuma hombría, y reivindica el "pelearse" y el "golpear duro".

A los buitres se les combate a puñetazo limpio, no con las uñas pintadas.

De las cafeterías-librerías "radical-chic" de Malasaña hemos transicionado al gimnasio de las barriadas obreras de Móstoles. Sangre, sudor y máquinas. Los chicos no lloran, tienen que pelear.

Superada la fiebre del #MeToo, la testosterona vuelve a estar de moda.

En las próximas elecciones, el combate es en las urnas. Y esta vez no peleamos solos. Vota Frente Amplio. https://t.co/c7w86Rc6cy — Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) November 23, 2026

Son multitud los ejemplos de la persistencia de la "envidia del pene" (Freud) bajo la retórica del feminismo institucional.

Los partidos de izquierdas enviaron a seis hombres a leerle la cartilla a las dos mujeres de la derecha en el debate televisado del martes.

Después de tanta cantinela con la "fuerza de las mujeres", Sánchez ha acudido a pavonearse a la portada de la revista Lecturas, mostrando lo que entiende como vector del voto femenino: el chismorreo de las amas de casa.

Y la mentada Montero, tras haber monopolizado una campaña personalista en torno a su efigie, ha tenido que recurrir al macho alfa como quinto de caballería. Pablo Iglesias ha acudido en auxilio de su esposa en el mitin de cierre de campaña, con la esperanza de enderezar unos sondeos raquíticos que dejan a Irene sin escaño.

Es una lástima que no hayan recuperado aquel delicioso cartel con el lema "vuÉLve", que Iglesias usó para proclamar su reincorporación tras una baja de paternidad como si fuera Napoleón regresando de la isla de Elba.

Quizás Podemos haya acabado dándole demasiado tarde la razón a su fundador Jorge Verstrynge, quien ha lamentado la sustitución del primer Podemos de Iglesias por el partido feminista de Montero, y el reemplazo del vigor del asalto a los cielos por la melifluidad victoriana de recomendar recetas por TikTok.

El caso del Rocky de Vallecas, de todas maneras, no obedece a un fenómeno exclusivamente autóctono.

Tras el naufragio de Kamala, el Partido Demócrata se ha embarcado en una reconversión industrial para dejar atrás las monsergas woke y resituar el acento de sus prioridades políticas de lo identitario a lo material.

Y, como quiera que la izquierda española es un miembro de la oposición estadounidense (Haro Tecglen dixit), aquí hemos seguido la misma estela. La orfandad del votante joven masculino (quien, por lo que sea, se sintió violentado por las filípicas feministas contra los "señoros") ha obligado a cambiar el rumbo.

Al calor de este obrerismo aggiornado ha quedado rehabilitada la estética fordista del mono azul con churretones, la camiseta de tirantes, el torso apolíneo y los modales de bruto. Ya no hay que abominar y ridiculizar al "gymbro", sino "resignificar" la "manosfera".

Pero esta resolución de disputarle a la derecha el imaginario de la hombría entraña un reconocimiento tácito del error de la "gran feminización", según la ha conceptualizado Helen Andrews. Es decir, la transformación ideológica que ha brotado, en la forma de la cultura de la cancelación, cuando las mujeres se han apoderado de organizaciones e instituciones en las que eran minoritarias.

También la feminización de la política, que tanto vitorearon Yolanda Díaz y sus amigas, ha derivado en la aplicación desnaturalizada a la gobernanza de patrones de comportamiento femeninos (empatía sobre racionalidad, seguridad sobre riesgo, cohesión sobre competición), que han engendrado un renovado anhelo de virilidad.

Después de haberla "deconstruido", hoy toca reconstruir la masculinidad.

Estamos inmersos en una contrarrevolución sexual, según ha explicado Mary Harrington, y su emblema son los pechos ubicuos de Sidney Sweeney, auténticas bolas de demolición del castillo de naipes feminista. Nos hemos cansado del jueguecito de invertir los roles: el "varón domado" que bautizó la psicóloga Esther Vilar ha llegado a su ocaso.

El artificio ideológico de la igualdad radical entre sexos ha dado paso al reconocimiento de la necesidad de una mística de la virilidad entre tanto afeminamiento. La impostada "female gaze" ha cedido hasta que se ha terminado por asumir que, como escribiera Sylvia Plath, toda mujer ama a un fascista.

Así como en los últimos tiempos la izquierda ha promulgado la bula que nos autoriza a empezar a hablar de la inmigración como un problema, ha decretado ahora la defunción del atractivo del "hombre blandengue" teorizado por El Fary. Tenemos permiso para ser machos de nuevo.