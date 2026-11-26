Una democracia necesita ciudadanos que no tengan miedo, que se atrevan a actuar y que no deleguen en otros la responsabilidad de transformar la realidad. La valentía permite resistir la intimidación. La audacia convierte esa resistencia en voluntad de mejora.

Y ambas necesitan una palabra pública capaz de nombrar lo que sucede, convocar a la ciudadanía y devolver sentido a la acción colectiva.

En el mitin del Partido Popular en la Caja Mágica, frente al fraude, el odio y la violencia, Cayetana Álvarez de Toledo propuso en su discurso una respuesta galvanizadora.

"No tenemos miedo".

El miedo incapacita, atonta, bloquea, restringe y corroe. Cuando se convierte en instrumento de sometimiento, termina condicionando no sólo lo que hacemos, sino también lo que nos atrevemos a pensar y decir.

"Por supuesto que nos vamos a atrever".

La audacia introduce una exigencia que va más allá de la denuncia y de la oposición. Se trata de asumir la iniciativa, de recuperar la capacidad de decidir y de comprometerse con una tarea de transformación. No basta con esperar que cambien las circunstancias ni con confiar en que otros resuelvan lo que nos concierne. La libertad necesita voluntad para hacerse efectiva.

No tenemos miedo. @cayetanaAT https://t.co/ON8bt0cXPs — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) November 25, 2026

Las referencias históricas cuidadosamente elegidas contribuyeron a profundizar el calado de la alocución de Álvarez de Toledo. Deslumbró la apelación a Manuel Azaña y a sus palabras de 1938 sobre la paz, la piedad y el perdón.

Invocar a Azaña, desde la lucidez de quien había conocido el fracaso de la convivencia, supone recordar que la memoria de la tragedia española debería servir para evitar que el odio vuelva a imponerse. Una interpelación moral que sitúa la concordia por encima de la perpetuación del enfrentamiento y que nos obliga a preguntarnos qué hemos aprendido de nuestra historia.

La recuperación de Fernando Suárez y su reflexión sobre la responsabilidad democrática durante la Transición resultó más que pertinente. La democracia no queda garantizada por su proclamación en las leyes ni por la celebración de su nacimiento. Necesita ciudadanos que la sostengan, que ejerzan sus derechos y comprendan sus obligaciones.

Las referencias a Miguel Ángel Blanco, a la ilegalización del brazo político de ETA y a la aplicación del artículo 155 incorporaron una memoria de decisiones políticas más recientes adoptadas en defensa de la libertad y de la convivencia constitucional.

La mención a Jon Echeverría, el joven candidato que continúa haciendo campaña después de sufrir amenazas y agresiones, llevó esa defensa al terreno de la experiencia individual y de la valentía cotidiana hoy.

Javier de Andrés, Alberto Núñez Feijóo y Jon Echeverría, en Eibar (Guipúzcoa). Unanue Europa Press

El destino de España, afirmó Cayetana, no depende de Sánchez, de Puigdemont ni siquiera de Feijóo. Depende de cada uno de nosotros. Esta apelación contiene una concepción exigente de la democracia, en la que nadie puede desentenderse de la calidad de las instituciones, de la convivencia ni del futuro común.

Me reconozco en este discurso por su vibrante reivindicación cívica y por la llamada a la acción individual, que es la única forma de transformar colectivamente la realidad.

Necesitamos recuperar una comunidad de valores, honrar a quienes nos precedieron y acotar el daño de una época degradante que, como todas, está llamada a terminar. No podemos permitir que la decepción se convierta en destino ni que la fatiga sustituya a la esperanza.

Recuperar la alegría y la confianza exige volver a creer en nuestra capacidad de intervenir en la realidad, sin esperar soluciones providenciales ni renunciar al juicio propio. Y no hay intervención cívica más urgente que la que nos espera el domingo 29 en las urnas.

Cayetana bruñe las palabras y las hace brillar políticamente como nadie, es un hecho. Detrás hay trabajo, exigencia, conocimiento y un amor por el lenguaje que rehúye la expresión aproximada. Pero también hay generosidad, porque la palabra es su manera de mejorar el mundo, y su voluntad es compartirla. Yo así lo he vivido siempre con ella.

En tiempos de mediocridad y banalidad asistida, reconocer la brillantez es imprescindible. No sólo es una forma de honestidad intelectual, sino la manera de iluminarnos y calentarnos, como nos ilumina y nos calienta el sol.

No hace falta que el sol te caiga bien, ni que te parezca perfecto. Ni siquiera que asome por tu lado favorito del balcón. Ni siquiera hay que rendirle culto para recibir su luz.

Porque la democracia necesita ciudadanos que estén a la altura de su libertad, pero también necesita palabras que estén a la altura de los ciudadanos.