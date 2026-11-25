La gran pregunta tras la aplastante derrota del partido del presidente Donald Trump en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre es si Trump será un "pato cojo" (como se llama en Estados Unidos a los presidentes políticamente debilitados al final de su mandato) o un "pato enfadado".

Hay varios motivos para temer que será lo segundo.

Es cierto que en las primeras horas tras la arrolladora victoria del Partido Demócrata, que ganó amplias mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado, Trump mandó señales conciliatorias.

Dijo que aceptaría los resultados y sugirió que podría ponerse de acuerdo con el nuevo Congreso demócrata en temas como la inmigración.

Sin embargo, al mismo tiempo envió varias señales en sentido contrario. Dijo que endurecerá sus posturas (en migración, comercio y política exterior) si el nuevo Congreso demócrata le inicia un juicio político o investiga las denuncias de corrupción contra él y su familia.

"Va a ser un pato enfadado, muy enfadado", me dijo el exsecretario de Economía de México Ildefonso Guajardo. Eso va a generar decisiones presidenciales que el Congreso no siempre podrá frenar, añadió.

De la misma manera, el encuestador y estratega republicano Mike Madrid me dijo que "veremos a un presidente y un Gobierno mucho más combativos y caóticos". Y agregó: "Los próximos dos años probablemente serán los más peligrosos e inestables de la era Trump".

En primer lugar, apenas pasadas las elecciones, Trump nombró a su colaborador de línea más dura, Stephen Miller, como su nuevo jefe de gabinete.

Stephen Miller, nuevo jefe de gabinete de Donald Trump. Kevin Lamarque Reuters

Dentro de la Casa Blanca, Miller ha sido el principal promotor de las deportaciones masivas, los aranceles y los ataques militares contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. En su nuevo cargo, Miller tendrá aún más poder que antes.

Segundo, tras asegurar durante algunos días que aceptaría los resultados electorales, Trump parece haber vuelto a sus instintos autoritarios. El 9 de noviembre puso en duda los resultados de las elecciones de medio mandato.

En un mensaje en sus redes sociales, Trump escribió: "¿Alguien realmente cree que estas elecciones fueron limpias? ... Todo esto se debe a las máquinas de votación".

El berrinche tardío de Trump sobre el resultado electoral no generó grandes titulares porque ni su propio partido cuestionó que los demócratas hubieran ganado ambas cámaras.

Sin embargo, el mensaje del presidente dejó claro que (así como aduce falsamente que le robaron las elecciones de 2020) no acepta ningún resultado adverso.

Tercero, Trump insinuó que podría ordenar al Departamento de Justicia que investigara a los congresistas demócratas que planean indagar sobre su enriquecimiento desde que regresó a la Casa Blanca. En rigor, vigilar al presidente es obligación del Congreso.

Según la revista Forbes, la fortuna de Trump aumentó de 3.900 a 7.000 millones de dólares desde que empezó su segundo mandato, y es el presidente que más se ha enriquecido estando en el poder.

Varios congresistas demócratas ya anunciaron que investigarán sus ganancias. Trump se defiende diciendo que ganó ese dinero en la bolsa, pero hay poca gente que haya ganado casi un 80% en el mercado bursátil en los últimos dos años.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. Europa Press.

Hakeem Jeffries, el líder del grupo demócrata en la Cámara de Representantes, me dijo en una reciente entrevista que "todavía no hemos descartado ni confirmado nada" sobre un posible juicio político a Trump.

Varios legisladores demócratas temen que enjuiciar a Trump le dé munición a los republicanos para victimizarse y decir que la oposición sólo busca revancha, en lugar de resolver los problemas de la gente.

Mi opinión: vamos a ver a un Trump más combativo, sobre todo en política exterior, donde el presidente tiene el mayor margen de maniobra para tomar decisiones sin el aval del Congreso.

Trump va a ser más hiperactivo en el frente internacional porque querrá mantenerse como una figura central hasta el último día de su mandato, por su personalidad y para poder seguir teniendo a raya a los legisladores de su partido que podrían estar pensando en distanciarse de él.

De manera que abróchense los cinturones, porque (salvo sorpresas) todo indica que la segunda mitad del mandato de Trump será todavía más turbulenta que la primera.