1. La trampa de un debate a ocho, ese berenjenal cacofónico, es el propio formato. Cuatro de los ocho partidos ayer presentes (ERC, Junts, EH Bildu y PNV) ni siquiera suman hoy en el Congreso la mitad de los votos (1.464.000) de Sumar (3.014.000) o de Vox (3.033.000).

2. Es más. Esos 1.464.000 votos de ERC, Junts, EH Bildu y PNV ni siquiera son una décima parte de los que suman PSOE y PP.

3. Y, sin embargo, en un debate a ocho todos los partidos tienen el mismo tiempo de intervención, como si sus puntos de vista representaran al mismo número de ciudadanos y tuvieran la misma legitimidad: igual el que pide bajar las cuotas del IRPF o acabar con la politización de RTVE que el que exige la expropiación de toda la riqueza nacional o el que amenaza con violencia si no se cumplen sus demandas. La chaladura totalitaria junto a la propuesta de quien conoce la ley de la oferta y la demanda. Igual la enfermedad que el remedio, la homeopatía que la quimioterapia, Rufián que Ester Muñoz.

4. Esos partidos, por tanto, no sólo están representados por encima de su peso real en el Congreso de los Diputados, sino que también lo están en los debates electorales. Con media docena de votos mal contados te riñen como si hubieran conseguido tres millones. Si están ahí Matute o Rufián, ¿por qué no Alvise, que tiene bastantes más votos que ellos?

5. De hecho, en la mayoría de los parlamentos europeos, esos cuatro partidos ni siquiera tendrían representación parlamentaria por no llegar al umbral, no ya del 5% o del 3%, sino del 2%. Serían partidos marginales y extraparlamentarios, y los financiaría Rusia en el mejor de los casos para ellos.

6. En Alemania, Polonia, Austria, Suecia, Noruega, Bulgaria, Italia, Grecia y Dinamarca, de hecho, esos partidos ni siquiera existirían. Estarían subidos a una caja de madera en algún parque del extrarradio de Madrid, clamándole a las palomas.

‼️ #ÚLTIMAHORA @Pepa_Millan destruye al representante de Bildu: “Vuestra política de vivienda es la de volar las casas cuartel de la Guardia Civil”. ESPECTACULAR 👏👏👏🇪🇸 https://t.co/peSHs3A3rU — VOX Noticias 🇪🇸 (@voxnoticias_es) November 23, 2026

7. Sobre el papel, un formato a ocho es el colmo de la pluralidad. En la práctica es un galimatías inaudible, un zoco de gangas, pichinchas y subastas, que permite a los partidos minoritarios aliarse para silenciar bajo un tsunami de voces a los portavoces de los partidos mayoritarios.

8. Dicho y hecho. El debate a ocho se convirtió este martes en un seis contra dos en el que la minoría mayoritaria (Ester Muñoz y Pepa Millán) sufrió la chocante desproporción que supone ver a los seis miembros de la mayoría minoritaria culpar de toda su corrupción, sus muertos y su oceánica incompetencia, después de ocho años de rodillo sanchista, a la oposición.

9. En realidad, fue un cuatro contra dos. Porque Míriam Nogueras decidió pasarse el debate hablando sola, lo que hizo que nadie salvo Gabriel Rufián interactuara con ella en ese catalán corcovado y contrahecho que te hace pensar que el hombre va a invocar por error al demonio de un momento a otro.

10. Si el objetivo era desaprovechar la oportunidad de revivir a Junts y despejarle el camino en Cataluña a Silvia Orriols, Nogueras lo niqueló. No puedo decir que me dé pena: indepe por indepe, el que, al menos, conoce la realidad de las calles de su ciudad y se niega a ocultarla.

11. Junts, como el Bruce Willis de El sexto sentido, está muerto. Sólo que no lo sabe porque nadie se lo ha dicho todavía.

12. Pero con todo, Junts no está (al menos de momento) tan muerto como el PNV. Su portavoz, Maribel Vaquero, se pasó el debate apelando a una fantasmal superioridad genética vasca, presumiendo de todo aquello que le han arrancado a Sánchez en perjuicio de otras comunidades, y dando su "palabra de vasca" (a saber qué será eso viniendo del partido que gobierna la región de los 250.000 exiliados) de que no pactaría con Vox.

13. Nadie le hizo ni caso a Vaquero y eso fue lo mejor que se puede decir de ella: al final del programa, su atril quedó vacío, pero nadie notó la diferencia.

14. Para ser sincero, lo cierto es que nadie les hizo caso a Nogueras y Vaquero porque los cuatro representantes de los partidos de izquierdas, todos ellos hombres, se pasaron el debate tirándole de las coletas a Ester Muñoz y Pepa Millán, como el niño sin habilidades sociales de la guardería.

15. España es ese país en el que los partidos "feministas" marginan a sus portavoces femeninas para enviar en su lugar a los debates a los machos alfa de la formación. Como cuando Sánchez se rodea de una corte de mujeres para que le aplaudan por feminista y ellas aplauden solícitas porque son incluso más machistas que él. Ese es el modelo del patriarcado que es la izquierda española.

16. Luego, después de arrinconar a las portavoces que deberían haber acudido al debate, los machos alfa de la izquierda se desfogan a placer con las mujeres que representan a los partidos de la derecha, frente a la pasividad del moderador.

17. Así pudimos ver momentos como ese en el que Emilio Delgado se arrancó a darle lecciones de feminismo a Ester Muñoz, preguntándole si iba a enviar a las mujeres a abortar a Londres. Si yo fuera Ester Muñoz le habría contestado "hombre, no te voy a enviar a ti, ¿o es que has tenido una falta?".

18. O como ese otro en el que Gabriel Rufián llamó de forma poco disimulada tonta a la portavoz del PP (imaginemos por un momento a Alberto Núñez Feijóo llamando tonta a Yolanda Díaz) por decir lo mismo que había dicho Carlos Cuerpo: que las pensiones, como sabe cualquier alfabetizado en España, son una estafa piramidal, están quebradas y necesitan ser reformadas. No lo dijo así, claro, pero se le entendió todo.

🔴 Patxi López ha sido incapaz de condenar el comportamiento de Diana Morant, que pidió cuatro bofetadas para Feijóo. No conocen la dignidad. #DebateA8RTVE https://t.co/9zfcH8JOFP — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) November 23, 2026

19. O ese en el que Pepa Millán le pidió a Emilio Delgado que no la tuteara y él le dijo, poco más o menos, que él hacía que le daba la gana con ella.

20. Algún portavoz de esa izquierda feminista mostró ayer, por cierto, algunos tics chocantes. Una gestualidad de esa que en un bar nos haría ponernos en guardia y alejarnos discretamente de ellos en dirección a la puerta, sobre todo si vamos acompañados de una amiga. Risas de complicidad castrense cuando alguno hacía callar a Ester Muñoz, solidaridad patriarcal cuando ella se revolvía, la condescendencia del ignorante orgulloso… esas cosas.

21. Puede que esos cuatro hombres crean estar luchando contra gigantes fascistas, pero lo único que tienen delante, visto lo visto en el debate, son molinos de derecha democristiana al uso. Alguna intervención olió, de hecho, a traumas mal gestionados. Deberían hablarlo con algún amigo.

22. No estoy hablando por hablar. En esta campaña, los que han tirado piedras, agredido a militantes, recurrido a la violencia verbal y amenazado a políticos rivales han sido los partidos de la izquierda. Toda la violencia política en democracia, toda, ha sido, de hecho, de izquierdas. Y por eso no hay que tomarse a broma los nervios de la izquierda española frente a la votación del domingo. Se están jugando mucho.

23. Recordemos por ejemplo el "no me extraña que te pasen cosas" a Jon Echeverria de un viejo militante socialista. Dicho en el País Vasco de ETA, el PNV y EH Bildu.

24. Quiero decir que ojo cuando esta gente se pone nerviosa, porque la cosa suele acabar mal para los demás.

25. Pepa Millán tuvo la frase de la noche: "La política de vivienda de EH Bildu ha consistido en volar casas cuartel de la Guardia Civil, así que no tengo nada que hablar con ellos". Recto, corto, claro y en español. Hay más dignidad en esa frase que en dos horas de intervenciones de Matute.

26. Luego Patxi López dijo que lo que diferencia a la izquierda de la derecha es que ellos, los progresistas, lo "pasan mal" cuando ven a la gente "sufrir".

27. Lástima que el moderador, un tal Fortes, no parara en ese momento el debate para mostrar unas imágenes de Pedro Sánchez bailando en un mitin del PSOE a las pocas horas del accidente de Urda, con los cadáveres todavía calientes en la morgue. Ahí se podía ver a Sánchez sufrir desgarrado, sí.

28. Hace unos años yo solía decir, de forma irónica, que las mujeres de derechas son el pretexto que tienen los hombres de izquierdas para comportarse como neandertales machistas sin el riesgo de ser cancelados.

29. Ahora lo digo completamente en serio. El debate de ayer fue un ejemplo obvio. Hay algo freudiano en ello: le ocurre a Pedro Sánchez con Isabel Díaz Ayuso, a Rufián con Ester Muñoz, a Delgado con Pepa Millán…

HAN GOBERNADO CONTRA LOS ESPAÑOLES. 🗣️ @Pepa_Millan: "Lo único que saben los españoles es que viven para pagar y para pagar sistemáticamente. ¿Es progreso que todo lo que recaude este Gobierno sea para pagar los regadíos de Marruecos o para sus trenes mientras los nuestros descarrilan?". #DebateA8RTVE — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 23, 2026

30. Otra desproporción del debate. Cuatro partidos nacionalistas periféricos, ninguno de los cuales supera el 2% de los votos, tuvieron ayer el mismo tiempo de intervención que cuatro partidos nacionales que suman el 90% de las papeletas. El mismo.

31. Mención aparte para la Numancia lingüística de Nogueras antes citada. Como esos adolescentes de cuarenta años que se encasquetan un chándal en una boda porque "esta es mi personalidad", Nogueras también cree que la lengua es un blasón identitario y no una herramienta de comunicación.

32. Es decir, Nogueras cree que la lengua va de ella, de su identidad y de su mismidad, y no de los demás. Yo, yo, yo, y después yo.

33. Es un narcisismo muy adolescente, pero que complica la vida sobremanera al espectador. El que habla catalán (mi caso) no puede oírla porque sobre su voz se superpone la de la traductora.

34. Y el que no habla catalán sólo oye una traducción monocorde, y frecuentemente muy deficiente, de las palabras de Nogueras.

35. A los dos minutos de iniciado el debate, yo aprovechaba los momentos en que hablaba Nogueras para tuitear sobre los otros siete participantes. Ni sé lo que dijo ni me importa lo más mínimo. Y eso que, como ya digo, yo hablo catalán porque nací allí.

36. Siempre digo lo mismo, pero lo repito una vez más: la Torre de Babel no fue un regalo, sino un castigo. Ojalá desaparecieran todas las lenguas, empezando por las muertas a las que mantenemos vivas a base de ingentes cantidades de dinero. Por supuesto, en RTVE consideran que las lenguas españolas son cultura porque desconocen que, en todo caso, cultura será lo que se hace con ellas, pero bueno, tampoco le vamos a pedir peras al olmo o cambiar a este rebolera, como cantaba Jarfaiter.

37. El dinero invertido en mantener artificialmente vivas lenguas muertas es el equivalente del ingreso mínimo vital que se le paga a gente que no tiene ninguna intención de trabajar, pudiendo hacerlo, que nunca lo ha hecho y que nunca lo hará. Pero ese es otro tema.

Rufián a @EsterMunoz85 “haré todo lo posible para que no seas ministra Ester Muñoz: cállate y no me interrumpas que eres un Braveheart de Temu 😂😂😂😂😂 Es la jefa #DebateA8RTVE #debate #Horizonte https://t.co/FCUHO61RGf — Renacido 🇪🇸 (@Renacidoaqui) November 23, 2026

38. Cuando Rufián se enzarzaba con Nogueras (por lo que sea al portavoz de Podemos sólo le pone arremeter contra mujeres: contra Sánchez, Otegi o Zapatero se le encasquilla el arma y le falla la pastilla azul dialéctica) se superponían las voces de él mismo, de la portavoz de Junts, y de sus dos traductores, a lo que se sumaba a veces algún quinto que andaba por ahí añadiendo jaleo al sindiós.

39. El resultado: ni lo sé ni me importa, porque nadie oía nada y a nadie le importaba un rábano lo que dijeran Nogueras y lo que le respondiera Rufián. Probablemente algún problema de lindes de provincias. O sea, dinero.

40. Visto lo visto en el debate, la gran esperanza blanca de la extrema izquierda, ese que iba a conducir al progresismo español hacia el paraíso republicano, multicultural y federalista, va a llevar a Podemos, con la inestimable ayuda de la política más odiada por los españoles, a su desaparición. Ya pasó con Yolanda Díaz, que iba a ser presidenta del Gobierno y ahora se pasea por ahí diciendo que 18.000 millones de trabajadores han muerto por el cambio climático.

41. Mis felicitaciones por cierto al que pensó que una dupla de Rufián e Irene Montero iba a dar un resultado en las urnas que no fuera un 0%.

42. En resumen. Rufián, Delgado, López y Matute pusieron este martes por la noche a Ester Muñoz y Pepa Millán en su sitio: el Gobierno.