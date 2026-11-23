Pedro Sánchez ha salido de campaña a pedir cariño.

La primera semana ha dejado un retrato bastante completo de un presidente que parece harto de todo el mundo, pero que necesita desesperadamente que todo el mundo lo quiera.

Lo hemos visto en una conversación con Jordi Wild, frente a Susanna Griso, frente a Carlos Franganillo, masajeado en La Séptima, en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo y en los vídeos de campaña.

Sánchez está animado. Sánchez está decepcionado. Sánchez está tranquilo. Sánchez está dolido. Sánchez está preocupado. Sánchez está ilusionado.

Se podría hacer un libro de emociones para niños sólo con las intervenciones del presidente de la última semana: "¿Qué le pasa a Pedro hoy?".

Al presidente le pasan muchas cosas.

La primera de ellas es que sufre de un caso agudo de verborrea incontenible. Sánchez habla como si tuviera un GPS incorporado. Uno le plantea una cuestión y, antes de que pueda terminar de formularla, el presidente ya está recalculando la ruta hacia el destino que tenía previsto.

"La cuestión no es tanto esto, sino lo otro", viene a decir.

Y entonces comienza una explicación pausada, pedagógica, casi paternal, en la que se propone aclarar al interlocutor qué es lo verdaderamente importante. Lo importante, naturalmente, es lo que él diga que es importante.

Eso sí, entre tanto monólogo incontenible, da tiempo a captar que la gramática presidencial tiene sus particularidades: él sufre los casos de corrupción, España disfruta del progreso y la oposición que lleva ocho años sin gobernar es la culpable de los problemas del país.

Extraña elección de sujetos y verbos.

Lo que pasa es que, desde 2023 hasta aquí, la cara de Pedro Sánchez se ha desacoplado de su discurso.

Como usuaria de férula de descarga, reconozco a un compañero de bruxismo tensional cuando lo veo. Ese hombre no duerme tan bien como quiere hacernos creer. Tiene esa risa de quien se ha quedado sin pilas a mitad de una función.

A veces abre y cierra la boca como un pez al que acaban de sacar del agua. Otras, se queda mirando al vacío durante unos segundos, con las cejas haciendo horas extra.

El segundo componente del cuadro clínico de Pedro Sánchez tiene que ver con una intoxicación de sentimentalismo.

En algún momento de la campaña uno espera que aparezca una cámara lenta y empiece a sonar Alejandro Sanz: "¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone?".

Sánchez está enamorado de Begoña, Sánchez tiene derecho a pasar unos días con su familia, a Sánchez le gusta hacer deporte porque así se despeja.

Sánchez conserva "amiguetes" (sí, así lo ha llegado a decir) de su época de jugador de baloncesto, Sánchez fue hijo de unos padres casi adolescentes, Sánchez tiene una compañera de vida y Sánchez echa de menos que alguien se solidarice con él.

"La campaña se ha convertido en una colecta de abrazos al presidente y a sus parientes"

Cuánta información nueva tenemos de un presidente que no sabe decirte por qué en ocho años no ha cumplido sus promesas de vivienda. Pero que le des una legislatura más y que él te pone un piso, jurao.

El sentimentalismo suele ser una comorbilidad frecuente asociada a los episodios crónicos de victimismo.

El presidente no sólo gobierna un país que, según su relato, progresa a pesar de todo; también parece vivir en un país que le tiene manía. Los jueces le son hostiles, los medios le son hostiles, la oposición le es hostil.

Su familia ha sido perseguida, su reputación ha sido manchada, sus hijas han tenido que salir de discotecas, sus abuelos no sabían escribir.

La campaña se ha convertido en una colecta de abrazos al presidente y a sus parientes. Adopta un Sánchez y llévate una camiseta de La fuerza del amor de regalo.

La estrategia de humanización consiste en que el votante deje de preguntarse por qué tiene que seguir gobernando y empiece a preguntarse quién ha podido herir tanto a un alma tan noble.

Como estrategia de campaña electoral, puede tener sus resultados.

Sobre todo cuando la alternativa a morrearte con tu mujer y a hablar de tu abuelo migrante es hablar sobre los muertos de Urda y Adamuz, la investigación sobre Begoña Gómez, las cloacas del PSOE o la ley de nietos, por decir algo.

Sin embargo, lloriquear es una cosa que queda fatal en entrevistas y debates. Sobre todo en aquellos en los que te presentas vestido de traje marrón. Hay que elegir un solo frente en el que perder la dignidad, no podemos asumir todos a la vez.

Pedro Sánchez, en Ferraz, tras el debate. PSOE

El presidente se ha acostumbrado tanto al monólogo, a las ruedas de prensa sin preguntas, a rodearse de palmeros y a hacerle violencia a la realidad, que la mayor sorpresa se la ha llevado cuando los periodistas le han repreguntado, cuando le han desmontado los datos y cuando le han exigido respuesta a cuestiones que él no llevaba en el guion.

"Es que no me deja terminar", decía con tono lastimero. "Estamos dialogando", le explicaba paciente Feijóo.

Al final, de qué te sirve hablar inglés si no sabes conversar en castellano.

Sánchez lleva ocho años con un turno de palabra ilimitado y ha quedado desentrenado del noble arte de afrontar la realidad.

Tanta incontinencia verbal afirmando que el PSOE es el partido más transparente para luego quedarte absolutamente en blanco en un debate cara a cara por la presidencia del país cuando se te hace la sencilla pregunta de cómo se han financiado las primarias de tu partido.

El presidente lleva tanto tiempo rodeado de gente que no le cuestiona y que no le lleva la contraria que ha terminado por considerar una agresión que alguien lo haga.

Por último, quizá lo más preocupante del presidente, y que incluso merecería una visita rápida a urgencias, es la aparición de visiones y la lucha contra fantasmas.

Porque Sánchez se ha lanzado a debatir contra Feijóo invocando la lucha contra Bolsonaro, Trump y demás oligarcas internacionales a los que él combate con ferocidad.

Es una forma bastante peculiar de hacer campaña: uno se presenta a las elecciones españolas contra un gallego que no ha tocado una motosierra en su vida, pero necesita que le voten para detener a Trump, derrotar a Milei y poner en su sitio a Elon Musk.

Dos minutos de debate más y acaba pidiéndole a María Casado que le acerque el teléfono rojo.

Verborreico cuando tiene el micrófono, mudo cuando le preguntan por lo relevante, perseguido por todos y enamorado de sí mismo. Si esta es la versión de Sánchez que ha salido a pedir el voto, no quiero imaginarme la que se habrá quedado en casa.