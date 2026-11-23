En este negocio existe 'la tribu' de los corresponsales de guerra. También están los trajeados de las secciones de economía. Incluso tenemos a los reporteros capaces de entrar en las 3.000 Viviendas o el peor tugurio de la peor ciudad del mundo y pasar desapercibidos.

Están los que van de la tele a la radio y después escriben.

Los que publican primero sus exclusivas en Twitter (soy un romántico y odio eso de X) antes de contárselas a su jefe.

Hay periodistas de raza. Y, por supuesto, hay periodistas de moqueta.

Son, somos, los obreros del negocio. Los que dan el último pulido a las piezas de las estrellas para que brillen más. Los que no van a los eventos ni estrechan manos, ni degustan canapés. Los desconocidos que no tienen la más mínima intención de que los conozcan.

Siempre me he sentido más identificado con estos últimos que con los primeros. En realidad, es lo que soy: un simple periodista de Mesa.

Viene esta reflexión a cuento de dos cosas. La primera es que no me gustan los focos y de la misma manera que me ruborizo cuando alguien alaba alguno de mis textos, me hago pequeñito cuando alguien me critica ese mismo texto por alguna razón. Justamente por eso quería agradecer a Francisco, suscriptor de EL ESPAÑOL, por darme un tirón de orejas por el tono y el lenguaje de alguno de los artículos, pero también porque me ha servido para descubrir una cosa del cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

El jueves, Guápez, rey de reyes, el jefe de la tribu, el más 'echao pa'lante' de todos, se hizo pequeñito. Tengo la sensación de que en algún momento del cara a cara no sabía ni dónde meterse, de que sólo tenía ganas de salir de allí a meterse debajo de la ducha a llorar mientras se agarraba las rodillas. Por un momento abandonó el primer grupo para ponerse en la piel de los segundos.

Migrantes rescatados el pasado domingo por Salvamento Marítimo en aguas cercanas a El Hierro. Gelmert Finol EFE

Tal fue el repaso que Feijóo no necesitó ni poner sobre la mesa ni la ley de nietos, ni a Begoña Gómez, ni al hermano de Su Sanchidad, ni al exfiscal general condenado, ni...

Pero del debate ya saben suficiente, y hay quien se lo ha contado mejor que yo. Sin embargo, la perspectiva, las luces largas, ayudan a entender mejor las cosas. Así que hoy únicamente voy a hacer una enumeración de lo que ha pasado en este Gobierno, con este Gobierno y por este Gobierno en la última semana.

1.- El CENIF (la policía de fronteras) ha emitido un nuevo informe, y María Peral lo ha publicado en exclusiva, en el que viene a decir que es muy sospechoso que el día de la invasión de Ceuta hubiera miles de flotadores del mismo modelo y procedentes todos del mismo fabricante. ¿Raro no? La cuestión es que mi compañero Gustavo Molina ya había apuntado por dónde iba la cosa un tiempo atrás.

2.- Para dar continuidad al asunto de la inmigración, a lo largo de los últimos días han llegado a la isla canaria de El Hierro hasta 10.000 migrantes ilegales. Recuerden que la población local supera raspadamente los 12.000 habitantes. Sin embargo, Sánchez, en el debate no dejó de dar las gracias a Marruecos.

3.- Si los dos primeros puntos no les convencen, la Guardia Civil ha emitido otro informe en el que avisa de la posibilidad de que Marruecos pueda "promover o consentir" otro intento de asalto sobre Ceuta para desprestigiar a España en la carrera por albergar la final del Mundial 2030. Tela.

4.- Pasamos a la corrupción y si el hermano de Pedro Sánchez ya fue condenado por su enchufe en Badajoz, ahora el Tribunal de Cuentas ha decidido abrir una investigación por posible "menoscabo" de dinero público en tanto que David Sánchez cobró de la Diputación de Badajoz 340.572 euros brutos.

David Sánchez, en los Juzgados de Badajoz. Efe

5.- Cantamos línea corrupta con el caso Forestalia. El juez del juzgado de instrucción n.º 1 de Teruel ha decidido pasarle el caso al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional porque, ¡oh, sorpresa!, se ha encontrado con "gestiones" de Santos Cerdán en el Ministerio de Transición Ecológica a favor de la empresa aragonesa para conseguir contratos, concesiones, favores... Llámenlo como prefieran.

6.- ¡BINGO! La ministra de Educación Milagros Tolón, la castellanomanchega que Sánchez aupó para hacer sombra a Page, resulta que tiene una vivienda adquirida en régimen de VPO hace 30 años pero que (vamos otra vez) oh, sorpresa, ha estado supuestamente alquilándola de forma irregular desde el día uno.

Yo ya no sé qué decirles, pero según SocioMétrica y sus encuestas para EL ESPAÑOL las posibilidades de que el PP sea la fuerza más votada rondan el 80% y las posibilidades de que PP, UPN y Vox alcancen una mayoría absoluta se van cerca del 100%. Quizás por eso, Pedro el Guapo ha decidido hacer (indigna y amoralmente, en mi opinión) política electoral desde Moncloa en las dos semanas de campaña y entre subidas de pensiones, subidas a los funcionarios, concesiones a entidades autonómicas y municipales y alguna que otra cosa más ya ha empeñado 39.600 millones cuyo pago tendrá que asumir el que venga. Casi na'.