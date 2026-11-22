La semana pasada hablaba de un viejecito con andador al que hostigaba un puñado de huelguistas.

Hoy toca hablar de otro anciano bien distinto: el que se acercó a increpar a Jon Echeverría en un mitin en Euskadi.

Desde lejos y en silencio parece un tipo normal. Un señor entrado en años y con los kilos de más que da la existencia plácida, camisa de cuadros y pelo blanco y ralo.

Podría estar tomando potes con sus amigos jubilados, jugando a la petanca en un parque con una cuadrilla de su quinta, recogiendo a los nietos a la salida del cole, leyendo la prensa en un café como el viejito de Barcelona, paseando bajo el sol en un lunes cualquiera, plácido y satisfecho tras una vida llena, seguramente, de sacrificios y renuncias, de pequeñas victorias, de satisfacciones y algún disgusto menor.

Pero este viejo, entiéndame, no es un viejo amable, sino un señor chungo que se fue a insultar a un chaval de veintidós años cuyo pecado es ser candidato del PP.

Había que ver al hombre con la amargura en todo lo alto y expresión de úlcera de estómago, con la cara contraída más por la rabia que por los años: las arrugas ennoblecen el rostro, pero la mala baba le proporciona un lamentable resabio de miseria, un aire lastimoso de café revenido, de leche cortada, de bizcocho rancio.

Y allí estaba el señor, un tipo que tendrá hijos y nietos y seguramente buenos amigos, presumiendo de envergadura ante un crío que podría ser su nieto y regándolo de insultos, antes de decirle la frase mágica: "No me extraña que te pasen cosas, chaval".

“No me extraña que te pasen cosas, chaval” El 29N venceremos al odio violento. Guipúzcoa no es suya y se lo vamos a demostrar. https://t.co/OGXmi3yPGR — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 17, 2026

Las cosas que le habían pasado a Jon Echeverría eran una lluvia de piedras, huevos y petardos cuando se dirigía a un encuentro electoral.

La sentencia tiene un deje tenebroso de amenaza y nos lanza de bruces a épocas no tan pretéritas, cuando el viejo en cuestión era menos viejo, y la gente como Jon se jugaba no una pedrada, sino un tiro en la nuca. Intento imaginar a este tipo como fue una vez, con treinta kilos y treinta años menos, y lo veo en el txoko, diciendo que algo habrá hecho el último asesinado por ETA.

Javier de Andrés, Alberto Núñez Feijóo y Jon Echeverría, en Éibar. José Ignacio Unanue Europa Press

El otro día yo di por hecho que el viejo amenazante era un simpatizante de Bildu, pero hoy me mandan fotos en las que aparece en mítines del PSOE.

No hay mucho más que decir. Para lo que han quedado.

Un macarra, el viejo.