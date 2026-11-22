Qué perturbador resulta siempre un carrito de la compra lleno de mantas ya usadas. Acostumbrados a verlos en los supermercados, cargados de alimentos, de productos de limpieza, de todas esas pequeñas provisiones preciosas y nimias, este carrito, en cambio, transporta las bases, los fundamentos de una casa que no ha llegado a existir.

Una mano cuidadosa ha doblado con primor esas mantas, ha colocado encima una prenda azul, otra rosa: la dignidad de que todo esté muy limpio, en ese empeño por mantener el orden, más aún cuando la vida se reduce a un inventario con cuatro posesiones.

En los testamentos, hasta hace bien poco, constaban las prendas de abrigo que se legaban: cuatro sábanas de lienzo, una manta de lana buena. Dos camisas.

Volvemos, me temo, a ese tiempo, a ese lugar.

Es la madrugada del lunes en la plaza de Catalunya, en Barcelona, y la policía desaloja una de las acampadas por el derecho a la vivienda.

Las luces azules de los vehículos policiales tiñen de un color irreal, como cuchillos luminosos, los rostros de quienes todavía permanecen allí, entre un caos de maletas de ruedas, mochilas, bolsas enormes, sacos de dormir.

Detalle del desalojo de la acampada por la vivienda en la plaza de Catalunya, en Barcelona. Nacho Doce Reuters

Para muchos es la enésima mudanza. Los manifestantes recogen sus cosas bajo la vigilancia de los agentes, otros permanecen sentados en el suelo, agotados o resignados, o indiferentes, con la paciencia de quien sabe que las decisiones importantes sobre la propia existencia, en el fondo, las toman siempre los demás.

Hay una joven, una chica, creo, de espaldas; en su chaqueta, una inscripción en catalán sobre su chaqueta: Baixeu els lloguers o follem als carrers. "Bajad los alquileres o follamos en las calles".

La frase, su descaro, merecería mejor suerte, porque posee la insolencia de los lemas que resumen una época y pasan, de boca en boca, a la siguiente. Arena bajo los adoquines. Venceréis pero no convenceréis. Contiene una amenaza festiva, una broma obscena y, allá en el fondo, como ocurre con los hallazgos de este tipo, la verdad.

Durante siglos, la literatura ha hurgado en la intimidad de los amantes, en las habitaciones cerradas, por las cerraduras de las puertas que se entornan, en las camas sudorosas tras el deseo. Esta generación carece de una habitación propia donde amarse o aborrecerse.

A pocos metros, la gente charla, consulta el teléfono o contempla, impertérrita, el despliegue policial. Hay algo de redada y algo de campamento nómada que se levanta de madrugada, para que el abrasador sol de mediodía ya los encuentre lejos.

Algunos parecen preparados para marcharse; la mayoría se resiste, con todo el peso de su cuerpo, a abandonar el lugar.

La plaza, concebida para el tránsito y el encuentro, se ha transformado durante unas noches en su hogar, en una sala de estar al aire libre sin problemas privados, donde todo se ha hecho público. El desaliento, el enfado, la esperanza, la rabia, la falta de futuro. Para algunos afortunados quizás también el amor.

Pero ahí acaba esta protesta, con la búsqueda de otro lugar. El desalojo reproduce, a escala reducida, lo mismo que denuncian: desplazarse otra vez, empaquetar lo que se tiene, que nunca puede ser mucho, ni muy pesado, ni un ancla ni una vela.

Abandonan porque la ciudad hoy anima a que sus habitantes circulen, a que consuman todo lo que puedan, a que trabajen hasta caer rendidos y a que, si pueden, se diviertan; pero no les da lo suficiente para que puedan quedarse, no se siente cómoda si se sientan en un banco, no digamos ya en el suelo. La ciudad no acepta de buen grado que se viva en ella.

Dentro de unas horas, la plaza recuperará su aspecto habitual y el pavimento quedará despejado. Se habrán llevado ese carrito inmóvil bajo las luces policiales, cargado con las mantas que alguien necesita la noche siguiente.

¿Dónde? ¿A dónde irán, a dónde regresarán, a qué sitio, a qué casa volverán?