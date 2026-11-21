Si una virtud ha tenido esta campaña electoral es la de acabar de una vez por todas con ese cliché que dice que el periodismo no se atreve a entrevistar a Pedro Sánchez con la misma agresividad con la que entrevista a Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal.

Obviamente, estamos hablando del periodismo de izquierdas, porque Pedro Sánchez no se ha dejado entrevistar hasta esta campaña electoral por nadie que no fuera un rocoso militante de la izquierda.

Así que el hecho de que "el periodismo" no se haya atrevido a entrevistar a Sánchez con la virulencia con la que entrevista a Ayuso o Abascal se debe únicamente a que, hasta noviembre de 2026, a Pedro Sánchez sólo le han entrevistado periodistas que llegaban genuflexionados de casa. Periodistas cuyo interés no era entrevistar al presidente, sino lanzarle temas para que él pudiera explayarse a placer contra la oposición y los españoles que no le votan.

La novedad de esta campaña es que, obligado a remontar, es decir, a captar voto del PP (porque el centro es un unicornio y el voto de la extrema izquierda ya se lo ha comido casi por completo), Pedro Sánchez se ha visto forzado a concederle entrevistas a gente como Carlos Franganillo, Susanna Griso o incluso Jordi Wild.

Ninguno de ellos es precisamente un miura de la derecha. Es más. Todos ellos son abiertamente socialistas y sólo hace falta escucharlos con un poco de colmillo para comprobarlo.

Pero es cierto que, frente a mansos como David Broncano, Javier Ruiz, Pepa Bueno, Gemma Nierga o Manu Sánchez, hasta aquellos que pasan por "ultraderechistas" por la única razón de no militar en ese Waco político que es el sanchismo acaban pareciendo Oriana Fallaci, aunque estén muy lejos de ella.

El caso es que por fin hemos podido ver a Sánchez siendo entrevistado por gente con estilos e ideologías diferentes, distintos grados de mordiente y trabajando para medios ideológicamente dispares.

Incluso, en el caso de Jordi Wild, por alguien perteneciente a un ecosistema muy alejado de los medios convencionales y que nada les debe al PSOE en general ni a Pedro Sánchez en particular.

Y en todas esas entrevistas, Pedro Sánchez ha salido relativamente airoso.

Es decir, airoso… si obviamos la evidente discordancia entre las palabras que salían de su boca y su gestualidad facial, que voy a calificar de "inquietante" por no decir algo más explícito, como "amenazante".

Es obvio que ninguno de esos entrevistadores se ha atrevido a preguntarle por los prostíbulos que, presuntamente, habrían financiado su patrimonio inmobiliario y su carrera política.

Mucho menos por cuál era el papel de Begoña Gómez en ese negocio y dónde está su herencia.

Pero es que habría dado igual.

No habría cambiado una sola coma del guion.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en el mitin de apertura de campaña en Sevilla. Rocío Ruz Europa Press

Os voy a contar un secreto periodístico.

Es imposible entrevistar a alguien como Pedro Sánchez y obtener algo diferente a lo que han obtenido Franganillo, Griso o Wild. Es decir, la misma indiferencia pétrea frente a los hechos, las mentiras, la corrupción, la incompetencia de su Gobierno o los muertos.

El mito de que es posible "romper" a alguien con la personalidad de Sánchez y hacerle retroceder, pedir perdón o reconocer un error si se le hacen las preguntas correctas es una fantasía. ¿Qué esperan los que piensan eso? ¿Que Sánchez se derrumbe y confiese entre sollozos que no es más que un advenedizo de la política que ha desarrollado una adicción patológica al poder y que sería capaz de vender España a su peor enemigo a cambio de un día más de su dosis?

Y lo que es más importante, ¿alguien cree de verdad que incluso eso le restaría un solo voto?

Para Pedro Sánchez es tan imposible reconocer sus errores o su corrupción como para una persona normal reconocer un crimen que no ha cometido. Salvo que medie tortura, claro, en cuyo caso todos reconoceríamos hasta el asesinato de Manolete. "Yo soy Islero".

Así que hasta que alguien invente una máquina capaz de leer la mente de los entrevistados, olvidémonos de obtener de Sánchez nada diferente a lo obtenido hasta ahora.

¿Y qué es lo obtenido hasta ahora?

La indiferencia total y absoluta respecto a la realidad externa. Externa a lo que sea que esté ocurriendo en el interior de la cabeza de Pedro Sánchez, que para él es todo lo que existe.

Este pasado miércoles por la mañana, por ejemplo, Susanna Griso le ha mostrado en directo al Pedro Sánchez de 2026 imágenes del Pedro Sánchez de 2018 diciendo que gobernar sin Presupuestos Generales, como él lleva haciendo tres años, es inaceptable en democracia.

Y Pedro Sánchez ni se ha inmutado.

Griso le ha reproducido sus propias palabras.

"Sin Presupuestos no hay nada que gobernar". "Un Gobierno sin Presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina".

¿Su respuesta? Ha empezado a hablar de la inversión en trenes.

Cualquier persona normal, cualquier político convencional, ante su propia contradicción, se revolvería. Se justificaría. Se incomodaría por su propia disonancia cognitiva.

Sánchez no ha hecho ni un gesto.

Portada de The Mask of Sanity (La máscara de la cordura), de Hervey Cleckley. Foto de archivo

El psiquiatra Hervey Cleckley, en su libro La máscara de la cordura, publicado en 1941, describió a quien "usa todas las palabras de alguien que entiende, pero sigue ciego a su significado". Cleckley lo llamó "demencia semántica".

En determinadas personalidades las palabras van por un lado y los actos por otro, sin conflicto alguno.

No estoy diagnosticando a nadie. Sólo describo una conducta que Sánchez muestra una y otra vez en persona.

Sánchez no es un político que se escabulle o que dice medias verdades. Un político normal sabe ver cuándo le han pillado, y entonces busca una salida. Esto es otra cosa muy diferente.

Quien puede verse a sí mismo diciendo lo contrario de lo que ha hecho sin que se le mueva un músculo no debería gobernar. Porque si sus palabras no le obligan a él, tampoco nos protegen a nosotros.

Y yo no quiero, como ciudadano, estar a merced de alguien como Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez, en el mitin de presentación del programa del PSOE en Alcorcón. Jesús Hellín Europa Press

A mí Sánchez me parece un ejemplo de libro del valle inquietante, esa hipótesis propuesta por el ingeniero japonés Masahiro Mori en 1970 y que describe "la reacción de rechazo, desagrado o miedo que experimentan las personas al observar un objeto, robot o animación que se parece mucho a un ser humano, pero sin llegar a serlo por completo".

¿Cuándo nos damos cuenta de que nos encontramos "en el valle inquietante"?

Cuando nuestro cerebro detecta pequeños fallos (una mirada vacía, un parpadeo raro o movimientos rígidos y antinaturales) y activa el modo defensivo al no ser capaz de clasificar la figura como un objeto o como una persona viva, aunque a primera vista pueda parecerlo.

Por supuesto, hay millones de votantes a los que Pedro Sánchez les parece una persona cálida, cercana, empática y sincera.

Esos me dan casi más miedo que el propio Pedro Sánchez. Porque o tienen el instinto de supervivencia de un pájaro dodo, o son como él.