Se habla mucho del día de la muerte de uno, pero poco de la semana de la muerte de uno. Se habla mucho de las últimas veinticuatro horas de alguien pero poco de los siete últimos días de la vida.

¿Comió chuletas?

¿Echó siesta?

¿Tomó un bus o una bici?

¿Besó en la boca a un amor?

¿Empuñó un bastón con cabeza de venado, como aquellos tan míticos de Antonio Gala, y luego irguió la cabeza?

Pedro Sánchez, en Ferraz, tras el debate. PSOE

¿Fue al oftalmólogo? ¿Subrayó con lápiz una frase rotunda en un libro? ¿Se duchó con ayuda o sin ella? ¿Recordó sus sueños al despertarse por la mañana? ¿Se enfadó con el mundo? ¿Cenó tortilla y yogur, como cuando uno ya se ha rendido?

¿Se miró al espejo y se cayó bien porque reconoció al fondo del ojo al viejo niño enérgico? ¿Se rió con un amigo y pensó “la vida es de puta madre”? ¿Dilapidó la pequeña fortuna? ¿Dijo chorradas? ¿Le colocó la bufanda con primor al nieto?

Importa eso. Importa el sabor final de las cosas.

Caía en esto pensando en la última semana de la vida política de Sánchez, con toda probabilidad, esta. Fue una semana que duró apenas un siglo. Fue una noria. Yo estoy del hígado. Estoy contrahecha.

Todo es obsceno y desagradable ya. Todo es triste y espeso, todo se arrastra. Estamos manchados de infamia, de mediocridad. Se me está poniendo la cara de Sánchez igual que al torero se le pone la cara del toro de mirarle con tanto ahínco. Quiero decir que tengo bruxismo y que luzco marioneta de comisura apretada y dura, boquilla de labio hacia adentro, es decir, de labio fascista. Es el labio amargado y blanco, seco. Miro el mundo medio deformado, como en un escalón por debajo.

Quiero que este paseíllo acabe ya.

Era lunes y vino Franganillo a marcarle al presidente en la cara un gesto que ya acostumbra paranoide. Yo noto que los ojos ya le son todo pupilas, como si fuera de eme. Es un animal nocturno o un poseído de cómic. Va en trance. Gasta ese punto de verdad rota como lo gastan las novelas gráficas: gasta un punto de quiebre en el pacto con la verosimilitud.

El caso es que arrancamos fuertecito. Después de tanto youtuber, a una el cuerpo le pedía periodista. Una es dicharachera y frívola casi a tiempo completo, pero al final del día la dignidad intelectual sigue teniendo su rollo, su sex appeal. Vivan la inteligencia de ratón de Franganillo y la presencia de esfinge de Susanna Griso. Se alegra una de que el periodismo nos devuelva el pundonor a todos.

A miércoles, Sánchez ya era rocoso. Impenetrable. Cetrino. Daba angustia verlo: se consumía en la nada. Yo me he agarrado a la vena de su cara como a una barandilla para no tropezar. Estaba muy concentrado en no decir nada, en no contestar verdaderamente a ninguna pregunta. Su desaparición contenía trazas de moderación, y no al revés.

Ya no estaba ahí. Es eso de que ves la luz de una casa encendida pero sabes que no hay nadie dentro.

La vida ya no va con él. Sólo resiste un poco más para comprobar lo locos que estamos, lo desquiciados que nos ha dejado, cómo nos ha vuelto lo blanco negro durante tanto tiempo, si conseguirá estupidizarnos una vez más, la última… si podrá lograr el truco final, el truco del mago, el gol en el minuto noventa.

Pero él sabe y yo sé que el hombre que no va a los funerales de nuestros muertos ahora prepara el suyo. Creo que era Joan Didion quien decía que nadie conoce la propia muerte como uno mismo. Uno sabe cosas de su muerte que no saben los médicos, ni los sacerdotes, ni las médiums. Uno sabe, en secreto, su hora. Y a esta hora le quedan unos minutitos tontos porque todo dura siempre un poco más de lo que debería.

Luego estuvo el tema de Lecturas. Jajá. Bueno. Yo aquí sí que me lo pasé como una niña chica, viendo al presidente a la caza del voto de las señoras con cardado, haciéndose el tío bueno que vive de las rentas. Un antiguo guapo. Un hombre que tuvo empaque una vez, hace mucho.

Yo tengo corazón de peluquera de barrio y ellas estarán de acuerdo conmigo: esta charla es la cosa más estúpida y más blanca (mortecinamente blanca) que he leído en toda mi vida.

Es la nada, es la muerte de la historia íntima, del lado humano, de la biografía genuina. Es una sesión de fotos abyecta (llama la atención, en la portada, el gesto de las muñecas cruzadas, como en la procesión del Cautivo o en la detención de un futuro preso, ¿profecía autocumplida?, qué sé yo, rehén de algo, involuntariamente de sí mismo) con declaraciones de Persona Normal: unos abuelos trabajadores, una madre luchadora, mi mujer es todo para mí, mis hijas son dos soles, viva mi gente, mi gente da gloria verla. La nuestra no, no te jode.

Es imposible caer simpático cuando estás tan robotizado. Cuando eres un decorado. Cuando eres de mentira. Hasta para Lecturas.

La estocada final vino con un debate presidencial que fue de auténtica coña. Sánchez ya estaba herido de muerte y Feijóo parecía un gángster, ¡será esto grande!, ¡vive Dios!, ¡con lo aburrido que ha sido este señor hasta hace quince minutos!

El gallego miraba a la cámara y la seducía, con carilla de campeón, muy autoconsciente, muy estudiado.

No sabemos bien quién es Feijóo sin Sánchez. No sabemos si hace sombra cuando va por la calle a contraluz, pero lo veremos. Ahora que el PP hace bromas en internet y que el presidenciable les sigue el rollo a los chavales de Línea de Cal con chanzas elegantes sobre sexo y fútbol, la cosa ha cogido algo de vuelo.

En fin: una semana muy larga.

Descansen. Aguanten. Pidan carne roja con sus mejores amigos o su señora. Y un buen cóctel. La siguiente tanda viene movidita.