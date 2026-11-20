En El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde imaginó una forma de impunidad que sigue resultando perturbadoramente actual.

Basil Hallward pinta a Dorian, cuya juventud y belleza quedan preservadas mientras el cuadro envejece y se vuelve monstruoso porque registra la corrupción de su conciencia y la progresiva deformación de su alma. Para no enfrentarse a esa imagen, Dorian la oculta tras una cortina, después bajo llave, convencido de que aquello que nadie puede ver no existe.

Pero el retrato no inventa nada, sólo hace visible lo que él se niega a reconocer.

Cuando finalmente lo destruye, destruye también la ficción que había construido sobre sí mismo.

La entrevista de Puigdemont tampoco inventó nada.

Y lo que vimos anoche en televisión no fue el cuadro, que ya conocíamos, sino cómo el hoy candidato y actual presidente del Gobierno intenta no mirarlo.

El ectoplasma de Waterloo, que lleva tiempo flotando sobre la política española, flotó anoche sobre el plató del debate. Feijóo lo convocó dos veces. Cataluña ni siquiera tenía un bloque propio, pero Puigdemont tuvo la apertura y regresó en el momento de mayor tensión política.

Sánchez no contestó a ninguna de las dos alusiones. No desmintió el relato, no discutió sus términos, no explicó qué había pactado ni qué había obtenido España de aquellos acuerdos.

Eligió el silencio.

Llegó crecido al cara a cara el faraón Feijóo, ese Amenhotep gallego emergido de su ya mítico lapsus parlamentario "anotop at" que Sánchez ridiculizaba hace pocos días.

Cómodo en su misión bíblica bien ensayada, clamó una por una las plagas de Sánchez. Cuando se encontró con un adversario extrañamente encogido y dispuesto a ser vapuleado, no escatimó.

Dorian fue a esconderse tras la cortina. Anotop At fue a ganar desde la colina.

Alberto Núñez Feijóo, en Génova, tras el debate. PP

Los bloques temáticos repitieron, con distintos argumentos, la misma escena.

En vivienda, Feijóo contrapuso las promesas del Gobierno a la dificultad de acceso y Sánchez defendió su ley, aunque ambos recurrieron a cifras que, como mínimo, necesitan contexto y verificación.

En economía y política social, el presidente reivindicó el crecimiento y las prestaciones, pero no consiguió desactivar las preguntas sobre el coste de la vida y la gestión de los servicios públicos.

Concedió pedir perdón a las víctimas de los accidentes de Adamuz y Urda, sin que ese "si lo tengo que hacer lo hago" diluyera un ápice de sus responsabilidades políticas.

En corrupción, el bloque más bronco, el actual presidente del Gobierno llegó al límite de dejarse interrogar por su oponente.

Volvió a pedir perdón de aquella manera por haber confiado en determinadas personas, y se mantuvo en su posición de víctima de los corruptos.

Dejó sin contestación varias preguntas sobre las investigaciones y los protagonistas de los escándalos, hasta el silencio más atronador del debate: "¿Quién le pagó las primarias, señor Sánchez?".

"Conviene medir a Feijóo con su propia vara"

En política exterior, la discusión sobre Marruecos y la seguridad nacional ocupó todo el espacio sin alterar el balance general y pecó de localista y falto de visión internacional a la altura del país.

Conviene, con todo, medir a Feijóo con su propia vara y no con la del adversario que no compareció.

Convirtió muchos reproches en preguntas concretas, pero interrumpió en exceso, en ocasiones hasta dificultar el intercambio, y también dejó sin responder cuestiones que Sánchez le planteó, entre ellas la del salario mínimo.

Además, tomó el veredicto de Puigdemont como balance de la legislatura, otorgando al revelador interesado una autoridad moral que no le corresponde, mientras su propio partido no cierra la puerta a futuros acuerdos con Junts.

Sí, Pedro Sánchez pareció venir derrotado de casa, con los brazos bajados y el marrón de su traje imposible instalado en toda su gama cromática.

Se ha hablado de estrategia de contención, de una decisión consciente de no entrar en el cuerpo a cuerpo para evitar repetir errores anteriores. Pero ni un ejército de asesores convence a Sánchez de actuar de una forma u otra.

A mi juicio, ayer fue su último él mismo, una penosa versión de saldo inexplicable que se quitó de encima en cuanto llegó a Ferraz, entre sonrisas y aplausos jaleados.

Resumió la noche como "buena política y mala educación".

La imagen del presidente en el plató, distante y desfondado, contrastó con la del candidato que reapareció ante los suyos para reivindicar el debate como una victoria.

Pedro Sánchez, en Ferraz, tras el debate. PSOE

Sánchez es un soberbio intérprete de su propio personaje, un monologuista que se crece en el aplauso, un solista que ejecuta con maestría la misma canción una y otra vez, con variaciones ensimismadas.

Pero no sabe jugar en equipo, ni puede debatir de forma solvente por razones casi ontológicas: desprecia e ignora al resto de la humanidad.

Por eso no podemos descartar que este debate haya sido la quintaesencia del sanchismo: ver a Sánchez no ser Sánchez.

De momento ha conseguido la unanimidad del asombro. No es casual, nada es casual con Sánchez. Ni ático, ni prioridad nacional, ni inglés, ni Koldo y el abogado. Ninguno de los clásicos.

¿Por qué esa inverosímil mansedumbre?

Feijóo ganó de largo porque Sánchez se presentó como un adversario decidido a ser visto como un boxeador noqueado. El faraón encontró las puertas abiertas y el ectoplasma de Waterloo ni siquiera necesitó materializarse.

Bastó con que Feijóo pronunciara dos veces su nombre para que el presidente eligiera no mirar el retrato.

Un retrato que no pintó Puigdemont la víspera, ni descubrió Feijóo en el plató. Es un retrato que lleva años descomponiéndose a la vista de todos, con los trazos de "una persona amoral y con una ambición desmedida" que ha convertido cada límite en moneda de cambio.

Quizá esta sea la verdadera dimensión de lo que España está contemplando y sobre lo que se dispone a votar el próximo día 29, debate a cuatro mediante. No el descubrimiento repentino de una deformidad, sino la imposibilidad de seguir fingiendo que no se veía.