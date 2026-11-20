Decía Harry Frankfurt en su célebre ensayo que el que recurre al bullshit es mucho peor que el mentiroso, porque este al menos sabe que existe la verdad.

Y se llama "galope de Gish" (perdón, Cristina Losada) a la técnica de emitir paparruchas y medias verdades como una ametralladora para que el adversario sea incapaz de responder a todas.

Este es el riesgo habitual con Sánchez.

Y realmente es difícil discutir con alguien capaz de decir, sin pestañear, que su Gobierno es uno de los más limpios de la historia de la democracia, de poner como ejemplo de éxito el mercado de la vivienda en Barcelona, o de preguntar a su contrincante cómo va a cumplir el compromiso del 5% del gasto en defensa que él mismo firmó.

Su desfachatez es realmente asombrosa.

A todo esto había que añadir que, en esta campaña, Sánchez ha renunciado a hablar de política.

Al comienzo intentó basarla en la vivienda, hasta que su portavoz Montse Mínguez saltó por los aires.

Y así ha ido abandonando todos los asuntos hasta acabar posando en la portada de Lecturas, ecosistema que ha considerado más favorable para recobrar el voto femenino.

"Será lo que sea, pero está estupendo", nos cuenta El País que escuchó en una peluquería.

"Y además habla inglés", añade, haciendo sospechar que quien habla es, en realidad, Iván Redondo.

Pero este jueves por la noche le ha salido todo mal.

Ciertamente lo tenía muy complicado, pero habrá que reconocer algún mérito a Feijóo, que empezó recogiendo las palabras que hoy mismo ha dedicado Puigdemont al presidente: es un ser amoral, cínico, con una voluntad desmedida de poder, y capaz de vender a España.

En efecto.

Sánchez se vio incapaz de rebatirlo, afloró la cara de rana Gustavo que se le pone cuando el entrevistador o el contrincante son antipáticos, y ya no lo abandonó en toda la noche.

"No es culpa suya. Él es siempre una víctima"

El bloque que tenía más complicado era el de la corrupción, ante el que ha diseñado varias líneas de defensa.

La primera consiste en considerarla una catástrofe natural.

Pido perdón por la corrupción que hemos sufrido, dijo, como quien comenta "me ha caído un chaparrón y no llevaba paraguas".

No es culpa suya. Él es una víctima.

Después salió al ataque intentando convencer al espectador de que el verdaderamente corrupto es el Partido Popular.

No funcionó, claro. "Tiene usted más imputados que diputados", sentenció Feijóo.

Venía preparado para devolver el foco a los asuntos que le interesaban siempre que Sánchez intentara apartarlo, y el espectador ha recibido un muestrario bastante completo de las corruptelas de Sánchez.

En el bloque de economía, Sánchez, como estaba previsto, presentó los datos de crecimiento de la economía española.

Pero de nuevo Feijóo fue mucho más eficaz recordando el paradójico empobrecimiento de los trabajadores.

Recordó, además, el sablazo tributario de Sánchez, que ha elevado notablemente la presión fiscal, ha recaudado mucho más que los gobiernos previos, se ha endeudado más, ha gastado mucho más, y no sabe muy bien en qué.

Desde luego no en infraestructuras.

En el bloque de servicios públicos, Sánchez intentó recordar y rentabilizar todas las bolsas de chuches que se ha dedicado a repartir en los Consejos de Ministros: el sueldo de los empleados públicos, la subida del salario mínimo, o la revalorización de las pensiones.

Feijóo lo desactivó rápidamente, se presentó como un gestor, y pasó a hablar de infraestructuras y del AVE.

De nuevo la cara de Gustavo, y de nuevo el intento de enfocar los accidentes como si fueran catástrofes naturales.

Pero ya estaba completamente desfondado.

Fue interesante el bloque de inmigración.

Hace un año, Diego Rubio participó en un debate, en la cumbre progresista Global Progress Action de Londres, que nos permitió conocer los cuatro pilares maestros del Gobierno en este asunto.

Uno de ellos es que no se puede detener, es imposible hacer nada, y eso explica la inacción en El Hierro.

Otro es una visión, un tanto tontorrona, según la cual la inmigración es beneficiosa sin fisuras.

En el futuro se verá que los países abiertos progresan y los que cierran sus fronteras se estancan, dijo Sánchez.

En esta visión se ignoran los problemas de integración y las fricciones culturales. Todo eso es un invento de la internacional ultraderechista, que es el término escogido en el debate por Sánchez.

Cada vez menos gente compra esta mercancía, pero, ya que hablaba de internacionales, nos contó que gracias a él España es un faro en esta tempestad mundial llena de Mileis, Trumps y Bolsonaros.

De nuevo estuvo hábil Feijóo: ha recorrido usted todo el mundo y de quien no ha hablado es de España.

E inmediatamente recondujo el debate a Ceuta, a Marruecos, y a las extrañas deudas que Sánchez parece tener con este país.

Ha habido momentos especialmente terribles para Sánchez.

Pregunta Feijóo: ¿Amañó usted las primarias de su partido? No, no.

¿De dónde salió el dinero para su campaña, recibió dinero de la prostitución? En absoluto.

¿Quién le pagó las primarias? (silencio)

Realmente lo ha hecho tan mal que en Bluesky están desolados, y en estos momentos aportan las teorías más peregrinas para transformar el desastre en una jugada maestra.

Pedro Sánchez, en Ferraz, tras el debate. PSOE

En el minuto de oro, Feijóo insistió en la idea de la necesidad del cambio, y de la gestión frente a la corrupción.

Sánchez acusó a la derecha de controlar los medios de comunicación ayudada por los tecnoligarcas.

Realmente, no hay mucho más.

Todo parece indicar que esto se acaba.