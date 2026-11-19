Roma no paga a traidores y Waterloo, tampoco.

Lo mejor que se puede decir de Pedro Sánchez tras la entrevista de Esteban Urreiztieta a Carles Puigdemont en El Mundo es que nada de lo revelado sorprenderá a ningún español que haya vivido en el planeta Tierra, extensión España, durante los últimos ocho años.

Dice Félix de Azúa que la mayor de sus innumerables virtudes es la modestia.

De Pedro Sánchez se puede decir algo similar, aunque en sentido contrario: el mayor de sus muchos defectos es la previsibilidad, que hace que todos podamos anticipar que frente a cualquier dilema personal o político, Sánchez optará siempre por la peor de la opciones, la más tóxica, la más dañina y la más venenosa, que indefectiblemente es la más conveniente para él en su objetivo de atrincherarse en el poder sea como sea.

Se sorprende Puigdemont en la entrevista de lo extraordinariamente fácil que fue lograr que Pedro Sánchez traicionara a su país y a los españoles.

"Teníamos que probar hasta dónde podíamos empujar a Pedro Sánchez, que para mí es una persona amoral y con una ambición desmedida. Nos hemos aprovechado de esta ambición desmedida de poder para infligir algunas derrotas a España que no habríamos podido llevar a cabo".

🗣️🔴La venganza de Puigdemont por las promesas incumplidas: "Aprovechamos la ambición desmedida de poder de Sánchez para derrotar a España" https://t.co/AOOUeZ8cza — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 19, 2026

Se equivoca Puigdemont, como se equivoca mucha de la gente que analiza la psicología del presidente, cuando interpreta la disposición de Sánchez a vender a su país a cambio de un plato de lentejas como producto de la ambición.

Porque Sánchez, como esos españoles que sólo están esperando una excusa por frívola que sea para votar por el PSOE, sólo está esperando una excusa para hacer aquello que siempre ha deseado hacer: destruir su partido, su país y a esos ciudadanos que, pese a haberle aupado a la presidencia del Gobierno, no le han aclamado como el mesías libertador que él cree, en los más oscuros rincones de su mente, que es.

"Los llevamos al límite", dice luego Puigdemont de los negociadores del PSOE, y a la cabeza de ellos ese al que Jordi Évole quería ponerle una calle, Santos Cerdán.

"No queríamos otra cosa que la soberanía fiscal de Cataluña. Nos ofrecieron de todo, incluso acudieron al chantaje narrativo de ¿cómo vais a renunciar a tanto dinero?".

Ahí está la prueba de lo que digo. No es la idea de que te daremos lo que sea a cambio de los votos que necesitamos para mantenernos en el poder. Es más bien la de danos por favor la excusa para poder destruir ese país que tú odias tanto como nosotros.

Puedo imaginar también a los negociadores del PSOE suplicándoles a Puigdemont y sus abogados no rechazar la oferta de lanzar una bomba atómica sobre sus propios ciudadanos y de empobrecerlos hasta la miseria, robándoles a ellos todo lo que tienen para dárselo a Cataluña.

¿Acaso no quiere Puigdemont ganar la guerra? ¿Y qué le garantiza más a Puigdemont esa victoria que la traición del presidente de la nación enemiga hincando la rodilla frente a él y dándole todo lo que desea y más a cambio de que le mantenga al frente de la nación sometida?

España es ese país en el que es más fácil vender caro que comprar barato, y el sanchismo es ese corpúsculo político al que resulta más fácil convencer de que viole la ley que de que la respete.

La entrevista llega a sólo unas horas del cara a cara que mantendrán esta noche Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. En un país normal, entendiendo por normal la España de antes de ayer, el candidato del PSOE habría renunciado ya a su candidatura y puesto en marcha el proceso para su sustitución rápida por otro miembro del partido.

En el debate de esta noche, Sánchez lo exhibirá como prueba de los denodados esfuerzos realizados para pacificar Cataluña y conducirla hacia la reconciliación" nacional.

¡Pero si se han negado incluso a aprobarme los Presupuestos Generales del Estado!, dirá Sánchez, como prueba de que no lo ha conseguido TODO.

Lo que demuestra la entrevista, por hacer el cuento corto, es que la amnistía y la financiación singular (en la entrevista hay por cierto algún que otro recuerdo especial para Salvador Illa, el presunto sustituto de Sánchez al frente del PSOE tras el 29 de noviembre) no se concedieron por razones de hermandad, convivencia, paz social, interés general o reconciliación nacional, sino por puros interese personales, entre los cuales está no sólo la conservación del poder a toda costa, sino también el envenenamiento de todo lo envenenable en el país para hacer imposible que un Gobierno posterior de la oposición pueda recomponer, en sólo cuatro años, todo lo destruido.

Podríamos decir que el traidor ha sido traicionado. Pero dudo que en la cabeza de Pedro Sánchez la entrevista con Puigdemont sea algo más que la confirmación de que él siempre tuvo razón. De que hizo lo correcto. De que lo hecho era no sólo necesario, sino inefable e inevitable.

El papelón es más bien para el Tribunal Constitucional, al que le presupongo un resquicio de moralidad remanente, que acaba de ser confirmado como el tonto útil de un golpista que huyó de la Justicia escondido en el maletero de su coche. Quizá, antes que RTVE, haya que cerrar el Constitucional o transformarlo por fin en una sala más del Supremo, como piden los juristas con sentido común.

He empezado este artículo diciendo que lo mejor que se puede decir de la entrevista con Carles Puigdemont es que demuestra lo previsible que es Pedro Sánchez. También podría decir que lo más triste que se deduce de ella es que un 25-30% de los españoles está hoy a punto de votar por alguien que desea, por encima de todo, la destrucción de su futuro.

Esa es la verdadera conclusión lacerante de la entrevista con Carles Puigdemont.