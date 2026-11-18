Llegó el paquete de Amazon con el nuevo James Bond. Lo abrimos y descubrimos en su interior a Robert Pattinson.

¿Era lo que habíamos pedido? Bueno, veamos:

Hace casi dos años escribimos por aquí nuestros temores ante el cambio de propiedad de los destinos del agente 007. De la lógica de la empresa familiar de los Broccoli se pasaba a la de la multinacional tecnológica del imperio Bezos.

(Ya hicimos en su momento las gracietas fáciles con SPECTRA).

La búsqueda de beneficio inmediato sustituye al mimo con el que se construyó una saga que, con sus cambios alternos de tono y sus experimentos de prueba-error, ha exhibido una coherencia formal y estilística admirable durante casi sesenta años (1962-2021).

Tanto Albert Romolo como su hija Barbara se cuidaron de no exprimir demasiado el limón con spin-offs o reencarnaciones televisivas.

Aquel intento de reciclar ese universo en un producto de animación infantil, James Bond Jr. (1991), supuso un buen ejemplo de por dónde no había que ir.

Por regla general, los actores que han encarnado a Bond lo han hecho sin demasiados otros roles memorables en el cine a su espalda.

Habrá quien esgrima con razón que tanto Roger Moore (El Santo) como Pierce Brosnan (Remington Steele) fueron rostros populares de la televisión antes de empezar a trabajar a las órdenes de "M".

Eran otros tiempos en los que el salto de una pantalla a otra suponía una pirueta de riesgo mucho mayor.

Pierce Brosnan como James Bond. Contacto / Europa Press

De ahí que la elección de Pattinson nos genere muchas dudas. Es un buen actor. Pero esto no es garantía de éxito en el esmoquin.

(Timothy Dalton había estado en la Royal Shakespeare Company.)

Y, como dice Juan Manuel del Álamo, luego tienes que paralizar un casino al hacer entrada en él.

Hoy leemos en la prensa española elogios muy merecidos a su trayectoria, que supo escapar con habilidad y rapidez del encasillamiento propio del triunfo temprano.

🔴 #URGENTE | Robert Pattinson es el elegido para interpretar a James Bond ✍️ J. Yuste https://t.co/sAh2TL6b1M — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 16, 2026

Es precisamente esa cantidad de hitos la que nos puede distraer cuando le veamos interpretando a 007. No es costumbre haber visto su cara tantas veces antes. Y menos que una de esas haya sido haciendo de Batman.

Hay como un consenso tácito sobre el número de iconos pop del siglo XX que pueden interpretarse por cabeza. El combo entre el espía y el hombre murciélago es demasiado explosivo.

Sobre todo si la secuela de The Batman consiguiera desatascarse después de casi un lustro y Pattinson se alternara en la cartelera con semejante personalidad múltiple.

Robert Pattinson en The Batman. Warner Bros. / Europa Press

Hay cierto revuelo con que el director vaya a ser Denis Villeneuve. Ya en la etapa anterior se produjo una apuesta decidida por los "Bond de autor" al contratar a Sam Mendes para rodar Skyfall (2012) y Spectre (2015).

El resultado, sobre todo en el primer caso, fue extraordinario. Habrá que ver qué nos propone.

No parece, así a bote pronto, el más indicado justo para lo que este firmante demanda individualmente como espectador: un regreso a una cierta frivolidad después de unos últimos títulos caracterizados por el afán de trascendencia.

¿Funcionará Pattinson en el papel? ¿Apretará poco por abarcar demasiado? Quizá sea, en realidad, un win-win.

Al ser un producto de Amazon, ya sabemos que no habrá problema para devolver la mercancía si esta no cumple con las expectativas.

Y, si todo sale bien, siempre podremos aplicarnos al noble arte de deglutir nuestras propias palabras. Agitadas, no mezcladas.