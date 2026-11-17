¿Qué pasará si gobiernan el Partido Popular y Vox?

La portavoz del Sindicato de Inquilinas (un proxy de Ada Colau en Madrid, como los hutíes son proxies de Irán en Yemen), lo aclara: "las compañeras acabarían deportadas o con un tiro en la nuca".

Lo dijo tan tranquila, como el chiflado que te cuenta que es, en realidad, Napoleón Bonaparte.

Y lo recogió elDiario.es con la misma tranquilidad, como si, en lugar de estar ante una lunática, considerase la posibilidad de tener delante al general corso.

Unas horas más tarde Broncano invitó a su programa a Santiago Abascal, y sus tartamudeos evidenciaron que estaba completamente fuera de juego.

Seguramente esperaba una mezcla de Himmler y escuadrista italiano, y encontrarse ante una persona normal y serena lo descolocó.

Y es que da la impresión de que una parte de la izquierda no entiende en absoluto a la derecha.

Se ha dedicado a sustituirla por un monstruoso espantapájaros, que ahora le da susto.

La "falacia del hombre de paja", lo llaman: se sustituye al adversario por un monigote grotesco, y te evitas tener que atender a sus razones.

Conviene recordar que, en España, los últimos que pegaban tiros no eran precisamente de derechas. Ahora hay un partido que los homenajea, en cuyas listas se han refugiado muchos.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, junto a otros compañeros. Fernando Sánchez Europa Press

En todo caso, el resultado de la falacia es que (como demuestra la portavoz de las Inquilinas) la política se ha idiotizado.

Jorge San Miguel, que fue responsable de comunicación de Ciudadanos, recordaba la regla esencial de los narcotraficantes: "don't get high on your own supply". "No te coloques con tu propia mercancía".

Él lo aplicaba tanto a los políticos como a los gurús de la comunicación: vale, vended vuestras chatarras, pero no os las creáis; sed cínicos si no podéis evitarlo, pero no os volváis idiotas.

Pues bien, todo parece indicar que ambos, políticos y propagandistas, se han fumado de manera intensiva la propaganda, narcótica y alucinógena, destinada a sus votantes (a los que, desde luego, nunca les ha importado idiotizar).

Uno ve a Diana Morant en un mitin, y tiene la sospecha de estar ante una intoxicada.

En cuanto a Patxi López o la ministra de Igualdad, es difícil saber si venían así de fábrica.

Further investigation required.

El problema es que no está claro que el consejo de Jorge San Miguel sea aplicable: es muy posible que la intoxicación sea una condición estructural.

Hace unos días un tal Lorenzo Warby publicaba un ensayo en Substack: La política como obstáculo para el aprendizaje.

Su tesis, que reúne cosas bastante conocidas, pero las ordena de manera convincente, parte de un hecho elemental: la izquierda posee en estos momentos la mercancía más valiosa del panorama político.

¿El marxismo? ¿La práctica exitosa?

No, la capacidad de dispensar certificados de virtud.

Es frecuente observar una exhibición de superioridad moral en aquellos que dicen militar en la izquierda, que expresiones como "estar en el lado correcto de la historia" reflejan.

Lo valioso de esta mercancía es que basta con la adscripción a la izquierda para ascender por la escala moral, y así trepar en el juego del estatus social.

La compasión se invoca con frecuencia, pero sólo cuando sirve para afianzar el pedestal moral y atizar a los moralmente inferiores. Es decir, la compasión es fingida.

Porque lo que se busca es la creación de una sociedad de castas morales, en la que los de izquierda sean los brahmanes y los de derecha los parias.

A éstos se les debe negar el derecho a hablar (Silvia Intxaurrondo está muy enfadada por haber dado voz a Abascal en la televisión pública), y finalmente deben ser excluidos de la alternancia política.

Silvia Intxaurrondo, en La hora de La 1. RTVE

Esto Pedro Sánchez ya lo proclama abiertamente.

Es decir, señalizar la pertenencia a la izquierda permite, inmediatamente, ser bueno sin esfuerzo, adquirir estatus moral, y odiar virtuosamente a las castas inferiores, que sirven de chivo expiatorio.

Entonces, si es una mercancía tan valiosa, hay que protegerla.

Como dice Warby, esto se consigue "editando la realidad y dejando fuera lo que no interesa".

Y así se produce "un cierre epistémico, una versión extrema del sesgo de confirmación".

O dicho más llanamente, el idiotismo voluntario.

El pedestal moral viene con este coste oculto. El resultado es una opción política que ignora la realidad, que subordina a los relatos que respaldan el juego de poder y estatus que subyace en la moralización.

Y termina Warby con una conclusión ominosa: "están tan comprometidos con sus juegos de estatus (y, por tanto, con la ceguera epistémica que tal juego exige) que preferirán presidir la desintegración de sus propias sociedades antes que renunciar a su sentido de superioridad moral".

A la vista de lo que ha ocurrido con la fiebre woke, no parece muy exagerado.