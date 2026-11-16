La venganza de los votantes latinos

Si hay algo en que coinciden los analistas de todos los colores políticos tras la aplastante victoria demócrata en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, es que el voto latino fue un factor decisivo (si no el factor decisivo) en la derrota del presidente Donald Trump.

Tras dos años de aguantar insultos y redadas migratorias indiscriminadas del Gobierno de Trump, los latinos se rebelaron en las urnas.

Además de la carestía de la vida, que castiga en especial a los hispanos por tener menores ingresos y menos ahorros, a muy pocos hispanos les cayó bien que Trump dijera entre otras cosas que los inmigrantes "ensucian la sangre de nuestro país".

Ningún otro grupo étnico o racial cambió tanto su voto desde 2024 como los hispanos, según un análisis de encuestas de boca de urna del New York Times.

El respaldo latino a Trump se desplomó del 46% en 2024 a un 35% este año, según reportó la cadena NBC.

Los treinta y nueve millones de votantes latinos ya superaron a los afroamericanos como el bloque electoral más importante detrás de los votantes blancos no hispanos, según el Pew Research Center.

El voto latino pasó de representar el 9% del electorado hace veinte años al 16% este año.

Pero, más allá de las cifras, el verdadero peso del voto latino está en que se concentra en estados clave con una enorme representación en el Congreso y el Colegio Electoral, como Texas, California y Florida.

En Texas, que era considerado bastión conservador, el gobernador republicano Greg Abbott (un abanderado de las redadas de ICE contra los indocumentados) fue derrotado en las urnas.

Lo reemplazará la primera gobernadora latina de Texas, la demócrata Gina Hinojosa.

En otra de las contiendas más importantes, el candidato demócrata al Senado por Texas, James Talarico, aplastó en las urnas al candidato elegido por Trump, Ken Paxton, en una contienda donde el voto latino fue crucial.

Talarico será el primer senador demócrata texano en casi cuarenta años.

James Talarico, en un mitin en Austin. Sandra Dahdah Europa Press

En California, el ex fiscal estatal y ex secretario de Salud nacional Xavier Becerra ganó la gobernación, y será el primer gobernador latino de California desde 1875.

El Partido Republicano logró retener la gobernación y el Senado en Florida, pero por un pelo.

Los demócratas ganaron en varios distritos rediseñados por los republicanos para diluir el voto opositor, y Florida ha vuelto a ser un estado prácticamente empatado entre demócratas y republicanos.

En el resto del país, los hispanos también fueron clave para el resultado final, que le dio a los demócratas una mayoría preliminar de 250 de los 435 escaños de la Cámara de Representantes.

En el Senado, los demócratas ganaron por lo menos 54 de los 100 escaños.

El Capitolio de Estados Unidos, en Washington. Jimin Kim Europa Press

¿Qué rol jugará el voto latino en las elecciones presidenciales de 2028?

Según me dicen varios encuestadores, el voto latino será más cortejado que nunca, porque se ha convertido en el fiel de la balanza.

Ya no es un bloque sólidamente demócrata, como lo era a finales del siglo pasado.

El voto latino se ha convertido en un voto políticamente volátil, que puede ir para un lado o el otro.

Tal como me dijo el encuestador republicano Mike Madrid, lo que estamos viendo no es un regreso de los latinos al Partido Demócrata, sino una "desalineación" de los hispanos respecto de ambos partidos.

"Los latinos se están alejando tanto del Partido Republicano como del Demócrata", me dijo Madrid.

Simplemente, "rechazan al partido en el poder cuando no prioriza lo que durante 30 años ha sido su principal preocupación: la economía".

Madrid explicó que los hispanos, especialmente los más jóvenes, son el grupo demográfico más golpeado por la inflación.

"Estos hombres son la clase trabajadora, los que hacen trabajo manual, construyen casas, trabajan en fábricas… La inflación los perjudica más que a ningún otro grupo".

Todo apunta a que los votantes latinos serán más cortejados que nunca en la carrera para las elecciones presidenciales de 2028.

¡En buena hora!