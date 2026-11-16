Su Sanchidad es ahora 'el Trampas'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, en el mitin de apertura de la campaña del PSOE en Sevilla. Rocío Ruz Europa Press

La huelga general del 11-N, el CIS de Tezanos y los Consejos de Ministros extraordinarios retratan un Gobierno que improvisa su producto sin definirlo, y por eso Sánchez pasa a ser 'el Trampas'.

Han pasado unos cuantos años desde que Miguel Ángel Mellado, hoy director del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, me dio una clase privada. Me enseñó una cosa tan simple como evidente, pero que casi nadie es capaz de ejecutar. Y ahí tenemos al Gobierno de Su Sanchidad como ejemplo palmario.

Nunca, jamás, puedes iniciar un proyecto sin tener definido el producto que pretendes lanzar hasta el más mínimo detalle.

Esto se entiende muy fácil viendo el absoluto desastre que ha sido la huelga general del 11-N. Sí, la convocaban UGT y CCOO, pero quien llevaba la voz cantante era el Sindicato de Inquilinas. Esas dos jovencitas de voz aterciopelada y cara angelical que buscaron "el conflicto" durante todo el día amenazando y escrachando porque sólo con el conflicto "arrancaremos" a los de arriba (¿?) los derechos que nos niegan (insisto: ¿?).

Empezaba mal la cosa. Pero tampoco estaba definido contra qué o contra quién era la huelga. ¿Era por la difunta Maricarmen? ¿Era por la vivienda y los decretos de Guápez? ¿Era por los salarios dignos? ¿Era contra la patronal, contra la oposición, contra el Gobierno?

¿Contra todos a la vez o en realidad contra ninguno concretamente?

Obviamente, así no se puede. El resultado lo deja claro: apenas un 5% de seguimiento según CEOE, una caída pírrica del consumo eléctrico del 4,6% y mejores cifras de absentismo laboral que en un día sin huelga.

Y eso que el Gobierno en pleno empujó para que la huelga triunfase, pero no tuvieron ni el tiempo a su favor y la lluvia deslució a los fieles que se atrevieron a reivindicar sus derechos legítimamente en las marchas pacíficas de la tarde antes de que los cuatro energúmenos de siempre la liasen como siempre.

Era un producto tan mal diseñado como el último CIS de Tezanos. Presume de haber hecho 45.000 entrevistas, de que es la mayor macroencuesta previa al 29-N y le sale que Sánchez gana las elecciones con hasta 140 escaños (17 más que en 2023 JAJAJAJA) y que la suma de PP y Vox no llega a la mayoría absoluta.

El 'detallito' es que se coge antes a un mentiroso que a un cojo y resulta que el Papa Noel del PSOE lo que le trae a Sánchez es carbón, porque el universo elegido para el sondeo está tan alterado a favor de los socialistas que los resultados carecen de valor real alguno más allá de quienes se dejen engañar por un señor al que la Junta Electoral debería meter mano.

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

A partir de ahora, y por desgracia para España, a Su Sanchidad le tendré que llamar 'El Trampas' porque a la huelga que él impulsa y a los tejemanejes de Tezanos hay que sumarle que los hijos de la 'ley de nietos' sí podrán votar el 29-N o lo inédito de los Consejos de Ministros extraordinarios para seguir legislando durante la campaña y el uso de la Diputación Permanente como arma electoral.

Fíjense cómo será la cosa que el viernes, cuando se anunció por sorpresa que Bolaños estaría en el primero de esos Consejos de Ministros extraordinarios, todos dimos por hecho que era para indultar al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. A ese nivel de neura conspiranoica nos han llevado.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se saludan. Alberto Ortega Europa Press

Claro, cuando ves a Broncano tartamudeando como en los peores chistes de Arévalo mientras probablemente le castañeteaban las rodillas bajo la mesa por tener a Abascal delante, cuando ves que el PSOE va a la desesperada y hasta saca a Begoña en los mítines, cuando ves a la UCO en el Tribunal de Cuentas por un posible amaño con los fondos europeos destinados a las pulseras antimaltrato y les vuelves a ver allí a las dos horas porque hay incompatibilidades entre las cuentas del Partido Socialista y el dinero que tenían de verdad en donaciones, cuando ves que la juez Tardón va a empurar al delegado del Gobierno en Ceuta por la invasión y que dos agentes del CNI han sido autorizados a declarar ante la misma jueza es que es evidente.

Esto está peor diseñado que los Mecanos que me montaba yo de enano y ninguno funcionaba.

Al menos nosotros seguimos a lo nuestro, que son las informaciones relevantes y las exclusivas.

1.- Cristian Corvillo y su cita con Sánchez. Dice Guápez que no le conocía de nada, pero resulta que, según cuentan Jorge Calabrés y David Vicente, la UCO tiene acreditado que se vieron durante cuarenta y cinco minutos antes de un mitin en Córdoba en abril de 2023. ¿De qué hablaron? Pues vayan ustedes a saber, pero considerando que el chófer era el enlace de la 'banda del Peugeot' en Andalucía me imagino que de nada bueno.

2.- Cuerpo por Puente para que nada cambie. La dimisión de uno y la entrada de otro se ha visto desde fuera como una maniobra para calmar, destensar y limpiar un poco el nombre de Adif y de Renfe, pero si Cuerpo obliga a dimitir a uno y luego, como desvela Fernando Cano, recoloca dentro del mismo organismo a la periodista de confianza de Puente que dejó de ser jefa de Gabinete de Transportes y Movilidad y para ser ahora subdirectora general, máximo rango dentro de la Administración. Tócate las narices.

3.- Tebas y la corrupción no política. Considerando que el presidente de LaLiga propuso premiar con 50€ a todo hijo de vecino que denunciara a los bares que emitían fútbol pirata a nadie le extraña la exclusiva de Brais Cedeira. En ella contamos como el organismo que rige el fútbol español falsificó la firma de varios de sus inspectores para ampliar el número de denuncias a los locales que emitían partidos con el objetivo básico de facturar un poquito más.