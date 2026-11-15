Pensar como Houellebecq es delito

Michel Houellebecq tiene problemillas con el islam desde que publicó su novela Plataforma en 2001.

Problemillas de esos que aconsejan mudarte a Irlanda para que no te maten.

Me pregunto si los problemillas que tiene Houellebecq con la facción terrorista del islam no tendrán que ver con que Plataforma imaginaba un ataque terrorista contra un resort del Sudeste Asiático al que acudían turistas occidentales.

Un año después, más de 200 personas fueron asesinadas en Bali por un atentado suicida y un coche bomba de un grupo terrorista islámico.

Como no podemos denunciar a la realidad, habrá que hacer callar a quien la nombra.

Así que, ahora, Michel Houellebecq está imputado por incitar al odio con unas declaraciones ofrecidas en una entrevista de 2022 en las que mostró su respaldo a la teoría del gran reemplazo y afirmó que los franceses autóctonos no querían que los musulmanes se integraran, sino que respetaran la ley.

También pronosticó ataques violentos contra los musulmanes bajo la premisa de que si territorios enteros quedaban bajo control islamista, se producirían actos de resistencia, con atentados y tiroteos en mezquitas y cafeterías frecuentadas por musulmanes.

"Hay una diferencia elemental entre anunciar que algo puede ocurrir y pedir que ocurra"

A eso lo llaman incitar al odio.

En fin, a Oriana Fallaci la habrían guillotinado como poco, me imagino.

Hay una diferencia elemental entre anunciar que algo puede ocurrir y pedir que ocurra. Entre describir una violencia y convocarla.

Si esa diferencia desaparece, la libertad de expresión queda a merced de quien interprete las palabras del otro con mayor suspicacia. A esto hemos llegado.

El escritor que pasó una década en Irlanda tras la publicación de Plataforma por amenazas de muerte y que perdió a su amigo Bernard Maris en la masacre de Charlie Hebdo ha sido imputado por odio.

Él.

Y me pongo a leer la crónica que el propio escritor hizo en su libro Unos meses de mi vida sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Y resulta que, en el mismo año que fue denunciado por este asunto, él también fue a juicio para evitar la difusión de un vídeo porno que había grabado con algunas jovencitas con vocación onlyfanera y por el que se sentía enfadado.

La modernidad ha tenido este efecto curioso.

De repente una religión como el islam y el fenómeno del porno casero pueden tener delante a un enemigo común: Michel Houellebecq.

Michel Houellebecq, durante la entrevista con El Cultural. Javier Carbajal El Español

Hago inmersión en su relato de los hechos y, en realidad, otorga muy pocas páginas a la denuncia por delito de odio por sus declaraciones sobre la inmigración musulmana.

De hecho, se le nota mucho más afectado por el escándalo sexual, que explica, para mi desgracia, con gran detalle.

Se ve que está más acostumbrado a no entenderse con el mundo musulmán y menos a que el terreno sexual sea una fuente de problemas para él.

Descubro que Houellebecq, que es un intelectual clarividente para muchas cosas, al intentar orientarse con algo de ética en el universo sexual es como un niño que balbucea.

Sabe que hay algo que quiere decir, pero no sabe exactamente qué es.

Habla de que el elemento más importante de la sexualidad es el amor y dos párrafos más abajo comenta que la prostitución es un oficio bello, honorable y noble que hace felices a sus clientes.

Y que por eso mismo le asquea la prostitución virtual, que no asume riesgos y que se aprovecha de la soledad de pobres gentes.

Este pobre hombre, tan listo para unas cosas, se embarra buscando las matemáticas de otras que tienen mucho más que ver con acoger las intuiciones primarias y tirar con ellas.

Pero en fin, vuelvo a su imputación por delito de odio.

"Ha sido imputado por odio un señor que dialogó con el rector de la Gran Mezquita y publicó una rectificación"

Me esperaba yo a un Houellebecq peleón y agresivo, dispuesto a no retractarse de nada y a morir matando. Y resulta que se reunió con el rector de la Gran Mezquita de París para escuchar cómo se había sentido de agraviada la comunidad musulmana y va el tío y hasta se avergüenza.

"Debo admitir que me sentí abochornado al releer los pasajes que criticaba el rector de la Gran Mezquita de París. Porque en este caso, sin la menor duda, yo había releído la entrevista. Es cierto que se trataba de una entrevista excepcionalmente larga, y mi atención había podido decaer en algunos pasajes, pero eso no era excusa: habida cuenta de mis desaciertos con el islam, debería haber prestado una atención especial a esos pasajes", escribe.

Así que ha sido imputado por odio un señor que dialogó con el rector de la Gran Mezquita y publicó una rectificación en Le Figaro.

Al rector de la Gran Mezquita le pareció estupendo y salió con un comunicado diciendo que Houellebecq había sido absuelto de sus pecados y que retiraba la denuncia.

Pero la Unión de Mezquitas de Francia (UMF) y el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos querían castigo y siguieron adelante con la denuncia.

A eso se le llama ser más papista que el Papa. O más integrista que el rector de la Gran Mezquita, supongo.

La democracia no está jamás en peligro por las palabras de un escritor. La democracia se la juega en qué tipo de trato le dispensa a las palabras de ese escritor.

La gran paradoja es que, ahora, las palabras de Houellebecq dichas hace cuatro años recorrerán de nuevo una Francia que acaba de vivir como segundas y terceras generaciones de inmigrantes quemaban su país.

Una barricada, en París, en octubre. Jack Taylor Reuters

Se volverá a tildar de profeta a un hombre que parece más triste que reaccionario, que cree en lo que él confusamente percibe que es el bien y para quien parece importante llamar a las cosas por su nombre.

El escritor no tiene la rabia y el orgullo que sí que tenía Oriana Fallaci al alertar de los peligros de la islamización.

Todo el sentido común que parece que le cuesta aplicar a sus reflexiones sobre la sexualidad, lo vuelca en sus descripciones casi asépticas del problema:

"Obligar a asimilar su llegada masiva a poblaciones enteras que los rechazaban con una furia creciente me recordaba vagamente al cebado de las ocas, me parecía imposible y hasta suicida a medio plazo. No se puede gobernar para siempre a un pueblo contra su voluntad, ni siquiera Maquiavelo me habría contradicho".

Lo dice casi como un profesor de estos que, sin gritar, avisa del trompazo que se va a llevar el niño que se balancea a lo bestia en la silla.

Houellebecq es, de hecho, todo lo contrario a un islamófobo, porque reconoce el potencial y la fuerza que la religión musulmana tiene para ofrecer un sentido y una identidad en una Europa que ha perdido uno y otra.

No es que denuncie que los musulmanes no se integran, sino que está más bien interesado en subrayar que no puede asimilar a nadie quien no tiene una cultura propia que ofrecer.

No tiene nada en particular en contra del islam, sino que se limita a señalar que cuando el multiculturalismo es el bien supremo en materia de inmigración, tu resultado es el gueto.

Quizá lo que más incomoda de Houellebecq no es que hable del islam, sino que obligue a hablar de Europa. De su incapacidad para ofrecer una identidad, una cultura compartida y un motivo de pertenencia.

Es más cómodo discutir si el escritor es islamófobo que preguntarse por qué una sociedad tan orgullosa de su tolerancia parece tan insegura de sí misma.

Confío en que la imputación acabe en absolución, pero no deja de ser un síntoma más de que Europa ha decidido judicializar a quienes se atreven a poner palabras a sus contradicciones.

No hace falta ser groupie de Houellebecq para entender que una sociedad que convierte sus diagnósticos en delitos corre el riesgo de quedarse sin nadie que se atreva a señalar sus problemas.

Los optimistas oficiales siempre pueden alegar que nadie podía preverlo.

Los profetas de desgracias, en cambio, tienen la incómoda costumbre de haberlo anunciado antes.