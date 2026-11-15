El paraguas de Cracovia

¿Qué podemos hacer cuando no podemos hacer nada, cuando la tragedia nos ha rozado y ante nuestros ojos flotan los restos del naufragio, la madera de deriva y la sangre de los nuestros entremezclada con el agua?

¿Encenderemos una vela, una vela ridícula frente a la inmensidad de la escurridiza muerte, una llama diminuta que no resucita a nadie, que no consuela a una madre, que no explica por qué azar un sábado cualquiera se convirtió en una fecha aciaga?

¿Añadiremos a esa otra, y otra más, hasta que la suma de nuestra impotencia arroje una sombra tan oscura como la pena, tan densa como el horror?

Así nos han enseñado que se levantan los monumentos espontáneos, con las manos y las ofrendas de quienes desconocen los nombres de los muertos y, sin embargo, cumplen con la obligación humana, con el deber moral de despedirlos.

En la Plaza del Mercado de Cracovia, donde estos días las balas segaron la vida de tantas personas, se alza uno de esos altares improvisados con un puñado de flores, unas velas encendidas en pequeños recipientes de cristal y la necesidad, antigua como la raza humana, de depositar algo de los vivos donde los muertos perdieron todo.

Tal vez aparezca un peluche del que alguien se desprende, un osito, una figura anacrónica y dulce.

El duelo colectivo se construye así, busca su sentido y su consuelo en una ceremonia que nadie convoca y que dura semanas, años, hasta que la herida abierta se cura o se olvida.

Una pareja, ante las velas por las víctimas del tiroteo, en la plaza del Mercado de Cracovia. Jakub Porzycki Reuters

En la fotografía de Jakub Porzycki dos jóvenes aguardan bajo un paraguas rojo, tan violentamente rojo que compensa el color que le falta al cielo.

Ella mantiene la cabeza inclinada, los labios pintados con un carmín oscuro y los brazos caídos, exánimes; él mantiene una mano en el bolsillo. Los dos parecen ateridos, mal abrigados. La juventud raras veces siente el frío.

No se abrazan ni se miran, quién sabe si conocían a las víctimas, si acudieron juntos o se encontraron allí, si hablaron de lo ocurrido mientras caminaban, solemnes y compungidos, hacia la plaza. Frente a las luces que otros encendieron ellos callan, ajenos a su propia fragilidad y a su propia belleza.

A sus espaldas, una estatua se alza sobre la multitud de llamas. Con la insolencia de quien sobrevive a todo sin aprender nada mira impasible al vacío. Permanecerá allí cuando los jóvenes se hayan marchado, cuando todos nosotros nos hayamos ido.

Los edificios de la plaza mantienen sus ventanas iluminadas, y el resplandor de los comercios y la indiferencia involuntaria de la arquitectura delatan que la ciudad continúa con sus ocupaciones habituales, como sucede siempre después de las catástrofes, cuando, sobrecogidos, descubrimos con estupor que los tranvías llegan a su hora, las cafeterías preparan las mesas para los desayunos y alguien en el segundo discute a gritos por quién sacará esta vez la basura.

La vida sigue, sí, pasará este día, llegará la Navidad y tras ella la primavera.

Pero ahora los reflejos de las velas sobre el pavimento mojado dibujan una segunda ciudad, una Cracovia hecha de fuego, inestable y temblorosa, tan provisional como las vidas que el altar recuerda.

La lluvia cae sobre las flores, sobre las figuras de los próceres de bronce y sobre los nombres de las víctimas; intentamos, en este mes en el que recordamos a los difuntos, que su ausencia no los vuelva invisibles, les levantamos una casa de flores, de cera y de luz, sin paredes ni techo, en el corazón de la ciudad, aun a sabiendas de que acabará apagada y deshecha.

Les debemos el respeto que estos dos jóvenes les rinden, en pie bajo un paraguas rojo, mientras llueve sobre los vivos y sobre los muertos, como si unos todavía pudiéramos proteger a los otros.