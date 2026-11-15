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Huelga general en Valencia.

Huelga general en Valencia. Rober Solsona / Europa Press

Columnas SIN SOLTAR AMARRAS

La banda de la porra que amenaza a ancianos

Esta corte de los milagros, esta banda de la porra, este manojo de ignorantes cobardicas es el ejército que ha lanzado a las calles Pedro Sánchez para defender las ruinas de su mandato.

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El hombre era el anciano que aspiramos a ser todos: alguien que, a pesar de las limitaciones físicas, tiene ánimo para salir de casa a tomar un café y leer el diario en su bar de todos los días.

La vejez debería ser así: un territorio pacífico de café de la mañana, con el periódico de papel y el camarero preguntando si va a ser lo de siempre.

No sé cómo se llama el anciano al que, en el día de la huelga, un grupo de miserables decidió hostigar hasta que abandonó el local en el que intentaba tomarse un café.

Lo rodearon entre dos o tres, haciendo sonar silbatos, dando golpes a las sillas, gritándole.

Se adivina el gesto incrédulo del viejito cuya historia no sabemos, pero es fácil adivinar que intenta disfrutar de una jubilación bien ganada, y que en su rutina está el cafelito con periódico en el bar de debajo de su casa, que es todo lo lejos que puede llegar quien depende de un andador.

Ese desconocido tenía el mismo derecho a desayunar en el bar que otros que el día 11 prefirieron desayunar en su casa para hacer la pelota a Pedro Sánchez.

Me pregunto si el manifestante que más ruido hacía ante el viejito se hubiese atrevido a actuar así frente a un tipo mazado en el gimnasio, ante un bigardo de treinta años y envergadura considerable que, en caso de cabrearse, podía hacerle tragar el pito o a lo mejor la silla que con tanto ardor golpeaba.

Pero claro, es menos riesgoso meterse con un octogenario medio inválido que arriesgarse a que te parta la cara un tipo en la flor de la vida.

Los piquetes mal llamados informativos (¿de verdad alguien necesita "información" de hordas de sindicalistas en la era de internet?) han degenerado en cuadrillas de violentos que se sienten legitimados por la huelga para hostigar al personal, y que, puestos a elegir, prefieren amargar la vida a un señor con muchos años y dificultades de movimiento.

Pintadas y carteles de la huelga en un local de Madrid.

Pintadas y carteles de la huelga en un local de Madrid. Europa Press

El tío que amenazaba al viejo es un tipo que ha salido a la calle no a luchar por los trabajadores, sino a intentar obrar un prodigio para salvar al sanchismo del desastre que se avecina.

Esta corte de los milagros, esta banda de la porra, este manojo de ignorantes cobardicas es el ejército que ha lanzado a las calles Pedro Sánchez para defender las ruinas de su mandato.

Y no se extrañen, pues es todo lo que le queda: una triste grey de macarras vandalizando comercios, amenazando a los trabajadores o asustando a un anciano.

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