La banda de la porra que amenaza a ancianos

Esta corte de los milagros, esta banda de la porra, este manojo de ignorantes cobardicas es el ejército que ha lanzado a las calles Pedro Sánchez para defender las ruinas de su mandato.

El hombre era el anciano que aspiramos a ser todos: alguien que, a pesar de las limitaciones físicas, tiene ánimo para salir de casa a tomar un café y leer el diario en su bar de todos los días.

La vejez debería ser así: un territorio pacífico de café de la mañana, con el periódico de papel y el camarero preguntando si va a ser lo de siempre.

No sé cómo se llama el anciano al que, en el día de la huelga, un grupo de miserables decidió hostigar hasta que abandonó el local en el que intentaba tomarse un café.