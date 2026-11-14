Wild no estuvo nada 'wild'

Pegué un respingo esta mañana en la radio. Fue al escuchar el perfil que Rafa Sanz hizo de Jordi Wild en Más de uno (Onda Cero).

Resulta que el tipo tiene exactamente mi misma edad. El conocimiento (muy) superficial que albergaba de su figura me llevaba a imaginarlo mucho más joven; próximo a la generación que con mayor fruición devora sus conversaciones en formato videopodcast. Error.

Sirva lo anterior para explicar que el revuelo por las entrevistas concedidas inicialmente por los cuatro principales candidatos a las generales me había pillado a contrapié.

Tenía la imagen de los tatuajes y la noción de que sus charlas se caracterizaban por ser larguísimas. No sé si era demasiado tarde cuando tomé conciencia gildebiedmanesca de que la cosa iba en serio.

Fue en algún punto entre la que se organizó cuando Abascal se rajó in extremis y el momento en que el hombre que tenía al lado en un Starbucks lo estaba viendo en el móvil mientras yo ya tenía que estar en casa escribiendo estas líneas.

La espantá del líder de Vox ha aligerado el trabajo del comentarista. Se agradece, que es viernes.

Otra cosa es el grado de acierto que suponga desde el punto de vista de la estrategia de un candidato. Esa "entrevista no vista" quedará ya como esos secretos que deciden no revelarse a última hora. Siempre será peor lo que uno se imagine sobre ellos que la realidad.

Algunas cosas rápidas antes de ir a dormir, que hoy ha sido un día pesado en general y mañana tengo mucha cosa: - NO me gusta que se insulte a nadie, Abascal incluido, por supuesto. Por eso mismo, en mis explicaciones he sido lo más comedido y educado posible. La crítica está genial y es sana, y más a un político, pero las descalificaciones en un momento así me desagradan y apenan. - Mis entrevistas no nacieron para promover hate, sino para tener a cuatro perfiles completamente diferentes en el mismo sitio, fuera de su zona de confort, dialogando. No se ha conseguido el pleno. Pues bueno, me toca tirar para adelante, aunque para mí ha sido una buena hostia. - Ha salido un rumor totalmente falso de que VOX me ha pedido venir al final. Esto no es así: no he hablado con ellos en todo el día más allá de algún whatsapp por la mañana o mediodía, no relacionado con venir de nuevo. Ayer ya se zanjó el tema y hoy todo se ha mantenido igual. Ya he pasado página. 📙 Así es la puta vida 📙 - Para los que me piden un sustituto/a, son entrevistas muy preparadas, hay un equipo de verificación que trabaja fuera y ha venido expresamente, y no se pueden improvisar de un día para otro. Por eso mismo, era hoy o ya imposible antes de viernes. - Mañana grabo mi última entrevista y termino con estas charlas con los candidatos. Como prometí, el viernes 13 las publicaré todas a primerísima hora (seguramente a las 8 o 9 de la mañana). Durante la semana se irán publicando clips (con todo el contexto pleno y sin modificar nada para que no haya suspicacias). - Una vez publicadas, como mucho, haría el debate que llevo semanas intentando cerrar, aunque me está costando y no sé si lo lograré. Noto con mucho miedo los perfiles políticos, no hacia mí, sino en general. Se nota que se juegan mucho y las cosas están tensas. - A partir del viernes, pues, seguiré con mi carrera normal SIN POLÍTICA POR FIN jaja. Lo he intentado todo para conseguir el famoso 4 de 4, peeeeero… tampoco está tan mal lo que se ha logrado y estoy seguro de que lo disfrutaréis mucho. Pedro Sánchez en la misma silla que Josebas, el Pequeño Nicolás y Black Alien. Dadle una vueltita. — Jordi Wild (@JordiWild) November 12, 2026

Es normal que el encuentro con Pedro Sánchez fuera el que más morbo despertara. No ya porque se trate del presidente del Gobierno. La razón principal tiene que ver con su estrategia mediática de esta campaña.

Cristian Campos tiene clasificado a Jordi Wild como un individuo más bien proclive al líder socialista. Pudiera ser. Con todo y con eso, su intercambio tenía muchas papeletas para ser el más incómodo de todos los que protagonice el candidato estas semanas.

En el cuestionario hubo de todo. Los asuntos sobre los que el jefe del Ejecutivo te suelta una filípica sin necesidad de que se le dé pie y alguno de aquellos que más incómodo le puede hacer sentir con una cámara grabando.

Así, Sánchez tuvo red para volver sobre ese discurso de la deshumanización que le es tan caro. Wild obvió el levantamiento del muro cuando le dijo que no era una persona conflictiva (habría bastado con que le hubiera recordado el "usted no es decente" que le espetó a Rajoy en 2015).

Cuando alguien de su nivel de sinceridad dice que su afán por gobernar no tiene que ver con el boato del poder te sientes reafirmado en tus prejuicios.

Asombra el aplomo con el que repite que un segundo accidente mortal de tren es "inasumible" mientras su lenguaje corporal denota que la frase no tiene más valor que el pésame que se solventa como una cuestión de trámite.

Feijóo parecía el menos propicio a sacar algo en claro del formato. No descartábamos verlo girarse hacia Mar Sánchez Sierra en algún momento para preguntarle a dónde demonios le habían llevado.

Pero, como él mismo reconoce al principio, sólo en los últimos meses se ha paseado por la Cadena SER, La Vanguardia, El País o La Sexta. Estamos más acostumbrados a ver cómo se desenvuelve en el territorio menos favorable.

El líder popular tampoco se ha visto en aprietos especiales. Lo bueno de ser jefe de la oposición es que un examen de estas características siempre va a tener menos consecuencias. No forzó la interpretación de un personaje que no es.

Alberto Núñez Feijóo, en el estudio de Jordi Wild. Partido Popular

Cómo habrán sido estos años para que ahora Ada Colau resulte un perfil sobrio dentro del dramatis personae de la "izquierda a la izquierda".

Durante su charla con Wild se esforzó por romper la imagen de Yolanda Díaz y su admiración de adolescente forracarpetas por Pedro Sánchez. Las encuestas apuntan que la idea no está calando en su electorado potencial. Quizá, simplemente, no queda mucho de eso que no haya sido absorbido ya por el PSOE.

Extrañarse ante el muestrario de joyas de Zapatero es menos sexy en esa parroquia que la adhesión inquebrantable a la teoría del lawfare. El socio a la izquierda sólo se pone realmente exigente cuando la posibilidad de reeditar gobierno es muy remota.

El conjunto de las tres conversaciones deja un poso extraño. Wild hizo una preparación más o menos aceptable de las preguntas. Pero las repreguntas tendieron a ser pobres. Eso cuando las hubo, cosa que no sucedió en todas las ocasiones en las que habrían sido pertinentes.

"Los verificadores se parecieron más a los sufridores en casa que a los Supertacañones"

Faltó documentación ante varias afirmaciones que deberían haberse discutido. El colmillo periodístico habría impedido que la tesis de que se está trabajando en La Mareta igual que en La Moncloa se soltara como si tal cosa.

Los verificadores se parecieron más a los sufridores en casa que a los Supertacañones.

Será por el desconocimiento descrito al principio, pero uno esperaba otra cosa. Queda la sensación de que él estuvo más perdido lidiando con las respuestas de argumentario que sus invitados con el formato YouTube.

Pudo más la experiencia respondiendo que la innovación preguntando.

Quién sabe. Quizá en la próxima campaña.