El debate económico sólo empezó cuando Bravo habló a los ciudadanos

La economía es demasiado importante para dejarla encerrada en una escenografía masculina, pero también demasiado importante para convertir su debate público en una operación de comunicación.

En 2026, cuatro señores, cuatro, se han sentado en un plató de televisión para un debate electoral sobre economía, en representación de los cuatro principales partidos políticos de ámbito nacional.

Carlos Cuerpo, Juan Bravo, José María Figaredo y Pablo Bustinduy.

No parece que esta selección unánimemente masculina haya suscitado demasiadas preguntas, quizá porque hemos terminado normalizando que determinadas materias tengan sus representantes naturales y otras, sus representantes naturales también, aunque sean distintos.

Pero la economía, por lo visto, sigue siendo cosa de hombres.

La igualdad, la conciliación y los cuidados ya tendrán (quizá) su propio debate, previsiblemente con un póker o repóker de señoras. Educación y sanidad, quién sabe; tampoco parece que sean los territorios donde los partidos vayan a sentirse obligados a demostrar que han superado ciertos clichés.

Esto no es una cuestión menor, porque la economía no es una política sectorial ni una especialidad confinada a los presupuestos, la fiscalidad, las cuentas públicas o los indicadores macroeconómicos.

"La primera impresión fue la de una conversación que amenazaba con quedar atrapada en los marcos partidistas de siempre"

Es uno de los pilares de la organización social y atraviesa todas las decisiones que afectan a la vida de las personas, a sus oportunidades, a su autonomía y a su futuro.

El formato de laSexta, moderado por Ana Pastor y titulado "Hablamos de lo que importa", prometía acercar las propuestas económicas a la ciudadanía.

Sin embargo, la primera impresión fue la de una conversación que amenazaba con quedar atrapada en los marcos partidistas de siempre.

Figaredo (Vox) desplazó reiteradamente la discusión hacia la inmigración, incluso cuando no tenía sentido ni justificación.

Bustinduy (Frente Amplio) desplegó su soflama confrontativa de barricadas y obreros hasta la extenuación, con un estilo invasivo políticamente indistinguible de su compañero de Consejo de Ministros.

Cuerpo (PSOE), ni candidato ni siquiera militante socialista, arrancó con la autoridad institucional de un vicepresidente múltiple que defiende la gestión de su Gobierno.

Y Bravo (PP), muy portavoz de Feijóo, comenzó lánguidamente su cabalgada a lomos de un gráfico tras otro.

Juan Bravo, durante el debate. La Sexta

La vivienda concentró buena parte de las intervenciones y dejó a la vista una distancia forzada entre el diagnóstico y las soluciones.

Cuerpo defendió los instrumentos financieros movilizados por el Gobierno para impulsar la oferta; Bravo anunció el compromiso del PP de construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura y defendió una reforma de la Ley del Suelo; Bustinduy reivindicó la prórroga de los contratos de alquiler, y Figaredo atribuyó buena parte del problema al aumento de la demanda derivado de la inmigración, sin concretar cuántas viviendas sociales construiría Vox.

Nada que permitiera visibilizar viabilidad ni confianza para los millones de votantes a la espera de un atisbo de certezas.

El debate, sin embargo, fue cambiando de ritmo.

Y fue Juan Bravo quien consiguió modificar su posición dentro del cuadrilátero desplegado en abanico frente a la moderadora activamente partícipe de la conversación.

🗣️🔵 Juan Bravo (PP) pide el voto para el "cambio" frente al "miedo" propagado desde la izquierda: "contamos contigo; cuenta con nosotros". #laSextaDebate #elecciones29n #MinutoDeOro 📱 Puedes ver el debate completo en Atresplayer https://t.co/HViJXENX9p — laSexta (@laSextaTV) November 13, 2026

Después de una primera parte marcada por los carteles y los reproches, encontró una fórmula más eficaz: dejar de hablar a sus adversarios para dirigirse a los ciudadanos.

Lo hizo al hablar de impuestos, de salarios, del coste de la vida y de vivienda, con preguntas y comparaciones que trasladaban la discusión desde los indicadores macroeconómicos hasta la experiencia cotidiana de quienes estaban viendo el programa.

Su tono fue educado y el gesto guasón, pero la insistencia, tenaz.

Esa combinación adquirió especial relevancia cuando el debate llegó a las pensiones.

Bravo volvió una y otra vez sobre la cuestión de la revalorización y exhibió documentos para sostener que la reforma aprobada en 2023 abría la posibilidad de recurrir a recortes si las cuentas del sistema no cuadraban, además de aumentar las cotizaciones.

También recordó el precedente de la congelación de las pensiones durante el Gobierno de Zapatero y situó al PSOE y a sus socios ante las contradicciones que, a su juicio, encierra su posición.

Figaredo asegura que el sistema de las pensiones ya "no es sostenible" y que este Gobierno "ha vaciado la caja" y Bustinduy le pregunta por qué han votado contra su actualización "cuatro veces" #laSextaDebate https://t.co/WdRxpFra3Q — Europa Press (@europapress) November 13, 2026

La insistencia de Bravo obligó a los dos ministros presentes a responder sobre un asunto especialmente sensible y sacó a Cuerpo de la contención que había mantenido durante buena parte del debate. Incluso se quitó las gafas en el transcurso del intercambio.

Al final, la economía volvió a demostrar que no puede, ni debe, separarse de la vida real.

Y quizá esa sea la paradoja de una noche protagonizada por cuatro hombres: el debate sólo empezó a resultar verdaderamente interesante cuando dejaron de hablar de economía como una materia reservada a especialistas y se dirigieron a quienes soportan sus consecuencias.

"No hay política económica que pueda considerarse completa si no explica a quién beneficia, quién la paga, qué oportunidades crea y qué futuro hace posible"

La sostenibilidad de las pensiones no es exclusivamente un problema financiero. Es una decisión sobre cómo distribuimos responsabilidades y recursos entre generaciones.

La competitividad no es exclusivamente una cuestión empresarial. Depende de la educación, la salud, el talento, la productividad y las oportunidades.

La vivienda no es solamente un mercado. Condiciona la emancipación, la natalidad, la movilidad laboral y la autonomía personal.

No hay política económica que pueda considerarse completa si no explica a quién beneficia, quién la paga, qué oportunidades crea y qué futuro hace posible.

La ciudadanía no necesita asistir a una exhibición de cifras ni a una competición de consignas. Necesita comprender las decisiones que afectan a su vida.

Y para eso hace falta algo más que un ejercicio de mansplaining desde cuatro atriles. Hacen falta preguntas exigentes, respuestas concretas y una conversación económica que, por fin, esté a la altura de toda la sociedad.