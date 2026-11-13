¿Por qué Jordi Wild no le ha preguntado a Sánchez por las saunas?

Jordi Wild no le ha preguntado a Pedro Sánchez por las saunas de su suegro Sabiniano y por el origen del dinero con el que el presidente del Gobierno y su esposa Begoña Gómez habrían pagado su patrimonio inmobiliario y la campaña de las primarias del PSOE.

Eso es todo lo que se necesita saber sobre las largamente anticipadas entrevistas de Wild a Ada Colau, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Y es una pena, porque ese era todo el interés que tenían, al menos para mí, esas entrevistas.

El de comprobar si un youtuber, que en el imaginario popular es un comunicador 100% libre de las cargas, las presiones y los intereses del periodismo, le haría al presidente del Gobierno las preguntas que no le ha hecho nadie en La 1, la SER o La Séptima.

Pero no, no se las ha hecho. Y si él, sin las presuntas dependencias del periodismo, no le hace esas preguntas al presidente, ¿cuál es su valor añadido respecto al periodismo de los medios al uso?

Al menos esos medios tienen excusa, porque muchos de ellos viven del dinero que les paga Pedro Sánchez a cambio, precisamente, de que no le hagan ese tipo de preguntas.

Y también porque esas preguntas, las de las saunas que se sospecha podrían haber financiado la carrera política de Pedro Sánchez, eran de vida o muerte para el presidente: un solo fallo, como en el modo permadeath de los videojuegos, le condenaba a perder la partida entera.

📺 Vea las entrevistas completas de Jordi Wild a Sánchez, Feijóo y Colau ✍️ Por @inigozulet https://t.co/DPPM12ulhe — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 13, 2026

Pero no hubo tales preguntas. Lástima.

Al menos ahora sabemos que el mundo youtuber no es una alternativa al periodismo y que lo único que le diferencia de este es el nicho de mercado al que se dirige. Nada más.

Y eso no le quita mérito a Jordi Wild, por supuesto. Jordi Wild es un excelente comunicador y se merece su éxito con creces. Sólo le sitúa en el lugar correcto. Que no es el del periodismo.

La competencia de Jordi Wild, en fin, no es el Wall Street Journal, sino Broncano.

Y yo sigo sin entender por qué Vox rechazó la entrevista con Jordi Wild cuando ya se había comprometido a ella. Entiendo, sí, los recelos que algunas personas del entorno de Vox me han manifestado por la presunta cosmovisión socialista de Jordi Wild. Pero, visto lo visto, esa cosmovisión no era nada que un político experimentado no pudiera haber desmontado durante la entrevista, como por otro lado ha hecho Feijóo sin excesivos problemas.

Pero en algo tiene razón Vox: esa cosmovisión parece cierta. Jordi Wild cree que existe una "crisis de salud mental" que lleva a la gente a cogerse la baja los lunes y los viernes, opina que en Gaza se está cometiendo un genocidio porque se ha creído la propaganda de Hamás y considera una posibilidad razonable o al menos planteable dejar de pagar la deuda porque esta ha alcanzado niveles astronómicos, como quiere el loco de Mélenchon.

Es decir, Jordi Wild ha comprado el marco socialista en buena parte, salvo en lo relativo a la fiscalidad. Porque ese, claro, es un tema que le toca de cerca. Lo cual no deja de ser, por cierto, otro clásico del socialismo: querer socialismo para los demás, pero no para ti.

Que Jordi Wild carga hacia la izquierda ha quedado confirmado cuando Feijóo le ha dicho que Sánchez no ha contestado todavía a la pregunta de si su campaña para las primarias del PSOE fue pagada con dinero de la prostitución y el presentador ha saltado con agresividad a defender a Pedro Sánchez.

"¿Eso es una afirmación o una pregunta?", le ha dicho Wild a Feijóo, que es exactamente lo que podría haber dicho Sánchez para acojonar al entrevistador con la posibilidad de una querella por difamación.

Hombre, digo yo que es una pregunta que contiene una sospecha y cuya respuesta debería conducir a una afirmación: o Sánchez se ha beneficiado personalmente del dinero de la prostitución o no.

Luego, Jordi Wild, acorralado por Feijóo, ha dicho "esa pregunta la debe responder Pedro Sánchez, no yo".

Y entonces, Jordi, ¿por qué no se lo has preguntado tú, si lo has tenido sentado delante de ti, como le has preguntado a Feijóo por una foto con Marcial Dorado tomada años antes de que se supiera que estaba involucrado en negocios de narcotráfico?

Ese tema, el de Marcial Dorado, ¿es una pregunta o una afirmación de que Feijóo es un narcotraficante?

Yo lo respondo: es una pregunta perfectamente legítima, porque la foto existe. Como también es perfectamente legítima la pregunta a Sánchez, porque los prostíbulos existieron y el presidente no ha respondido nunca con claridad si se ha beneficiado personalmente del dinero que generaban.

¿No es relevante saber si un presidente del Gobierno que dice querer abolir la prostitución se ha beneficiado personalmente del dinero de la prostitución?

¿Si toda su carrera política ha sido propulsada por el dinero obtenido con la explotación sexual de hombres y mujeres?

A mí me parece, desde el punto de vista periodístico, una pregunta no sólo razonable, sino imprescindible en una democracia sana donde exista algo parecido a la responsabilidad personal de los políticos y una mínima exigencia de coherencia entre lo dicho y lo hecho.

Wild, en resumen, le ha preguntado a Feijóo por una foto de hace treinta años con un contrabandista, pero no le ha preguntado a Sánchez por las saunas de su suegro. Lo cual es extraño, porque le habría dado la posibilidad a Sánchez de negarlo con datos o, al menos, con una explicación verosímil y creíble.

Luego ha insistido en que "todos los políticos" son responsables de la crispación y le ha regalado los oídos a Sánchez diciéndole que "se nota" que no es alguien "conflictivo".

Madre del amor hermoso. https://t.co/m0RXZSd1cv — Jota 🌞 (@JotaZoomer) November 13, 2026

Todos crispan menos Sánchez, que es un manso sin ninguna responsabilidad en el estado de toxicidad actual de la política española.

Wild ha tenido delante al único entrevistado que podía perder la partida entera y ha decidido no jugarla. Ese es el resumen.