Feijóo sale sobrado de 'El Hormiguero' y desactiva la campaña del miedo de Sánchez "el cobarde"

La principal diferencia entre la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal de este lunes en La Revuelta y la entrevista de Pablo Motos a Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero de este miércoles es que la primera la encargó a medida Pedro Sánchez y la segunda la ha decidido el propio Motos.

No es una diferencia menor. Sobre todo para Broncano.

A Broncano debería molestarle menos que Motos le sople los invitados, algo que a fin de cuentas no es más que sana competencia televisiva, que el conductor de El Hormiguero, a diferencia de él, pueda decidir libremente a quiénes invita a su programa y a quiénes no.

Un dato. A Jordi Pujol le llamaban en los años noventa "el redactor jefe de Cataluña" porque tenía la costumbre de enviar entrevistas a los diarios catalanes con las preguntas y las respuestas escritas por él junto con una orden de publicación inmediata (La Vanguardia solía obedecer con especial celeridad al requerimiento). El Jordi Pujol de La Revuelta es hoy Pedro Sánchez, "el redactor jefe de Broncano".

La distancia entre Broncano y Pablo Motos, la que le permite al segundo poder escoger a sus entrevistados, tiene, en resumen, consecuencias. Si de algo podemos estar seguros, por ejemplo, es de que Motos no aparecerá este jueves pidiendo perdón con cara de cordero degollado por haber entrevistado a Feijóo y utilizando a los espectadores como público cautivo de su acto de contrición durante más de veinte minutos.

Feijóo llegó ayer sobrado a El Hormiguero.

.@NunezFeijoo opina sobre la huelga general #FeijóoEH https://t.co/10nJqAcKhf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2026

En primer lugar, porque todo le ha salido mal a Pedro Sánchez en esta precampaña. Desde la opereta bufa de Maricarmen a la dimisión de Montse Mínguez, el accidente de Urda, la dimisión de Óscar Puente, el mismo chasco de Broncano y el humillante fracaso de la huelga general, la menos seguida de la historia de la democracia.

A Sánchez le sale ahora mal todo lo que antes le salía bien, que es un poco como aquello de "se está muriendo gente que no se había muerto nunca antes". El muerto que anda muriéndose cuando no lo había hecho nunca antes es, claro, Sánchez.

Eso sí, no parece dispuesto a morirse solo.

Como decía ayer Pedro J. en la reunión de la tarde en EL ESPAÑOL, Sánchez trituró la credibilidad de Broncano el lunes e incineró la de UGT y CC. OO. este miércoles en esa pira funeraria de tontos útiles en la que se han convertido las últimas horas del sanchismo, así que ya sólo le queda hundir en el más absoluto desprestigio a Pedro Almodóvar, Javier Bardem y Sarah Santaolalla.

Quedan tres semanas hasta las elecciones y yo no descartaría que eso acabe ocurriendo.

En segundo lugar, Feijóo llegó sobrado a El Hormiguero porque la campaña del PP está siendo mucho mejor que la del PSOE, que salta de ocurrencia en ocurrencia y que tan pronto pone a bailar al presidente con ciento dieciséis muertos sobre la mesa como le permite ausentarse del funeral de esos muertos para grabar un podcast o acusa a Feijóo de triste por no dar palmas y cantar aquello de bailaré sobre tu tumba en los mítines.

Hombre, en algo tiene razón Pedro Sánchez, y es que en El silencio de los corderos es bastante más fascinante el amoral caníbal aristocrático Hannibal Lecter que la gris inspectora de provincias Clarice Starling. La cuestión es a quién prefieres de presidente de tu país, claro.

Y en tercer lugar, Feijóo llegó sobrado a El Hormiguero porque Motos le hizo un bonito traje a Pedro Sánchez antes de dar entrada al líder del PP.

Motos les explicó a los espectadores que Sánchez no ha querido ser entrevistado por él y que si hubiera aceptado le habría preguntado si sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero, si está a favor o en contra de los okupas, quién ordenó a Leire contactar con el clan de los Rocho y ordenarles bajarse a la jueza que investigaba a su hermano, por qué se fue a la Mareta mientras Marruecos invadía Ceuta, por qué le entregó el Sahara a Mohamed VI o si la España tóxica y envenenada del sanchismo es su proyecto de país.

Pedro Sánchez ha decidido no aceptar nuestra invitación #FeijóoEH https://t.co/dTIqSA1Ylo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2026

Claro, cuando te dan entrada después de esa retahíla de factos, lo menos es entrar en el plató como el Rey Sol de la Moral, la Decencia y la Trazabilidad.

A Feijóo le pasa que se le pone cara de presidente en las entrevistas televisivas y los debates electorales cara a cara, y no tanto en el Congreso de los Diputados, donde peca de tieso. Y de ahí, deduzco, su campaña de entrevistas largas en El Hormiguero, Horizonte y Jordi Wild.

A Feijóo le pasa un poco lo contrario que a Sánchez: que recela más del entrevistador (yo también me negaría a una entrevista o incluso a un debate moderado por Silvia Intxaurrondo) que del público. Sánchez, en cambio, les tiene pánico a los españoles. Tanto, de hecho, que a veces se le transparenta lo mucho que le gustaría gobernar una España vacía de españoles. Solos él y el Falcon, como dos tórtolos monclovitas.

Feijóo tiene también una cosa muy de político boomer, que es eso de los contratos y los programas con su firma al pie. A veces parece más un notario que un político. "Oiga, aquí está mi firma", dice una y otra vez. Yo creo que lo dice en serio y que él considera su firma al pie el más alto grado de compromiso que uno puede garantizarle al prójimo. Feijóo vive, desde luego, en un mundo menos cínico que el de Sánchez.

Feijóo prometió durante la entrevista dos presupuestos en 2027 (uno para 2027 y otro para 2028) y dimitir si, tras una prórroga de alguno de ellos, no logra aprobar el siguiente. Es lo que dice la Constitución, pero con el Tribunal Constitucional en manos de Cándido Conde-Pumpido, es decir de Sánchez, la Constitución tiene el mismo valor que una etiqueta de Anís del Mono como título de propiedad.

La entrevista no gustó por cierto a la izquierda. "Masaje", decían ayer en las redes. La izquierda llama así a una entrevista en la que el invitado responde a lo que le pregunta el entrevistador. Casi me interesa más eso que el hecho de que las preguntas sean más o menos punzantes.

En cualquier caso, ¿por qué se le exige a Motos con Feijóo lo que nadie le exigió a Broncano con Sánchez?

Feijóo tuvo mucho cuidado de no asustar a los españoles, a costa de que crezca la sospecha de que su gobierno no será rupturista, sino reformista. Las pensiones se renovarán con el IPC, la ley del aborto respecto a los menores de 16 y 17 años quedará intacta, la eutanasia seguirá estando al alcance de jóvenes de veinte años depresivas…

A Motos le interesaba mucho el aborto e insistió en el tema como no hizo en ningún otro terreno, pero eso es porque él es un socialdemócrata con escrúpulos respecto a Sánchez, pero no tanto respecto a la muerte, que él asocia a la libertad (en el caso del aborto) y a la dignidad (en el caso de la eutanasia). Pero ese es otro tema y tampoco viene al caso.

La cuestión es que Feijóo respondió bien, pero dejando claro que él es un preservador de consensos más que un revolucionario conservador de los de hágase justicia y perezca el mundo. Está bien saberlo y lo digo sin ironía.

¿Cambiará @NunezFeijoo la Ley de Eutanasia? #FeijóoEH https://t.co/RkGwY7N4Lf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2026

Hablando de la muerte. Feijóo hizo algo inteligente, que es asociar la imagen de Sánchez a la de la muerte en tres ocasiones, aprovechando la instrumentalización de los muertos que ha hecho Sánchez cuando le ha convenido.

La primera, con los decretos Maricarmen ("han usado de manera torticera su muerte").

La segunda, con el audio del maquinista de Urda filtrado antes de entregar sus restos.

Y la tercera, con la huelga general convocada al día siguiente del funeral de Estado por las víctimas de Urda.

Es una idea de campaña interesante porque, efectivamente, el Sánchez actual es más fácil de identificar con las representaciones artísticas tradicionales de la parca que con ese presidente bailongo, feliz y positivo que intenta transmitir su campaña.

Feijóo, en fin, estuvo sobrado. Otros dirán "firme, pero aburrido". Intuyo que su intención era desactivar la campaña del miedo del PSOE de Sánchez sin darle al sanchismo el enemigo cultural que necesita.

¿Es eso excitante? No necesariamente. ¿Es efectivo? Intuyo que mucho.