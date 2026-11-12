¡A las barricadas!

Realmente era difícil de explicar. Han estado ocho años apoyando al Gobierno, y de repente convocan una huelga general.

Es por la vivienda, los servicios públicos y unos salarios dignos, dicen.

Es decir, por el resultado de las políticas que ellos han apoyado. ¿Han convocado una huelga contra sí mismos?

En realidad, ni siquiera es contra el Gobierno, y por eso el ministro Bustinduy (que no se sabe muy bien a qué se dedica) y la portavoz Elma Saiz han animado a apuntarse al paro general.

Pero, dado que se han convocado unas elecciones, ¿no sería prudente esperar al resultado, y a los cien días de rigor?

Es posible que el nuevo Gobierno consiga mejorar las tres variables invocadas por los sindicatos, o al menos no empeorarlas.

"Es una huelga preventiva, no vaya a ser que gane la derecha"

Pero es que esta huelga se convoca precisamente porque hay unas elecciones.

Es una huelga preventiva, no vaya a ser que gane la derecha, que es mucho más tacaña con los sindicatos.

Puente lo explicó antes de desaparecer de la escena: es para que los españoles vean lo que van a ser los próximos años si perdemos las elecciones.

Y María Jesús Montero lo explicó para que lo entendiera incluso Patxi López: "Habitualmente las huelgas son contra los Gobiernos, y en este caso se convoca contra la oposición".

Es lo que hay.

Es decir, si normalmente las huelgas se convocan contra el poder, esta se convocaba en estricta obediencia al poder.

Los partidos políticos, a semejanza de los países, emplean agentes proxy para conseguir sus objetivos sin que se note mucho.

La convocatoria de estas elecciones se inició cuando un proxy de Ada Colau organizó un camping en la Puerta del Sol, y Sánchez se puso tan nervioso que activó a sus propios proxies, los sindicatos, que son mucho más potentes.

¿Se puede decir que Pepe Álvarez es un hutí de Sánchez? Se puede.

En suma, los sindicatos no se están enfrentando al Gobierno para obtener mejoras laborales, sino contra la posibilidad de perder el chollo.

En esto sí que hay precedentes, y el más claro es Perón.

Él inventó una democracia vaciada en la que, anulados los contrapoderes, bastaba con obtener los suficientes votos cada cuatro años.

Para eso necesitaba un rebaño fiel, eligió a los trabajadores y usó a los sindicatos para pastorearlos.

Como ven, hay un par de diferencias con el exitoso culebrón peronista: que Sánchez no ha mejorado las condiciones de los trabajadores (todo lo contrario), y que él es demasiado antipático como para ser el protagonista.

Pintadas y carteles de la huelga en un local de Madrid. Europa Press

Pero las cosas no están saliendo muy bien.

Es cierto que Sánchez mantiene aún a muchos votantes pegados a la pantalla, ingiriendo ávidamente un relato sustitutivo de la realidad, pero cada vez se producen más bajas.

La excusa de la huelga era la vivienda (cuyos precios se han disparado con Sánchez), salarios dignos (el poder adquisitivo se ha reducido dramáticamente con Sánchez) y servicios públicos (Sánchez se ha cargado la joya de la corona de las infraestructuras).

Continuar creyendo en el relato exige suspender la credulidad más que en Kubo y las dos cuerdas mágicas.

Esto explica que el seguimiento de la huelga haya sido, por decirlo suavemente, poco impresionante.

Y además hemos podido ver la actuación de los piquetes informativos, iluminando sobre las virtudes de la lucha obrera a los propietarios y usuarios que no querían seguir la huelga.

"Salid fuera, maricones", informa uno de los piquetes a los propietarios de un bar que permanece abierto, mientras un desgarramantas random (como dicen los jóvenes) los increpa y les llama "rentistas".

En otra escena podemos ver a unos luchadores por los derechos laborales, con pasamontañas, el inevitable pañuelo palestino y aspecto general de no haber sufrido nunca la maldición del trabajo, que obligan a un quiosquero a cerrar su negocio.

En la escena más épica se observa la intrépida acción de los sindicalistas, que consiguen que un anciano esquirol abandone el café en el que desayunaba apoyado penosamente en un andador.

Un piquete, en Ciudad Universitaria. Europa Press

Por todo eso, los sindicatos UGT y CCOO no salen bien parados de esta huelga.

Da la impresión de que Sánchez está un tanto enloquecido, y que se está cargando todo en su caída.

España, desde luego, pero también a sus peones.

Recuerda un poco a la escena de El hundimiento en la que Hitler, sobre un mapa, pide a sus generales que avancen unas divisiones volatilizadas desde hace tiempo.

Los generales Bolaños y Diego Rubio lo escuchan temblando y mirándose entre sí.

¡Que avancen los tanques de von Manteuffel!

¿Cómo que no queda ninguno?

¡Pues mandad a Broncano!

¿Qué ha sido derrotado por Abascal, y ejecutado por Intxaurrondo?

Sánchez, al borde de la apoplejía, sufre entonces un tremendo ataque de furia en el que les lanza el bolígrafo y todo lo que tiene a mano.

Va a quedar un terreno arrasado, y no es descartable que, después de las próximas elecciones, alguien, el sucesor de Sánchez, busque infructuosamente en el mapa para ver dónde han ido a parar las divisiones de Ferraz.