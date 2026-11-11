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Unai Sordo y Pepe Álvarez, en una asamblea sobre la huelga general en Getafe.

Unai Sordo y Pepe Álvarez, en una asamblea sobre la huelga general en Getafe. Alberto Ortega Europa Press

Columnas CRÍTICA Y MATIZ

VÍDEO | Una huelga general que humilla a la lucha obrera

La huelga de hoy sólo sirve al juego electoral y partidista, una ficción de lucha que no se materializará en nada para los trabajadores.

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La huelga general es uno de los más poderosos instrumentos de lucha de la clase trabajadora, una herramienta de presión económica y política que debe ser capaz de impugnar la relación capital-trabajo evidenciando cómo ese capital no puede producir valor sin nuestro trabajo.

Si el objetivo de la huelga general es defender nuestros intereses de clase, debe conocerse cuáles son las reivindicaciones y contra quiénes nos movilizamos.

Las reivindicaciones son claras en un momento en que los proyectos de vida de los trabajadores han sido arrasados por la imposibilidad de acceder a una vivienda y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Son reivindicaciones claras, justas y legítimas que apoyamos cualquiera de las personas que llevamos años exigiendo mejora de las condiciones materiales de los trabajadores.

Ahora bien, es indigno, una burla a la movilización obrera que los sindicatos mayoritarios convoquen al toque de corneta del Gobierno, absolutamente sometidos al poder político que deberían estar combatiendo por ser uno de los grandes responsables del empobrecimiento de los trabajadores.

Pepe Álvarez, de la UGT, nos dijo recientemente en un mitin: "¿Cómo le vamos a hacer una huelga general a este Gobierno? ¿Pero qué coño se han creído, que somos tontos?"

Tontos, no.

Listos como los zorros que cuidan del gallinero, que prometen defender los intereses de los trabajadores mientras nos abandonan por haberse convertido en sindicatos orgánicos, subvencionados y serviles del Gobierno, una filial del PSOE que opera como correa de transmisión de sus falsarias narrativas.

La huelga de este miércoles sólo sirve al juego electoral y partidista, una triste vía de escape de unas horas para quien se la crea, una ficción de lucha que no se materializará en nada para los trabajadores porque el poder político y los sindicatos que debían cuestionar el orden económico, lo sostienen y apuntalan por su interés particular de cobrar los servicios prestados.

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