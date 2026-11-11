Colau es tan aburrida que Broncano extraña a Abascal: el fantasma de Vox sigue en ‘La Revuelta’

Segunda noche consecutiva viendo La Revuelta. Se puede decir que he sido psoizada. Mañana igual me compro una blazer, me hago unas mechas, empiezo a usar expresiones como “gobernar no es lo mismo que sacar una pancarta” y dejo Bicimad para votar a favor de poner un ascensor de cristal en mi edificio.

Entiendo que ser psoizada es estar a punto de no pedirte un Glovo de sushi porque te da mala conciencia pero al final hacerlo igualmente porque el cuerpo te grita nigiri. Y totebag de Concepción Arenal. Y concierto de Rusowsky. Sí. Ya se nota la mano de TVE en mí. Huelo a chica de clase media, o sea, a madera. Te citaré en la cafetería del Círculo de Bellas Artes. Ya nunca beso en la primera cita porque estoy educando el deseo, o algo así. Jajá.

Este es un mundo loco. A las doce de la noche arrancará la huelga. Me gusta imaginar a Ione Belarra con sus leggins haciendo el pino en la pared de su casa para celebrarlo, como una manecilla del reloj dando las en punto. Es un poco nuestra cuenta atrás, nuestro cotillón prematuro, nuestro fin de año raro, onírico, revolucionario.

Los días se están haciendo muy largos. La campaña no termina de arrancar.

En este péndulo ecuménico que es España, esta mañana el pobre Broncano era un enemigo a abatir, el corazón podrido de la réplica progresista, una persona a repudiar, poco más que un bufón tartamudo de poca monta con anemia intelectual que había sido chuleado por nuestro Agustín de Foxá, a.k.a Santiago Abascal.

Y me hacía sonreír que periodistas fácilmente sustituibles por la IA, gente de la que no se recuerda que haya sacado un titular en una entrevista en ningún momento de su funcionarial vida, dieron la matraca hasta bien avanzada la jornada recordando la importancia de su mirada y de su oficio. Son muy profesionales pero se ponen muy folclóricas, mú sentías. Jajá. Ya te digo que aquí o nos pasamos o no llegamos.

Nada: pero eso ya fue otra vida. Porque ahora, a las once de anoche (minuto y resultado), Broncano vuelve a ser un máquina.

El chiquillo, digámoslo, ha sabido disculparse con una humildad y un candor reseñables. Las disculpas creíbles y desarrolladas son un género en desuso en este país, el país del “lo siento mucho, no volverá a ocurrir”, y tira, tira, que vas que chutas.

Broncano ya se había parado diez minutos en la tarde aciaga, allá por Fuencarral, para atender a la prensa y reconocer que la había “cagado” y que estaba “muy triste”. Eso sí que no lo vamos a permitir aquí. Aquí vemos a un hombre embajonado con un pendiente en la oreja y nos volcamos.

Nos sale la madre que llevamos dentro. A nuestros chicos, nada. Son chicos buenos, chicos torpes, chicos sensibles. Nos pone mal verles purgar, nos conmueven rápidamente. Habría que ver si a una mujer cómica que la lía ante casi cinco millones de espectadores le pasamos la mano tan rápido.

De vuelta a La Revuelta, ese viejo castillo de la izquierda heterosexual ahora tomado por el espíritu ibérico de la extrema derecha (y ahora mismo el centro neurálgico de sus pesadillas), Broncano tampoco esquivó la bola.

Jugó un poco a la performance al comienzo. Hizo el paseíllo hasta el escenario entre teatrales abucheos, silbidos y gritos de “vergüenza” pactados con su, ahora sí, querido público, para intentar acolchar la idea de que durante todo un día había sido el apestado de España. “El presentador de hoy… soy yo. Lo siento”, sonrió.

“La única persona capaz de decepcionar a la izquierda más que Gabriel Rufián, y eso que parecía difícil”, bromeó. Se disculpo con el público que no había podido ir el día anterior, con su “público de verdad”. Dijo estar “decepcionado” consigo mismo y con las decisiones que había tomado en relación a la entrevista de Abascal.

“Hacía tiempo que no estaba tan triste en mi vida con nada”. Wow. La cosita cogió enseguida cariz de terapia de grupo. Se le dio la voz a integrantes del público para que pudieran criticarle cariñosamente. Se hicieron bromas con sus problemas de dicción y con los de Feijóo, fantaseando con una posible visita del líder del PP a La Revuelta ahora que allí se blanquea, por lo visto, a todo dios.

“Siento que he decepcionado a mucha gente. Y que hemos generado con una gran parte del público una identificación muy grande en La Revuelta… y soy consciente de que hay gente que espera más de nosotros que una hora de risa al día, y eso es lo que merece la televisión pública”, explicó Broncano, asumiendo que su fuerte era el humor pero que había querido entrar en materia política más severa para no ser acusado de frivolidad.

“A mí me habían dicho, con el tema de recibir políticos, ‘no permitas que sean campechanos y que caigan bien, déjate de chistecitos’, y eso fue problemático para mí”. Entendido.

Bromas con la sargento Silvia Intxaurrondo, que no debe caer muy bien en esa casa ahora mismo, porque se puso bien flamenquita contra La Revuelta por la mañana. “Eras como Intxaurrondo pero saliendo de un after”, dice Grison. Broncano no entra pero acusa en su gesto que maldita la gracia que le hace la notas esa. La purista de turno. La perfectita.

Una periodista con vocación de exclusión (que piensa que la televisión pública no debería acoger una entrevista con el líder de Vox: una chaladura). Y la verdad es que Broncano, otra cosa no, pero hace por incluir. Lo ha hecho siempre. ¡Miren cuando invitó a Mariló Montero!

Acuerdan, entre unos y otros, que el problema que subyació es que el presentador es un “tremendo flipado”. Reconoció algunas cosas que no suelen reconocer los hombres: que pecó de vanidoso y que se extralimitó en sus capacidades. El rótulo lo aclaró por si quedaba alguna duda: “El problema es que un hombre se ha flipado. Da igual cuando leas esto”. ¡Pues también es verdad! Aceptamos las disculpas y seguimos.

En fin. Volvieron las risas, volvieron los aplausos, volvió el rock and roll.

Llegó como invitada Ada Colau, una criatura totalmente falta de carisma, a intentar coser las heridas del día anterior. No es que tuviera mucho éxito. El fantasma de Abascal sobrevolaba la sala. Todo el mundo pensaba en él. ¿Vio Ada la entrevista de su predecesor? “No quería. La vi un poco. No quería dar audiencia, pero al final la di… todos tuvimos contradicciones”, dijo ella. Su izquierda es un poco así. Ni fuera ni dentro. Lo pongo y lo quito. El baile de San Vito.

Se puso Ada una medalla por no haber elegido a dedo al público, como hizo Santiago. Hija, baja esos humos. La verdad es que hemos tirado tanto al suelo el umbral que todo suena a coña. Ahora hacer una entrevista con todas las de la ley se considerará una heroicidad.

“Ayer vino un señoro de extrema derecha que dijo muchas opiniones que vulneran los derechos humanos, dijo bulos y mentiras objetivas, como que el problema de la vivienda es culpa de las políticas de género, o que las personas migrantes se llevan todas las ayudas”. Madre de dios. En 2026 usando aún la palabra “señoro”. La caspa ya es insoportable. Fue como volver a escuchar la expresión “servir” o regresar al debate de las “portavozas”. Fue como volver a usar en serio la palabra “empoderarse”.

Me hizo gracia una cosa: “Ese señoro de extrema derecha, del que no voy a decir el nombre, ayer ya fue lo bastante protagonista. Hoy no tiene que ser más protagonista”, alegó Colau. Jajá. Esto es lo que me faltaba a mí ya.

Esto es la izquierda tapando de nuevo el sol con un dedo, simbólica pérdida, escondiendo sus problemas debajo de la alfombra y fingiendo que no existen. Cantarán hasta que deje de llover. De repente Abascal es Voldemort, de Harry Potter: es el-que-no-debe-ser-nombrado. Si no se le menta, no se le invocará. Qué tremenda es la izquierda del pensamiento mágico.

La cosa es que a Ada le faltaba una hache y no rompió el hechizo: todo el mundo pensaba en Abascal. Las noches buenas y las malas dejan ese poso en nosotros, esa burbuja extraña y pegajosa que se nos instala en el aura y que dura 48 horas, o quizá 72.

Una noche intensa no te la quitas tan fácilmente del cuerpo.

Le vienen a uno ecos de la noche en el supermercado, en el metro, en la peluquería. Un flash del beso o del desagravio. Se parecen mucho las filias y las fobias. Se parecen mucho el amor y el odio cuando uno se va arrancando la placenta del recuerdo en los días posteriores a una noche importante.

Y mientras Colau hablaba de la otra burbuja (la inmobiliaria) y le regalaba, sin rastro de gracia, un traje de una heroína llamada Súpervivienda a Broncano, mientras soñaba con que a los especuladores les dé por los relojes de lujo y señalaba, sin ápice de erótica verbal, que “los impuestos son sexys”, el presentador pensaba en Santi.

Pensaba en Santi y suspiraba un poco, en esa clase de suspiro limítrofe entre el trauma y la melancolía. Había ansiedad en ese suspirillo: la de un dolor reciente, aún templado. Pero también había añoranza. La añoranza morbosa y kamikaze de las grandes experiencias vomitivas de nuestra vida, como subirnos al Dragon Khan con sus ocho loopings hasta quedar descoyuntados y modificados para siempre.

A ratos David mentaba a Santiago y su nueva invitada ponía cara de disgusto, elevando los ojos al cielo. Se sentía una suplente, qué sé yo: se sentía la Judy Barton (ahí Kim Novak) de Vértigo tratando de hacer olvidar a John Ferguson (James Stewart) que una vez existió Madeleine Elster.

Ada a lo suyo, que es el tedio: lo cuenta todo expresamente para que te den ganas de morirte al minuto siguiente y no llegar a votar ni a nada. Es como la tía Tula. Buena y grisácea. Inofensiva. Poco ilusionante. El contenido está bien, el problema es el gesto, es el tono: que si hay 33 personas en España que son milmillonarias, que si Sánchez tiene que espabilar, que si el PSOE tiene tela y no puedes confiar en él porque tiene a mucho especulador en su seno…

Y Broncano, a su runrún: que si quería agradecerle a Rufián que le había defendido a primera hora de la mañana, que si no paraba de recordar que Abascal dijo que en invierno hacía frío y en verano calor y que el público aplaudió… estaba totalmente tocado. Traumatizado. Atravesado por la flecha de Vox. Jajá.

Me recordaba a cuando tienes una cita totalmente esperpéntica, chalada, vitriólica, tensa, una cita que pone en brete todo lo que creías que eras hasta ese momento, una cita que te hace mirarte desde fuera, una cita que te provoca náuseas y sudores fríos, una cita que (garantizas a todos los amigos que quieran escucharte) aseguras no quieres volver a repetir, pero a la que regresas constantemente con la cabeza. O sea: ya es una fantasía sadomasoquista. Las que vienen después, como ésta de Colau, te dejan muerto por dentro. Esta balsa de aceite no tiene ningún interés frente al loco carro en llamas.

Ada Colau decía que había ido a Jordi Wild y Grison pensaba en quién estaría más petado, si él o Abascal. Ada Colau decía que podría tener más de 400.000 euros pero que tiene menos de 10.000 y Broncano se preguntaba si esa la había contestado al final Abascal o no. Ah, sí, la que no contestó fue la otra, la del sexo. “Teníamos que haberle preguntado ‘¿qué eres, más machista o racista’? Y nos habría dicho: ‘Muchas gracias, muchas gracias’”, bromeó Grison. A todos les hicieron los ojos chiribitas.

Ya nadie escuchó que Ada tenía sexo cuatro veces por semana. ¡La pobre! ¡Es soporífera!

Cada vez que Súpervivienda abría la boca, volvía al centro del escenario el viejo semental con su camisa petada, a punto de explotar. Y soñaron los cómicos con sus botones volando y cayendo sobre sus cabezas como una piñata.