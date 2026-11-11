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Pedro Sánchez, en un foro en el Palau de Congresos de Barcelona. David Zorrakino Europa Press

Columnas LA CAMPANA

En el cine del PSOE se está muy a gustito

Los espectadores están "en el lado correcto de la historia", y esto les proporciona una agradable sensación de superioridad.

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La sala es segura y confortable, y los espectadores disponen de una abundante provisión de palomitas. La película que proyectan ahora es "La fuerza del amor".

Es un poco desconcertante, porque los espectadores creen recordar que antes se llamaba "Maricarmen", y trataba sobre la vivienda y los desahucios.

Ahora va de un presidente progresista que se enfrenta al fascismo con el superpoder del amor. Al público le encantan estas películas fantásticas, con superhéroes que se enfrentan a amenazas apocalípticas.

Nuestro superhéroe amoroso ya ha luchado previamente contra el machismo, el racismo, el rentismo y el cambio climático. ¿Y ha ganado? Bueno, esto no es más que una película. Y en ella siempre tiene enemigos superpoderosos.

Están Fu-ManTrump y Magnetanyahu, que son aún más malos que Lex Luthor y el Doctor No.

Están tan frustrados los malos, que incluso intentan acabar con el presidente atacando a su hermano y a su mujer. Eso está muy feo, pero él baila para demostrar que está por encima de esas cosas tan sucias y, en una escena muy emocionante, besa a la chica delante de todos. Genial.

Se está bien en el cine. Es confortable, seguro y no hay dudas. Puede decirse que los espectadores están "en el lado correcto de la historia", y esto les proporciona una agradable sensación de superioridad.

Óscar Puente y Pedro Sánchez, entre el público de un acto de precampaña del PSOE en Valladolid.

Óscar Puente y Pedro Sánchez, entre el público de un acto de precampaña del PSOE en Valladolid. Claudia Alba

Los espectadores, digo, disfrutan y comen palomitas, pero empiezan a llegar avisos a sus móviles: algo ha ocurrido en el exterior. Un accidente de tren. ¿Otro?

Les parece recordar que, fuera del cine, ya ocurrió algo así hace poco. ¿En Ceuta? No, no, eso (ya lo vieron en su pantalla) fue una invasión organizada por un ejército de tecnoligarcas, pero el héroe lo resolvió inmediatamente y se fue a disfrutar unas merecidas vacaciones.

¿No fue un apagón? No, eso fueron las rapaces empresas eléctricas, tan preocupadas por sus beneficios. Menos mal que todas esas catástrofes sólo ocurren en la realidad.

En la película los actores ponen cara de estar gestionando todo, y lo hacen muy bien. Y siempre aparece un culpable, esto es fundamental.

Las cosas, en el exterior, pueden ir mal, pero es debido a sabotajes y conspiraciones. Y en todo caso siempre será mejor eso a que gobierne la derecha.

Mira, ahora en la pantalla un actor que hace de ministro (¿salía en El nombre de la rosa?) explica que lo de los trenes ha sido un error humano, el fallo de un trabajador.

Él, que es compañero del superhéroe amoroso, está devastado y sabe que va a padecer un calvario, pero continuará valientemente en su puesto. Los espectadores se compadecen de él y lo admiran.

Un poco después dimite, y los espectadores siguen encontrando irreprochables sus nuevas razones.

Fuera del cine las cosas están cada vez más deterioradas, es cierto, pero sólo es en la realidad. Y los actores no tienen la culpa de eso.

¿Tendría sentido recriminar al actor de Superman que no pudiera volar fuera del cine? Pues en cambio muchos fascistas critican al superhéroe y sus compañeros por no solucionar los problemas reales. Es absurdo.

Es un malentendido: los de fuera creen que el héroe y sus camaradas son un Gobierno de verdad, encargado de gestionar los asuntos del país, pero no son más que actores, encargados de crear un cuento entretenido. Y para eso cuentan con un ejército de asesores, que les indican cuál es la preferencia del público en cada momento.

¡Anda! Ahora la película se llama "Nacionalización", y trata sobre una oleada de privatizaciones (el espectador intuye que detrás de ella está la malvada derecha) que ahoga al pueblo hasta que se restablecen los servicios públicos.

En todo caso, dentro del cine se está bien. Dentro de él todo es previsible, y fuera hace mucho frío.

Es cierto que muchos espectadores se han cansado de la película y han abandonado el cine. Pero aún quedan muchos dentro, adeptos de la película fantástica que les hace sentirse tan bien, y por la que están dispuestos a pagar cada cuatro años.

Pedro Sánchez, en un acto de precampaña del PSOE en Gijón.

Pedro Sánchez, en un acto de precampaña del PSOE en Gijón. Juan Vega Europa Press

También es cierto que los de fuera están cansados de pagar carísimos sueldos a los actores por representar una película que no les interesa en absoluto. Son unos tristes.

El propio cine (antes se llamaba Cine Ferraz, y ahora lo llaman, los de fuera, Templo del Pueblo) tiene grietas, y es posible que se acabe cayendo sobre los espectadores, pero mientras tanto lo están pasando divinamente. Y si se cae, habrá alguien a quien echar la culpa.

De hecho ahora los espectadores sienten que el agua les llega a los tobillos. ¿Otra DANA en la realidad?

Menos mal que conocemos el conjuro para desviarla: ¡el Ventorro! ¡Más palomitas!

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