Broncano, te han utilizado: lo que escondía la entrevista a Abascal en 'La Revuelta'

La mejor respuesta que Santiago Abascal no le dio este lunes a David Broncano habría tenido la virtud de hacer caer el telón a sus espaldas y mostrar al Mago de Oz manipulando las palancas y los engranajes y las máquinas de humo de su entrevista en La Revuelta.

Para sorpresa del propio Broncano, intuyo.

El momento llegó cuando Broncano le reprochó a Abascal no haber tenido "huevos" de decirles a "los israelíes" que el "genocidio de los palestinos" está mal.

Creo entender que ese fue el reproche.

La acusación, a la vista está, es una mentecatez desde el punto de vista político y jurídico, una sobrada desde el punto de vista de las formas, y un tiro en el pie del propio Broncano, teniendo en cuenta que él es un humorista que cobra millones de los Presupuestos Generales del Estado por preguntarle a la gente cuánto sexo tiene, y Abascal, alguien que ha vivido una buena parte de su vida amenazado por ETA.

Pero no es esa la respuesta de la que yo hablo.

La respuesta que habría desnudado a Broncano, pero sobre todo al verdadero interesado en que La Revuelta entrevistara este lunes a Abascal, es esta:

"Para huevos, los que os han faltado en el programa para desobedecer a Pedro Sánchez cuando os ordenó que me entrevistaras".

Que la entrevista de Broncano a Abascal fue una orden directa de Sánchez a RTVE quedó de hecho demostrado desde el minuto uno, cuando el presentador de La Revuelta demostró estar tan incómodo como cabreado consigo mismo, además de aterrorizado por la previsible reacción de la farándula de izquierdas.

Porque Broncano no hizo esa entrevista sólo a regañadientes. La hizo agarrado como una lapa a sus prejuicios, sin darse cuenta de que el favor no se lo estaba haciendo a Abascal, sino a Sánchez.

Creo que no me equivoco mucho si digo que Broncano jamás debe de haber sentido tanta vergüenza de sí mismo como este lunes. Pero no por haber entrevistado a Abascal, sino por haberse dejado utilizar por Pedro Sánchez. Espero que alguien que le quiera se lo explique, porque dudo que a mí me crea.

La ideología crea monstruos imaginarios en tu cabeza y luego, un día, te das cuenta de que el monstruo era otro.

Y por eso Broncano, de forma bastante torpe, osciló entre la verborrea, los sofismas, los eslóganes universitarios de manifa y alguna que otra impertinencia en una entrevista que pasará a la historia de la televisión como una de las más extrañas e incómodas jamás realizadas en este país.

Este lunes por la noche recibí literalmente docenas de mensajes de amigos y conocidos hablándome de la entrevista. Todos esos mensajes decían lo mismo: "Lo estoy pasando mal viendo sufrir a Broncano, siento ganas de apagar la tele".

Del alipori ha hablado hasta Isabel Díaz Ayuso. "Aguanté minuto y medio de la vergüenza", ha dicho.

🔴🗣️Ayuso, sobre la entrevista de Broncano a Abascal: “Aguanté minuto y medio de la vergüenza. Sánchez controla todo en TVE” ✍️ Por @Davidlpalomo https://t.co/UQUzstbqlm — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 10, 2026

Tan desastrosa fue la entrevista que Abascal no sólo pasó por encima de su entrevistador en el fondo, sino también en las formas.

Precisamente lo que más temía Broncano: "blanquear" a Abascal.

Pero también lo que más deseaba Sánchez, que ha dado las elecciones por perdidas y ya sólo aspira a dos cosas.

1. La primera, que el reparto de escaños entre PP y Vox sea lo más favorable posible para los de Santiago Abascal.

2. Y la segunda, que, como consecuencia de eso, el resultado del PSOE se acerque lo máximo posible, e incluso supere, al de Alberto Núñez Feijóo para que los socialistas no se atrevan siquiera a plantear una alternativa a su liderazgo durante los próximos cuatro años de oposición.

Sánchez, en fin, no está pensando en la estrategia para conservar la Moncloa, sino en la que le permitiría recuperarla en 2031, o incluso antes, tras perderla a manos de Feijóo el próximo 29 de noviembre.

Y para ello es imprescindible que Vox crezca a costa del PP.

Ni hace falta ser un lince para darse cuenta de ello (bueno, Silvia Intxaurrondo no se ha dado cuenta todavía) ni haría falta citar más pruebas, dado que un simple vistazo a la actitud de Broncano basta para darse cuenta de que la decisión de entrevistar a Abascal no fue suya.

Pero hay dos detalles reveladores.

El primero es que el programa aceptara cambiar a su público habitual en beneficio de uno más amable con Abascal. ¿Quién hace eso en beneficio de un invitado non grato?

El segundo es que Broncano renunciara a hacer una entrevista humorística, su registro natural, en beneficio de una entrevista "seria". Entrevista "seria" que le permitió a Abascal salir airoso de la acometida, sin necesidad de brillar con especial fulgor.

Así que ahí lo tenemos. Récord de audiencia para La Revuelta y un mensaje que ha llegado a más de ocho millones de personas a las que Vox difícilmente llegaría de otro modo que no fuera a través de Broncano.

¿Más votos para Vox? Puede ser.

De la catadura moral de Sánchez, que ha utilizado a Broncano sin piedad en beneficio de sus propios intereses, hablamos otro día.

Pero Broncano debería haber intuido en algún momento que esos 21.000 € que cobra por programa no son netos, sino brutos, y que los impuestos no los paga en dinero, sino en prestigio profesional. En el pecado lleva la penitencia: uno no vende su alma al diablo sanchista así como así, ni se aventura a entrar caminando en Mordor como si diera un paseo por el campo.

El caso es que Broncano le debía una a Sánchez, lo supiera o no lo supiera el propio presentador, y el presidente se la cobró este lunes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a David Broncano en La Revuelta. RTVE Europa Press

Otra cosa diferente es que el objetivo de Sánchez (que haya un trasvase de voto significativo del PP hacia Vox) vaya a dar resultado.

También podría pasar, y ahí están los sondeos para dar fe de ello, que una parte de ese voto trabajador que toda la vida ha pertenecido al PSOE y a otras formaciones de la izquierda empezara a pasarse al Vox de Carlos Quero, engordando a Abascal sin empequeñecer al PP.

Es, de hecho, el mismo error que cometió Mariano Rajoy con Podemos y que, tras una primera fase de éxito, condujo en pocos años a la moción de censura de Pedro Sánchez y a las dos peores legislaturas de la historia de la España democrática.

En resumen. Está por ver que Sánchez haya conseguido su objetivo, que es alterar el reparto de escaños en el bloque de la derecha entre PP y Vox para que se parezca más a un 2-2 que a un 2-1.

Lo que está claro es que aquellos que se preguntan cuál iba a ser el movimiento a la desesperada de Pedro Sánchez para darle la vuelta a las encuestas ya tienen respuesta a sus inquietudes: el blanqueamiento de Vox.

Al final, la única en la izquierda que se ha dado cuenta del truco de manos ha sido Ione Belarra. Una tipa que se graba vídeos haciendo el pinopuente.

Como me decía Víctor Núñez hace sólo unas horas, España es un frenopático al aire libre.