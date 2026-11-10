Santiago Abascal le hace entrega a David Broncano de una bandera de Ceuta, este lunes en 'La Revuelta'. RTVE

Los balbuceos de Broncano han expuesto que el credo izquierdista se basa en eslóganes parvularios que se desmoronan tan pronto como se les confronta con una mínima objeción.

Tras el ridículo de Broncano con Abascal se entiende por qué la izquierda se protegió tras un muro

Hasta ahora, la estrategia de la izquierda política para lidiar con las ideas conservadoras había consistido en fingir que no existían.

Cuando esto no era posible, se silenciaban.

Y si fallaba todo lo anterior, en los casos de extrema necesidad, se silenciaba radicalmente a sus portavoces por la vía expeditiva de un disparo en la carótida.

Después de la "entrevista" de David Broncano a Santiago Abascal este lunes en La Revuelta entendemos bien el porqué del recurso a ese protocolo preventivo: el credo izquierdista se cimenta sobre un puñado de eslóganes parvularios que se vienen abajo tan pronto como se les confronta con una mínima objeción esencial.

Y eso que Abascal dista mucho de ser ningún Castelar ni ningún Churchill.

Sobre machismo, desigualdad y la violencia que sufren las mujeres #LaRevuelta https://t.co/cf0DmEWpBC — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 9, 2026

Conviene ponderar en su justa medida la trascendencia de la escabechina de este lunes en TVE. Porque millones de españoles han asistido nada menos que al derrumbe en directo de la mentalidad milenial, ese credo biempensante que ha vertebrado la gramática de la esfera pública española en la década anterior.

Con los balbuceos de Broncano, han quedado expuestas en toda su desnudez las flaquezas y la inanidad de este Pensamiento Alicia, atrapado en el bucle melancólico de La Ceja.

Me asomé a la caverna tuitera rojelia, para sondear qué opinaban los que aún no se han exiliado a Bluesky de la entrevista que, habida cuenta su crudeza, debió rotularse con el aviso del "+18"

Los analistos se aliviaban con una valoración unánime: Broncano no da la talla.

Arrimó también el ascua a su sardina el gremialismo gacetillero: muchos destacaban la importancia de que las entrevistas corrieran a cargo de periodistas homologados, con carrera y quinquenios de experiencia.

Periodistas profesionales, se entiende, como Javier Ruiz, Jesús Cintora o Esther Palomera, a los que, curiosamente, siempre se les gripa la pizarrita interactiva de los datos cuando se trata de contrastar los sofismas gubernamentales.

Es innegable que el rapapolvo no habría adquirido estas dimensiones mesopotámicas si Broncano no hubiera errado en el planteamiento del programa.

Pero, señores, ahora toca abrir los regalos y disfrutar lo votado.

Sucumbisteis al clima de histeria milenarista y marcial inoculado desde el poder, prestándoos a incorporar también la comedia al juego de ajedrez monclovita.

Introyectasteis la idea profiláctica de que con el fascismo no se hacen bromas, sino que se le combate.

Y he aquí los productos de esa atmósfera desquiciada: Broncano planteó la visita de Abascal como un áspero tercer grado para el que no tenía tablas en lugar de como un distendido vacile, un registro en el que probablemente habría quedado por encima.

El tiro en el pie de este lunes en La Revuelta condensa el desatino de toda la estrategia del oficialismo: buscando no "legitimar" las ideas de ultraderecha, la izquierda se ha aislado en una halagadora cámara de eco, protegida por un "cordón sanitario" tan quebradizo que no resiste el más mínimo embate.

La única manera de entrevistar bien a un político profesional que lleva 30 años ejerciendo es ponerle enfrente a un periodista profesional que tenga al menos la misma experiencia en su oficio. Nada importante se aprende rápido. — Carlos E. Cué (@carlosecue) November 9, 2026

Los bobós de guardia, muy altivos ellos, se dolían por no haber estado en el plató para replicar a las "cuñadeces" y "bulos" del jefe de Vox.

Pero en este caso aplica el mismo principio al que debe su éxito la telebasura, a saber, que el espectador pueda regodearse desde su sofá de que hay alguien más imbécil que él.

Lo cierto es que los prescriptores izquierdistas que le gritaban al televisor, como los manolos al árbitro durante la emisión de los partidos, no lo habrían hecho mejor que Broncano.

Porque el progre común también piensa de veras que la culpa del problema de la vivienda se debe a los "fondos buitre".

También cree a pies juntillas que oponerse a una legislación que, como la de género, conculca el principio de presunción de inocencia es "machismo".

Que negarse a que el extranjero goce del mismo acceso a los servicios públicos que el español cotizante es "criminalizar al inmigrante".

Que cuestionar el impacto desastroso del discurso verde es ser "negacionista" de la ciencia.

Como Broncano, hasta el más preparao del rojerío considera que la agenda 2030 es un inocente vademécum de buenos propósitos.

Que las batallitas del abuelo sobre la Guerra Civil son inocuas, pero que la contundencia retórica es un llamado a la "violencia".

O que para dar un golpe de Estado blando hace falta entrar a caballo al Congreso.

¿Quién es aquí el "cuñado" de la cena de Navidad? ¿Quién el replicante de "magufadas"?

A facha pasado, los comentaristas se duelen de la dimisión de Broncano en el "fact-checking", como si ellos no tuvieran la misma visión caricaturesca del derechista: tampoco han hablado nunca con uno, ni les interesa realmente conocer lo que piensa.

Pero, al argumentar que ha sido un error llevar a Abascal a La Revuelta, no hacen sino demostrar de nuevo que su concepto militante de la democracia "antifascista" excluye el genuino pluralismo y la libertad de expresión.

En su rechazo a que se "humanice" a Vox, el progre transparenta que no le atribuye siquiera la condición de humanidad a quienes profesan estas ideas.

Ya sabemos por qué la izquierda ha trazado un muro contra la "ultraderecha": porque era la manera de protegerse de unas ideas de sentido común que no tenían otra forma de combatir.

A la vista de la patente incomodidad de Broncano, que confesó su antipatía por las entrevistas a políticos y el error de haber permitido que Vox se trajera a su claque, hay quien elucubra que la visita de Abascal ha sido impuesta en observancia de la estrategia de campaña del PSOE.

David Broncano: “No te voy a desear suerte…” Abascal: “Yo si porque vas a necesitarla” #LaRevuelta https://t.co/EofsrMHO2P — Pablo (@pabloo_c5) November 9, 2026

Y es muy probable: se trataría de dar cancha a Abascal en antena, a fin de que sus espantosos postulados galvanizasen al votante izquierdista al tiempo que drenan al electorado de Feijóo.

Pero el último episodio de La Revuelta comparte el mismo error de cálculo que el resto de "EL MANUAL" de Iván Redondo: no han logrado que Abascal dé miedo, sino que el catecismo progre dé risa.

Nadie ha hecho más por el ascenso político de Vox que Pedro Sánchez, y después de este lunes cabe decir que nadie habrá contribuido más a su des-demonización mediática que el pobre Broncano.

Y sí, se supone que era el objetivo buscado, con una pequeña salvedad: el resultado de esta estrategia no va a ser la victoria del bloque neo-frentepopulista en las elecciones del 29-N, sino la normalización del próximo vicepresidente del Gobierno de España.