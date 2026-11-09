Dos operaciones de blanqueo y una esperanza

Los fondos europeos del AVE, bajo la lupa de la UCO. Pero con las encuestas y con Feijóo, hay esperanza.

Fondos Next Generation. Mecanismo Conectar Europa (CEF). Fondos regionales de cohesión FEDER. Y dos préstamos del Banco Europeo de Inversiones que hoy preside Nadia Calviño.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recibido ayudas y fondos de todos y cada uno de estos instrumentos destinados directamente al ferrocarril y a la alta velocidad española. En un cálculo a vuela pluma, entre 6.500 y 7.000 millones desde 2018. Una cifra que se eleva hasta los 9.000 millones de euros si incluimos los proyectos en ejecución que venían de períodos anteriores.

Estos cuatro organismos son europeos y han metido demasiado dinero en España para descubrir ahora que el dinero que han soltado no ha servido para impedir ciento quince muertos en un solo año en una misma línea del tren al que iban destinados esos dineros. Supongo que todos vemos, como mínimo, lógico que la Fiscalía Europea haya mandado a la UCO a la sede de Adif a pedir papeles para saber a dónde fue en realidad cada euro de todas esas ayudas.

Lo que más me mosquea, sin embargo, es que en veinticuatro horas la misma UCO entrase en la misma sede de Adif con otro requerimiento de información relacionado con el 'caso Koldo' o 'caso Ábalos', como prefieran.

Según parece, Andrea de la Torre, la actual pareja del exministro de Transportes (responsable, no nos olvidemos, de dar salida a la mayor parte de esas ayudas hasta su cese en noviembre de 2023) habría comprado un local y dos plazas de garaje en una operación para blanquear dinero procedente de las mordidas que la trama conseguía por amañar precisamente ¡¡¡los contratos de Adif!!!

No sé si son conscientes de la ironía, pero los chanchullos de Ábalos, Koldo y el exchofer de Sánchez se centran en un área de gestión que ha causado ciento quince muertos en este 2026 y que se investiga por un posible desvío de fondos europeos posteriormente blanqueados a través de Andrea.

Esta, en cambio, no es la única operación de blanqueo en marcha por parte de nuestro amado Gobierno.

Todo el teatrillo de Puente durante seis días tras el accidente de Urda (o durante diez meses tras el accidente de Adamuz, si prefieren) fue puro filibusterismo electoral. Él dice que tomó la decisión nada más conocer el accidente, pero al menos en cuatro ocasiones reafirmó que él seguiría mientras Su Sanchidad no le dijera lo contrario.

Y lo cierto es que Guápez nunca le pidió salir porque con él tenía un pararrayos magnífico que dejaba libre de polvo y paja al presidente.

El exministro de Transportes, Óscar Puente. Diego Radamés Europa Press

Entonces, ¿por qué dimitir? Entonces, ¿fue una traición de Puente a Sánchez?

Entonces, ¿nos ha mentido desde el minuto uno?

Ninguna de esas preguntas tendrá respuesta. Pedro I el Guapo ha ordenado a su perfil más técnico y valorado tomar las riendas de la cosa. En tres días, Charly the Body se ha cepillado al jefe de Adif, tiene contra las cuerdas al de Renfe y se ha reunido con las asociaciones de víctimas para acelerar las cosas. Vamos, lo que tenía que haber hecho Puente desde el minuto uno del accidente de Adamuz aquel infausto 18 de enero.

Sea como fuere (I), la cosa está tan fea, que dicen los mentideros de la Villa (conste que detesto lo que hoy llaman informaciones confidenciales y no son más que los chascarrillos de barra de bar en los aledaños del Congreso de toda la vida) que Sánchez tuvo un apretón horas antes de la dimisión de Puente porque una encuesta interna de las que le hace Tezanos le daba al PSOE entre 90 y 95 escaños para el 29-N.

Sea como fuere (II), la cosa está tan fea, que a Su Sanchidad le abandonan hasta los suyos. Mientras él presume de ola progresista con las victorias de Lula en Brasil y de los demócratas estadounidenses en la Midterm, lo cierto es que ni el propio Lula, ni Sheinbaum, ni Delcy han hecho acto de presencia en la Cumbre Iberoamericana de Madrid. El Rey había puesto mucho empeño en que la cumbre fuese un éxito, pero como todos han abandonado el barco sanchista por el Aquí huele a muerto de Martes y 13 resulta que lo único exitoso ha sido el desaire que Milei le dedicó a Guápez en el saludo protocolario.

Sánchez y Milei se saludan en la Cumbre Iberoamericana de Madrid. Eduardo Parra Europa Press

Sea como fuere (y III), la realidad es que la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL dice que la suma de PP, UPN y Vox alcanza los 203 escaños. Es más, obviando ese demoledor dato, a día de hoy la suma de estos tres partidos tiene un 72% de posibilidades de conseguir la mayoría absoluta el 29-N. Y estas encuestas no son como las de Tezanos.

La vida política española, nuestra vida, está en un claro punto de inflexión. Los datos dicen lo que dicen, pero escuchar a Feijóo en la entrevista que le hizo mi compañero Alberto D. Prieto tranquiliza porque se ve luz al final del túnel: "España necesita gente que la estabilice y la ponga a funcionar". "Cambiar el Gobierno ya no sólo es una exigencia democrática, sino una exigencia vital. Los españoles no pueden seguir en manos de gente tan irresponsable". "Voy a prohibir dar indultos a políticos condenados por malversación". "La integridad territorial de España y nuestras fronteras no son negociables". "Es imprescindible hacer un millón de viviendas y vamos a hacer un millón de viviendas"...

Hay esperanza.