Por qué la intimidad ha sido el invento más breve de la historia: antes nos miraba dios, ahora nos mira internet

Dice la influencer Lola Lolita, que tiene casi dieciocho millones de seguidores entre Instagram y TikTok, que se va de redes sociales un tiempo porque hay una parte de ella que ya no se encuentra y que hace rato está pidiendo auxilio.

Veo a la niña llorar en internet con su enorme sudadera azul y su orzuelo y el pelo frondoso que le llega por la cinturilla, y pienso que es hermosa, hermosa a rabiar, más aún si cabe con toda esa pena negra en lo alto que la hace perecedera y falible.

Me recuerda a una de esas vírgenes que lagrimean sangre en los almanaques de los bares viejos, pero con ácido hialurónico en los labios y otros traumas del espíritu.

La muchacha llora con mucho dolor delante de la cámara, con mucha angustia, y a ratos se mira en un espejo o en el selfie del móvil y se ve a sí misma llorando y llora de nuevo.

Me pregunto si hay alguna diferencia entre su llanto público y su llanto privado, por aquello de que el observador influye en el experimento.

Ahora que se graban las pedidas de mano y a los abuelos en los estertores de la muerte y los predictores revelándose en directo, ahora que hemos perdido para siempre la inocencia y todo es susceptible de ser sacrificado para goce o burla de la grada, me doy cuenta de que no quiero recordar mi vida al detalle.

Virgen Dolorosa de Cristóbal Ramos, Iglesia de Santa María la Blanca (Fuentes de Andalucía). Wikimedia

Pienso que nuestra memoria construye ficciones necesarias y nos protege a su manera. Lo que se queda es lo que tuvo que quedarse. No creo que se pueda intervenir un recuerdo sin adulterarlo.

Un recuerdo es material misterioso: si se le mete mano, se escapa el ángel. Y lo único que sé del ángel es que nunca vuelve.

Hay un relato íntimo que tejemos misteriosamente alrededor de un suceso. Hubo algo que ese día vimos y algo que no, atendimos unas cosas y despreciamos otras, y ante todo experimentamos el asunto desde dentro, desde la propia carne, desde el yo: yo no quiero ver qué gesto me salió en aquella sorpresa que me dieron, porque mi cara era para los otros, para los míos, y a ellos se les reserva ese secreto momentáneo que ni yo conozco ni me interesa. Era una dádiva.

Luego uno vuelve a los recuerdos y los modifica cada vez que los visita imprimiendo un poco de las sensaciones del presente en el pasado. Los va deformando. Con esas deformaciones se escribe nuestra historia.

Por eso se me ocurre que Lola Lolita tendrá siempre unos años de su vida, muchos, archivados casi al completo en sus redes sociales y que no podrá fabular su pasado: no podrá imaginarlo ni mejorarlo ni exagerarlo ni salvarse de él, como intentamos hacer todos.

Es un material trucado por la cámara, muerto antes de nacer: es un material enfermizamente literal y preciso que no permite juego.

¿Qué daño hará eso al cerebro, a la autopercepción, a la relación con la propia biografía? No sé, aún no sabemos.

La modernidad y sus nuevas pornografías están gestando paranoias y trastornos que no hemos tenido nunca, o no así. Verás los psiquiatras haciendo caja.

¿Serán en unos años estas influencers como esas jóvenes actrices porno que decían que su vocación era el trabajo sexual y que sólo tiempo después reconocieron que empezaban a experimentar secuelas terroríficas (físicas, emocionales, relacionadas con la autoimagen y su mercantilización, con la memoria virtual, con las relaciones íntimas, con el amor propio) y decidieron salir escopetadas de ese basurero?

Leo que se ha inventado la palabra "extimidad".

Sonrío al pensar que, paradójicamente, la intimidad ha acabado por ser uno de los inventos más cortos de la historia: quizá podemos fechar su nacimiento en el siglo XVIII, cuando el ser humano empezó a abandonar su costumbre de vivir en casas sin habitaciones y sin puertas cerradas, sin pasillos, con una misma vida respirada por toda la familia, por tres generaciones mezcladas bajo el mismo techo.

La burguesía ha tenido sus aciertos. A este lo llamaron boudoir.

De aquella, las criaturas le cogieron también el gusto a la epístola y al diario, a la lectura en silencio, al romanticismo. Yo creo que sí es cierto que hay cosas que sólo podemos hacer cuando nadie más mira. O cuando sólo nos mira otro. Algo azul de mí se reveló cuando me miré a la cara durante horas con alguien, en un sofá o en una cama o en una mesa, con un vaso de agua al lado.

La cosa es que al dejar de rodearnos de gente en nuestra propia casa nos dimos cuenta de que tampoco estábamos solos: nos estaba mirando Dios. Dios era un voyeur, Dios era un panóptico. Dios tiene un candil encendido y no duerme nunca. Dios nos mantiene enfocados aunque nosotros tengamos miopía. Qué agobio, chica. Ya estaba uno deseando sentirse un poco único en el mundo. Sólo uno y las estrellas.

La noche caliente, el sonido del grillo, el río corriendo y nada más.

Viene a arreglarlo Nietzsche en el XIX, cuando mata al Altísimo y se hace el silencio. Nos quedamos a solas, por fin, con la mirada más terrible, con la más neurótica y censora: la nuestra, que se había criado en la moral comunitaria y en el miedo al infierno y se había perfeccionado en el autoodio íntimo.

Supongo que es por esa dureza de púgil loco individual y personalizada contra lo que somos cada uno de nosotros que ahora en la modernidad preferimos ser mirados por los demás: para que la mirada propia se diluya.

Ahora el terror no es que nos miren, sino que nadie nos mire. Que estemos tan solos cayendo al vacío. Quizá si los demás vuelven a mirarnos (quizá si actuamos para ellos) podamos distraernos de nuestro ojo deshumanizante, el que nos hace sentirnos a veces poco menos que un despojo, un pingajo, un payaso, un culposo, una promesa sin canjear, el último eslabón de la cadena trófica.

Qué sé yo. Nos iba la marcha. Soñábamos con el clamor de la grada y ahora la grada nos come por los pies, como a Lola Lolita. "La comunidad", como dice ella, por las buenas, bien, pero espera cosas de ti e intenta modificarte. Te regaña si te da por ser imprevisible. En eso se parece a Dios.

Pero se me ocurre que, al final del día, Dios puede ser más piadoso que internet.

También menos invasivo.

Más coherente.

Y menos infinito.