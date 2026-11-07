Lo que no dijo Óscar Puente (propuesta para una dimisión)
"Me siento, si no culpable, sí responsable de lo que ha sucedido".
"Señoras y señores, acaban de confirmarme que la cifra de fallecidos en el accidente de tren de Urda asciende a sesenta y nueve personas.
La tragedia colectiva, que es inmensa, oscurece el drama individual de cada una de ellas, de sus familias, de sus seres queridos.
Detrás de cada uno de esos seres humanos hay una historia, un proyecto, unas ilusiones truncadas, y decenas, cientos de personas cuyas vidas se van a ver afectadas también por la pérdida irreparable de aquellos a los que querían.
Siento, como ustedes, que lo ocurrido es injustificable.
Todavía no sabemos con exactitud lo que ha sucedido. Está en mi ánimo que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias.
Permitan que no me precipite hablando de posibilidades, y que mucho menos señale a nadie en una situación tan desdichada como esta.
En cualquier caso, y como titular del Ministerio de Transportes, soy el último eslabón de una cadena que se ha roto por alguna de sus partes.
Me siento, por tanto, si no culpable, sí responsable de lo que ha sucedido.
Se supone que debería velar por el buen funcionamiento de nuestras infraestructuras y por el bienestar de las personas que las usan.
Es evidente que he fracasado, primero en Adamuz y ahora en Urda.
Los dos accidentes han dejado un saldo espantoso de ciento quince víctimas mortales.
Les aseguro que durante el resto de mi vida llevaré sobre mi conciencia la pérdida de cada una de esas personas.
Ustedes saben perfectamente que no soy un experto en trenes. También lo sabía quien me eligió para ostentar el cargo de ministro de Transportes.
De forma irresponsable, no me paré a pensar que no estaba preparado para este trabajo, pues siempre sentí que se esperaba de mí otra cosa distinta a la pura gestión.
Demasiado tarde entiendo que aceptar el cargo fue una imprudencia, aunque nunca estuvo en mi ánimo hacer daño a nadie.
Puente avanza su dimisión: "Es una decisión de empatía con las víctimas" https://t.co/jGxhpAJsbI https://t.co/XL6mD0mzV5— Europa Press (@europapress) November 3, 2026
Pido perdón desde el fondo de mi alma a aquellos que lloran a sus seres queridos, a sus padres, a sus madres, a sus parejas, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, a sus compañeros.
Pido perdón a aquellos que han resultado heridos, y a tantos que han perdido la confianza en los trenes que estaban a mi cargo.
Y como en política sólo hay una forma de ofrecer disculpas, en este mismo momento dimito de mi cargo como ministro y quedo a disposición de la Justicia, que decidirá hasta dónde llega mi responsabilidad en lo sucedido.
Ignoro si mi dimisión proporcionará algún consuelo a todos aquellos que hoy están sufriendo.
No sé si algún día podrán perdonarme.
Sólo quiero que sepan que yo no me perdonaré nunca".