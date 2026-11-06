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Encapuchados prenden fuego junto a la plaza de la República de París.

Encapuchados prenden fuego junto a la plaza de la República de París. Mattia David Rinaldi Europa Press

Columnas BLOC DE NOTES

La violencia siempre es fascista

La revuelta en Francia dice golpear al "sistema", pero cae sobre mujeres y hombres que no son ni sus amos ni sus beneficiarios, sino los más humildes de sus súbditos.

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En el estruendo de las manifestaciones ciudadanas de estas últimas semanas y bajo la influencia de los facciosos de La Francia Insumisa, está volviendo con fuerza un asunto.

El de una violencia invisible, insidiosa, sistémica, que ejercerían las sociedades y a la que sería legítimo oponer la violencia visible, frontal, nítida, de la revuelta.

Conozco bien esa idea.

Fue la de Jean-Paul Sartre, que, en su prólogo a Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, hacía del asesinato del colono la respuesta a la opresión del sistema colonial.

Fue la de Jean Genet en un célebre artículo, "Violencia y brutalidad", publicado en 1977 por Le Monde, en el que presentaba el terrorismo de la banda Baader-Meinhof como una "justa necesidad".

Y ya era, a comienzos del siglo XX, la de Georges Sorel, que en sus Reflexiones sobre la violencia oponía a la fuerza del "Estado burgués" una "violencia proletaria" de virtudes regeneradoras.

Creía que esa idea había quedado desacreditada por el movimiento intelectual posterior a Mayo del 68, por la crítica del totalitarismo y por el balance de las catástrofes fascista, nazi y comunista.

Por lo visto, no.

Así que hay que retomarlo todo desde el principio.

Lo primero que falla en esta historia de la "contraviolencia" es que nunca alcanza el corazón del régimen aborrecido, sino a sus agentes más expuestos y más vulnerables.

Policías antidisturbios en la plaza de la República de París.

Policías antidisturbios en la plaza de la República de París. Nadia Caimi Europa Press

El policía que gana 2.000 euros al mes, trabaja como un galeote y protege, jugándose la vida, el derecho a manifestarse...

El comerciante que hace casi toda su caja los sábados y cuya tienda saqueada era todo su capital...

El dueño del coche quemado, que ya no podía permitirse llenar el depósito y que ahora tendrá que afrontar la carrera de obstáculos de los asegurados...

La revuelta dice golpear al "sistema": cae sobre mujeres y hombres que no son ni sus amos ni sus beneficiarios, sino los más humildes de sus súbditos. Dice vengar a "los humillados": añade a su humillación el miedo, la ruina y la sensación de haber sido abandonados.

El segundo argumento contra esta violencia que, según nos dicen los insumisos, es "a veces legítima" es que nunca destruye la violencia sistémica.

Al contrario: le brinda la ocasión de quitarse la máscara y, al quitársela, de endurecerse y extenderse.

La revuelta de los canuts, los tejedores de seda de Lyon, en 1834, cuando la tropa dispara contra la multitud...

Las jornadas de junio de 1848, aplastadas en un baño de sangre...

La Comuna de París, ahogada en una represión que dejó miles de muertos...

Y, cuando la insurrección triunfa, ¿acaso no enseña la Historia que el régimen nacido de la revuelta suele ser aún más terrible que el que derrocó?

La violencia "liberadora" no suprime la violencia "sistémica": la pasa a otras manos.

No suprime la dominación: instaura un poder nuevo que, como actúa en nombre del pueblo y de la Historia, se cree ya con derecho a todo.

La contraviolencia prometía la emancipación y alumbra la dictadura.

Choque entre policías y manifestantes en Clermont-Ferrand.

Choque entre policías y manifestantes en Clermont-Ferrand. David Allignon Europa Press

En el fondo, la elección es la que formularon Hobbes, Rousseau y, con ellos, todos los teóricos del contrato social.

Por supuesto, uno se desposee de algo cuando confía al poder público el monopolio de la fuerza legítima. Y precisamente por eso es tan importante que los Estados respondan de ese monopolio, del uso que hacen de él y de los abusos que permite.

Pero la alternativa es la jungla.

Es el hombre convertido de nuevo en un lobo para el hombre. Es el vínculo social que se deshace y un mundo en el que cada cual se arroga el derecho de castigar y de golpear.

Casi hemos llegado.

Hoy, las milicias insumisas o el asesino de Trappes.

Mañana, entre los dos extremos al rojo vivo, la posibilidad de la guerra civil.

Es lo que vislumbra Sartre cuando, al final de su vida, en diálogo con su joven camarada Benny Lévy, abjura de su fe en la redención de las sociedades por el terror.

Es lo que comprenden los intelectuales de mi generación cuando se dan cuenta de que el mismo Jean Genet apoya a la banda Baader-Meinhof y recupera, en sus últimos textos, que glorifican la causa palestina, su fascinación de juventud por los soldados de la Wehrmacht y de las SS.

Y es lo que teoricé hace casi medio siglo en La ideología francesa a propósito de Georges Sorel.

Sorel, que partió de una apología de la violencia revolucionaria, terminó como padre fundador, junto a jóvenes maurrasianos (discípulos de Charles Maurras), de un "Círculo Proudhon" demasiado poco conocido, donde se fragua la primera síntesis rojiparda de Europa.

¡No, esta historia de una violencia visible que "responde" a una violencia invisible es decididamente demasiado peligrosa!

La violencia sistémica existe, es cierto. Pero su contrario no es la violencia de la revuelta.

Es el derecho. La justicia.

Es lo que permite a una sociedad nombrar sus violencias, establecer quién es responsable de ellas y reparar los daños que infligen.

Es la posibilidad de impugnar un poder sin convertirse, a su vez, en un micropoder, un minijuez, un justiciero desenmascarado.

Esa es la lección del siglo.

Ojalá las generaciones de hoy tomen conciencia de ella.

De lo contrario, su justa rebeldía se perderá en el nihilismo y Francia se precipitará al desastre.

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