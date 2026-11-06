La violencia siempre es fascista

En el estruendo de las manifestaciones ciudadanas de estas últimas semanas y bajo la influencia de los facciosos de La Francia Insumisa, está volviendo con fuerza un asunto.

El de una violencia invisible, insidiosa, sistémica, que ejercerían las sociedades y a la que sería legítimo oponer la violencia visible, frontal, nítida, de la revuelta.

Conozco bien esa idea.

Fue la de Jean-Paul Sartre, que, en su prólogo a Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, hacía del asesinato del colono la respuesta a la opresión del sistema colonial.

Fue la de Jean Genet en un célebre artículo, "Violencia y brutalidad", publicado en 1977 por Le Monde, en el que presentaba el terrorismo de la banda Baader-Meinhof como una "justa necesidad".

Y ya era, a comienzos del siglo XX, la de Georges Sorel, que en sus Reflexiones sobre la violencia oponía a la fuerza del "Estado burgués" una "violencia proletaria" de virtudes regeneradoras.

Creía que esa idea había quedado desacreditada por el movimiento intelectual posterior a Mayo del 68, por la crítica del totalitarismo y por el balance de las catástrofes fascista, nazi y comunista.

Por lo visto, no.

Así que hay que retomarlo todo desde el principio.

Lo primero que falla en esta historia de la "contraviolencia" es que nunca alcanza el corazón del régimen aborrecido, sino a sus agentes más expuestos y más vulnerables.

Policías antidisturbios en la plaza de la República de París. Nadia Caimi Europa Press

El policía que gana 2.000 euros al mes, trabaja como un galeote y protege, jugándose la vida, el derecho a manifestarse...

El comerciante que hace casi toda su caja los sábados y cuya tienda saqueada era todo su capital...

El dueño del coche quemado, que ya no podía permitirse llenar el depósito y que ahora tendrá que afrontar la carrera de obstáculos de los asegurados...

La revuelta dice golpear al "sistema": cae sobre mujeres y hombres que no son ni sus amos ni sus beneficiarios, sino los más humildes de sus súbditos. Dice vengar a "los humillados": añade a su humillación el miedo, la ruina y la sensación de haber sido abandonados.

El segundo argumento contra esta violencia que, según nos dicen los insumisos, es "a veces legítima" es que nunca destruye la violencia sistémica.

Al contrario: le brinda la ocasión de quitarse la máscara y, al quitársela, de endurecerse y extenderse.

Les manifestations pacifiques ont toute leur place dans notre République. Les incendies, les pillages et les attaques n’en ont aucune. Aujourd’hui, des groupes d’ultragauche ont organisé la violence dans plusieurs villes de France ; des délinquants s’y sont mêlés pour piller et détruire. Au moment où certains cherchent à jeter l’opprobre sur nos forces de l’ordre, je veux dire aux Français qu’ils peuvent être fiers de leurs policiers et de leurs gendarmes. Ils ont affronté une violence d'une extrême intensité pour protéger nos concitoyens et ils méritent tout notre soutien. À ceux qui clairement veulent faire de ces violences "un tour de chauffe" avant l’élection présidentielle, je le dis clairement : nous ne nous laisserons pas intimider. Personne n’imposera son agenda politique par la violence. Les consignes données sont claires : empêcher les exactions, protéger les biens et les personnes, interpeller leurs auteurs et les déférer à la justice. Nous irons jusqu’au bout de la discussion du projet de loi « casseurs-payeurs ». L’argent public est rare : il doit financer nos services publics, pas réparer sans fin ce que des casseurs détruisent. À eux d’en supporter le coût. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 17, 2026

La revuelta de los canuts, los tejedores de seda de Lyon, en 1834, cuando la tropa dispara contra la multitud...

Las jornadas de junio de 1848, aplastadas en un baño de sangre...

La Comuna de París, ahogada en una represión que dejó miles de muertos...

Y, cuando la insurrección triunfa, ¿acaso no enseña la Historia que el régimen nacido de la revuelta suele ser aún más terrible que el que derrocó?

La violencia "liberadora" no suprime la violencia "sistémica": la pasa a otras manos.

No suprime la dominación: instaura un poder nuevo que, como actúa en nombre del pueblo y de la Historia, se cree ya con derecho a todo.

La contraviolencia prometía la emancipación y alumbra la dictadura.

Choque entre policías y manifestantes en Clermont-Ferrand. David Allignon Europa Press

En el fondo, la elección es la que formularon Hobbes, Rousseau y, con ellos, todos los teóricos del contrato social.

Por supuesto, uno se desposee de algo cuando confía al poder público el monopolio de la fuerza legítima. Y precisamente por eso es tan importante que los Estados respondan de ese monopolio, del uso que hacen de él y de los abusos que permite.

Pero la alternativa es la jungla.

Es el hombre convertido de nuevo en un lobo para el hombre. Es el vínculo social que se deshace y un mundo en el que cada cual se arroga el derecho de castigar y de golpear.

Casi hemos llegado.

Hoy, las milicias insumisas o el asesino de Trappes.

Mañana, entre los dos extremos al rojo vivo, la posibilidad de la guerra civil.

Ce soir, la Nation est en deuil après l’attentat terroriste qui a frappé Trappes et La Verrière. Nous sommes confrontés à un acte d’une gravité extrême et qui par son caractère raciste avéré marque un tournant pour notre pays. Monsieur Pengo Bossio Wangi a perdu la vie. Cinq autres personnes sont en urgence absolue, dont une petite fille qui lutte pour survivre. Nous pensons à chacune et chacun d’entre eux, à leurs proches, à leurs familles. Nous leur devons le soutien, l’affection et la solidarité de toute la Nation. Ce qui s’est passé aujourd’hui nous oblige. J’ai redit ce soir le soutien de la Nation à toutes les victimes et à leurs familles. J’ai également rappelé notre détermination absolue à poursuivre le combat contre le racisme, sous toutes ses formes. Je veux aussi rappeler une vérité essentielle et éviter toute polémique : notre pays a connu, ces dernières années, des attentats qui ont frappé des chrétiens parce qu’ils étaient chrétiens et des juifs parce qu’ils étaient juifs. Aucune de ces victimes ne doit être oubliée. Aucune douleur ne doit être hiérarchisée. Et je veux que rien, ce soir, ne vienne ajouter à la peine des familles, à la tristesse du pays et au recueillement de la nation. Notre combat est celui de l’universalisme, celui de la République, celui de notre unité et de notre cohésion. Il n’y a rien de plus important ce soir. Une France unie qui pleure ses enfants, qui accompagne les victimes et leurs proches. Une France qui combat le racisme, l’antisémitisme et toutes les formes de haine et de persécution fondées sur la religion ou la couleur de peau. C’est cette France que nous devons défendre. C’est pour son unité, pour la sécurité de chacune et de chacun, et pour les valeurs qui nous rassemblent que je me battrai jusqu’au bout. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2026

Es lo que vislumbra Sartre cuando, al final de su vida, en diálogo con su joven camarada Benny Lévy, abjura de su fe en la redención de las sociedades por el terror.

Es lo que comprenden los intelectuales de mi generación cuando se dan cuenta de que el mismo Jean Genet apoya a la banda Baader-Meinhof y recupera, en sus últimos textos, que glorifican la causa palestina, su fascinación de juventud por los soldados de la Wehrmacht y de las SS.

Y es lo que teoricé hace casi medio siglo en La ideología francesa a propósito de Georges Sorel.

Sorel, que partió de una apología de la violencia revolucionaria, terminó como padre fundador, junto a jóvenes maurrasianos (discípulos de Charles Maurras), de un "Círculo Proudhon" demasiado poco conocido, donde se fragua la primera síntesis rojiparda de Europa.

¡No, esta historia de una violencia visible que "responde" a una violencia invisible es decididamente demasiado peligrosa!

La violencia sistémica existe, es cierto. Pero su contrario no es la violencia de la revuelta.

Es el derecho. La justicia.

Es lo que permite a una sociedad nombrar sus violencias, establecer quién es responsable de ellas y reparar los daños que infligen.

Es la posibilidad de impugnar un poder sin convertirse, a su vez, en un micropoder, un minijuez, un justiciero desenmascarado.

Esa es la lección del siglo.

Ojalá las generaciones de hoy tomen conciencia de ella.

De lo contrario, su justa rebeldía se perderá en el nihilismo y Francia se precipitará al desastre.