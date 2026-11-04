Una ola azul frena a Trump, pero ¿cambiará su política exterior?

El sexto distrito electoral de Kentucky era una de las contiendas que más de cerca seguí mientras llegaban los resultados de las elecciones de mitad de mandato.

Era una conquista improbable para los demócratas: Trump lo ganó por quince puntos en 2024. Si los demócratas le daban la vuelta a ese escaño, sabríamos que estábamos ante una ola azul.

Y, efectivamente, hacia las 3:00 de la madrugada, hora de España, con el 82% de los votos escrutados en el sexto distrito de Kentucky, el candidato demócrata, Zach Dembo, ganaba por once puntos.

La ola azul ha llegado. Ha entregado a los demócratas la Cámara de Representantes y el Senado y ha asestado un golpe demoledor al trumpismo.

No hay una definición establecida de lo que llamamos unas elecciones "ola", pero se reconocen en cuanto se ven. Los resultados llegan deprisa porque los candidatos ganan por amplios márgenes en estados o distritos inesperados.

La última ola que hizo cambiar de manos las dos cámaras a la vez también fue azul. Fue en 2006, cuando los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y el Senado.

VIDEO | Una ola azul, el color de los demócratas, barre a los republicanos del control del Congreso de Estados Unidos y derriba bastiones conservadores como Texas, en un duro castigo al presidente, Donald Trump. https://t.co/Mt6AY9DsLT — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 4, 2026

De hecho, las presidenciales de 2024 recordaron de forma inquietante a las de 2004, cuando los republicanos ganaron la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso.

En 2006, los resultados llegaron en tromba, impulsados por el hartazgo generalizado con la guerra de Irak, la corrupción y la angustia económica por el precio de la gasolina. ¿Les suena?

El congresista Hakeem Jeffries, que previsiblemente será el próximo presidente de la Cámara de Representantes, ha anunciado un esprint legislativo para las primeras cien horas del nuevo Congreso. Quiere demostrar a los estadounidenses que los demócratas cumplen sus promesas de campaña.

Los demócratas llevan meses hablando del coste de la vida. Jeffries promete que se centrarán en tres prioridades: restablecer las subvenciones sanitarias y los fondos de Medicaid (el seguro médico público para las rentas bajas), dar pasos para acabar con los aranceles de Trump y poner fin a su guerra con Irán.

Los votantes estadounidenses ven la guerra con Irán como una guerra elegida, no impuesta. Y, quizá más importante aún, la culpan de que la gasolina esté todavía más cara.

Es difícil exagerar el daño que el precio de la gasolina puede hacerle a un presidente en ejercicio. La mayoría de los estadounidenses va en coche al trabajo y a todas partes, y los precios de castigo se exhiben bien a la vista en todas las gasolineras.

Donald Trump, en su último mitin de la campaña de las elecciones de mitad de mandato, en Salina (Kansas). Mark Reinstein Europa Press

El año 2006 es un buen punto de partida para preguntarse cómo podría este nuevo Congreso moldear, o incluso limitar, la política exterior de Trump.

También es un recordatorio importante: aunque los votantes repudien de forma abrumadora una guerra, eso no basta necesariamente para terminarla, ni siquiera para cambiar la política bélica.

Tras las elecciones de mitad de mandato de 2006, un Bush debilitado redobló su apuesta y anunció en enero de 2007 un aumento de tropas en Irak.

Los demócratas pusieron entonces a prueba el poder presupuestario del Congreso con una ley de financiación de la guerra que incluía un calendario de retirada. Bush la vetó, y los demócratas no tenían la mayoría de dos tercios necesaria para levantar el veto.

Más tarde aprobaron la financiación sin el calendario. La política acabó cambiando, pero a través de un acuerdo de 2008, negociado por la propia Administración Bush, para salir de Irak antes de que terminara 2011.

Trump ha prometido convertirse en "Mr. Veto" si tiene enfrente un Congreso demócrata. Y a muchos les preocupa que, con las manos más atadas en política interior, se lance a por más en política exterior.

"Es difícil exagerar el daño que el precio de la gasolina puede hacerle a un presidente en ejercicio"

Es cierto que un Congreso demócrata podrá mostrar con más fuerza su oposición a esta guerra, y que algunos republicanos podrían sumarse.

Obligar al presidente a vetar leyes es una manera útil de recordar esa oposición a los estadounidenses y al resto del mundo. También pone de relieve los límites del poder del Congreso frente a los enormes poderes del presidente.

Del mismo modo, el nuevo Congreso podría impulsar leyes para enviar más ayuda a Ucrania y poner límites a los tratos de Trump con Rusia. Pero, una vez más, él tendrá el poder de veto.

Igual que Jeffries, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quiere acabar con los aranceles de Trump. Ya ha presentado una ley para poner fin a lo que llama "el impuesto arancelario de Trump" (End Trump's Tariff Tax Act).

La ley suprimiría determinados aranceles, obligaría a devolver lo recaudado con ellos y derogaría parte de las facultades legales que el presidente ha usado para imponerlos.

Los demócratas podrían sacarla adelante con los votos de los republicanos dispuestos a desafiar al presidente y superar así el umbral de sesenta votos del Senado. Pero, de nuevo, necesitaría la firma de Mr. Veto.

Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, líderes de los demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes. Andrew Thomas Europa Press

No todo serán leyes vetadas. Los demócratas de la Cámara de Representantes amargarán la vida a Trump con un sinfín de investigaciones por corrupción. Los del Senado bloquearán sus nombramientos judiciales.

La Cámara podría incluso abrirle un tercer impeachment, el proceso de destitución.

Quizá lo más significativo es que estas elecciones demuestran al mundo que los estadounidenses están profundamente descontentos con esta guerra absurda con Irán, con los tratos con Rusia y con la violencia con la que se trata a los inmigrantes.

También dan impulso a la carrera hacia las primarias de 2028. En los próximos meses veremos a los aspirantes a la presidencia de ambos partidos empezar a presentar sus credenciales.

Nuestra atención se irá desplazando hacia esas voces nuevas mientras la era de Donald Trump toca, por fin, a su fin.