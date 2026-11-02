¿No os da pena Óscar Puente?

Miseria moral acoge dos conceptos contradictorios en el Sr. Puente. Uno del que va 'sobrao', la miseria. Y otro del que carece por completo, la moral.

Miseria moral creo que es el concepto que mejor se ajusta a la rueda de prensa del ministro de Transportes. Bajeza, ruindad, mezquindad o indignidad también le encajan bien, sobre todo este último. Pero miseria moral acoge dos conceptos contradictorios en el Sr. Puente. Uno del que va 'sobrao', la miseria. Y otro del que carece por completo, la moral.

Según el Sr. Puente no era su deber "estar al mando el martes". Obviaremos el detalle de que el accidente fue el miércoles, pero por ascendencia, el ministro de Transportes es el responsable último de todo lo que suceda bajo el paraguas que abarca su cargo. Ya nos salió con algo parecido en Adamuz con aquel "yo no soldé el raíl", lo cual eleva al cuadrado la indignidad -ahora sí encaja perfecta- con la que trata su puesto.

Según el Sr. Puente no dimite porque su obligación es "estar al mando ahora", porque cuando puso su cargo a disposición del Gobierno Pedro I el Guapo le dijo que no debía hacerlo porque sería "injusto" y también porque "él no perjudica a su proyecto de país". De hecho, afirma tajante que él no tiene "ni tiempo ni ánimo para pensar en la campaña electoral", pero sí lo tiene -y también ruindad, que aquí encaja mejor- para atacar a Ana Pastor por aquel accidente de Angrois de 2013 en el que murieron 80 personas y donde el PSOE guardó silencio para librar de su responsabilidad al hoy lobista de referencia Pepiño Blanco.

Según el Sr. Puente, los Centros de Regulación y Control del tráfico ferroviario han pasado de 1.008 trabajadores a 1.772 y además disponen de una amplia serie de "mejoras tecnológicas implementadas". Concretamente, el centro de Atocha ha pasado de 70 a 133 trabajadores. Más aún, argumenta que España es el país europeo con más kilómetros de vía de alta velocidad con el sistema de seguridad ERTMS activo -aunque insiste por otro lado en que el LZB que falló es exactamente igual de fiable-. Más incluso, somos los pocos países de Europa que utiliza el ASFA como sistema de seguridad secundario. Y en caso de que todo esto falle, "el hombre no está solo. Cuentan con sistemas de posicionamiento de los trenes que hemos comprobado que funcionaron". Hay que ser mezquino -qué bien entra aquí- para decir esta retahíla con 115 muertos a sus espaldas.

Según el Sr. Puente él nunca habló de "error humano", pero sí dijo que la culpa del accidente fue de las "decisiones erróneas" y creo que, a día de hoy, las decisiones aún las toman personas. También ha dicho que no iba a "utilizar a ningún trabajador como escudo ni a prejuzgar responsabilidades", pero su gran bajeza -le va como anillo al dedo- ha sido decirlo sin decirlo: "Yo no soy juez pero no puedo omitir los hechos" o "¿Esto es un error? Yo qué quiere que le diga?".

Llegados a este punto se me han acabado los adjetivos y aún así, sorprendentemente, quien me da pena no son los familiares de los 69 muertos en Urda o los de los 46 de Adamuz. Ni siquiera los de los familiares que aún no han encontrado a sus allegados y no saben si viven o mueren. Mucho menos, claro está, los que van a quedar lisiados de por vida. El único que me da pena de verdad es él.

[CUERPO, TRAS EL PÁRRAFO 6 — 2_foto1.jpg — Familiares de las víctimas del accidente de Urda llegan al puesto de atención psicosocial de Atocha. Borja Sánchez-Trillo EFE

Doy por hecho que recuerdan aquella rueda de prensa de Sánchez -"Vamos terminando que son las cinco y no he comido"-, pero es que esto es mucho peor. "Lo que voy a pasar no se lo deseo a nadie. Sé lo que me van a hacer pasar, encima, en campaña. Lo fácil para mí es salir pero no es lo que el presidente me ha pedido". Además, a pesar de que Adamuz fue a principios de año, el Sr. Puente afirma que ellos -el ministerio- a día de hoy sólo pueden "mejorar protocolos" o "implementar nuevos sistemas de verificación de la toma de decisiones".

Es más, hoy, ¡hoy!, nueve meses de Adamuz y con 69 cadáveres aún calientes en Urda tiene los santos c*******s de "no descartar una auditoría completa" de la alta velocidad española e incluso de amenazarnos con cerrar la línea Madrid-Barcelona durante "24 meses" para acometer los trabajos de reacondicionamiento.

Los dos trenes siniestrados en Urda (Toledo). Ismael Herrero EFE

¡¡¡Es que hay que joderse!!!

¿Pero de dónde hemos sacado a esta gente? ¿Pero cómo les hemos permitido aferrarse al poder de esta manera? ¿De verdad que con todo esto existe la posibilidad de que los españoles les demos cuatro años más en Moncloa? ¿De verdad?