La distancia entre dos trenes
La escritora Espido Freire analiza cada semana en EL ESPAÑOL una fotografía de gran impacto.
Al hombre de la fotografía, esa figura con la camisa blanca manchada de sangre, los hombros caídos y la vista baja, le han vendado la cabeza, el pómulo; no podemos apreciar si lleva algún apósito más y él mismo ni siquiera sabe, en ese momento, cuánto de lo que le duele se convertirá en un problema futuro, y cuánto de lo que ha visto regresará en pesadillas y miedos, en esa vida recién salvada que es ya un milagro.
Sentado en un autobús que le lleva al Hospital Universitario de Toledo, entre él y nosotros se eleva un cristal que genera algunos reflejos.
Ángeles Visdómine ha fotografiado más un símbolo que a una persona concreta. Lo que no debemos ver merece tanta consideración como lo que demanda nuestra curiosidad y nuestros deseos de que algo, todo, encaje.
El miércoles 28 de octubre, como tantos otros miles de españoles, turistas y extranjeros, yo viajaba en un tren, en mi caso de Huelva a Madrid, en un Alvia que debía recorrer la misma línea donde se produjo el choque de Urda.
Recuerdo la palidez y la angustia de nuestro interventor mientras nos transmitía la información y la gravedad de la situación, que ya se adivinaba, y las reacciones de los pasajeros, algunas de una frialdad descorazonadora e inhumana.
Nos detuvieron en Sevilla, la mayoría de nosotros bajamos del tren.
Los que comprendíamos que, inconvenientes aparte, nuestra contrariedad era insignificante frente a lo ocurrido kilómetros más allá, arrancamos a andar. Nuestro desamparo, colectivo y paralizante, nos arrojaba de lo cotidiano a una situación excepcional.
Vivimos en ella desde entonces.
"Se me rompía el corazón ante el dolor que crecía, en toda España, a cada latido"
Miro otra vez al hombre del autobús. Sostiene un móvil en las manos, quizás llama a su madre, a la que no ha localizado hasta ahora, quizás busca más información sobre lo que ha ocurrido, sobre por qué ha ocurrido.
Mientras intentaba llegar a Madrid mi mente volaba una y otra vez a las víctimas, como este hombre al que aún no conocía, que habrían salido gateando del vagón tras romper las ventanas.
Pensaba, sin nombres ni caras, en quienes se sentaban a su lado, en quienes en ese momento quedaban aún tendidos en torno a los trenes despedazados.
Se me rompía el corazón ante el dolor que crecía, en toda España, a cada latido.
Imaginaba el caos que sigue al horror de un accidente así, el silencio tras el impacto, y los sonidos que golpean como cristales estallados a quienes aún no saben qué ha ocurrido: llantos, carreras, órdenes, gritos, sirenas.
Me aterraba la tranquilidad hecha trizas de las familias, que quizás habían recibido un mensaje tranquilizador sólo unos minutos antes: estamos parados aquí en la nada, ya se sabe, el tren. Ya nos movemos.
Quizá está agotado, el hombre de la imagen. Quizá tiene miedo, o el frío que sigue a un rasgón brusco en la vida.
Qué desvalido, qué frágil con esa camisa, esa venda y la soledad que produce verlo a través del cristal, aunque sepamos que ha sobrevivido y lo están llevando a un lugar donde van a cuidarlo, en un camino ya ascendente hacia la seguridad. Lo acogeríamos todos, lo abrazaríamos todos en un intento desesperado por borrar lo ocurrido.
El miércoles nuestro destino y nuestros recuerdos se unieron para siempre a él y a quienes viajaban en esos trenes.
Curarán las heridas, ojalá se libre de esas vendas cuanto antes; pero en él y en nosotros, ya nada podrá borrarlas, quedarán las cicatrices.