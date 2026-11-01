La distancia entre dos trenes

Al hombre de la fotografía, esa figura con la camisa blanca manchada de sangre, los hombros caídos y la vista baja, le han vendado la cabeza, el pómulo; no podemos apreciar si lleva algún apósito más y él mismo ni siquiera sabe, en ese momento, cuánto de lo que le duele se convertirá en un problema futuro, y cuánto de lo que ha visto regresará en pesadillas y miedos, en esa vida recién salvada que es ya un milagro.

Sentado en un autobús que le lleva al Hospital Universitario de Toledo, entre él y nosotros se eleva un cristal que genera algunos reflejos.

Ángeles Visdómine ha fotografiado más un símbolo que a una persona concreta. Lo que no debemos ver merece tanta consideración como lo que demanda nuestra curiosidad y nuestros deseos de que algo, todo, encaje.

El miércoles 28 de octubre, como tantos otros miles de españoles, turistas y extranjeros, yo viajaba en un tren, en mi caso de Huelva a Madrid, en un Alvia que debía recorrer la misma línea donde se produjo el choque de Urda.

Recuerdo la palidez y la angustia de nuestro interventor mientras nos transmitía la información y la gravedad de la situación, que ya se adivinaba, y las reacciones de los pasajeros, algunas de una frialdad descorazonadora e inhumana.

Nos detuvieron en Sevilla, la mayoría de nosotros bajamos del tren.

Los que comprendíamos que, inconvenientes aparte, nuestra contrariedad era insignificante frente a lo ocurrido kilómetros más allá, arrancamos a andar. Nuestro desamparo, colectivo y paralizante, nos arrojaba de lo cotidiano a una situación excepcional.

Vivimos en ella desde entonces.

"Se me rompía el corazón ante el dolor que crecía, en toda España, a cada latido"

Miro otra vez al hombre del autobús. Sostiene un móvil en las manos, quizás llama a su madre, a la que no ha localizado hasta ahora, quizás busca más información sobre lo que ha ocurrido, sobre por qué ha ocurrido.

Mientras intentaba llegar a Madrid mi mente volaba una y otra vez a las víctimas, como este hombre al que aún no conocía, que habrían salido gateando del vagón tras romper las ventanas.

Pensaba, sin nombres ni caras, en quienes se sentaban a su lado, en quienes en ese momento quedaban aún tendidos en torno a los trenes despedazados.

Se me rompía el corazón ante el dolor que crecía, en toda España, a cada latido.

Imaginaba el caos que sigue al horror de un accidente así, el silencio tras el impacto, y los sonidos que golpean como cristales estallados a quienes aún no saben qué ha ocurrido: llantos, carreras, órdenes, gritos, sirenas.

Me aterraba la tranquilidad hecha trizas de las familias, que quizás habían recibido un mensaje tranquilizador sólo unos minutos antes: estamos parados aquí en la nada, ya se sabe, el tren. Ya nos movemos.

Quizá está agotado, el hombre de la imagen. Quizá tiene miedo, o el frío que sigue a un rasgón brusco en la vida.

Qué desvalido, qué frágil con esa camisa, esa venda y la soledad que produce verlo a través del cristal, aunque sepamos que ha sobrevivido y lo están llevando a un lugar donde van a cuidarlo, en un camino ya ascendente hacia la seguridad. Lo acogeríamos todos, lo abrazaríamos todos en un intento desesperado por borrar lo ocurrido.

El miércoles nuestro destino y nuestros recuerdos se unieron para siempre a él y a quienes viajaban en esos trenes.

Curarán las heridas, ojalá se libre de esas vendas cuanto antes; pero en él y en nosotros, ya nada podrá borrarlas, quedarán las cicatrices.