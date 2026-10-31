¿Ha dimitido ya Óscar Puente?

ES NOTICIA:
Elecciones 2026
Últimas noticias
Mapa de noticias
Accidente tren Toledo
Cuponazo ONCE 30 de octubre
Los controladores culpan a Puente
Vídeo con el 'Guernica' Pedro Sánchez
Investigación accidente tren
Inversión en Adif
Mudanza a un pueblo
Hacienda y las cartas de miedo
Meteorólogos danas España
Ingeniero baterías factura
Cena más fácil y sana
Ingeniero LZB sistema
Impermeabilizador trabajo
Carniceros sueldo trabajo
Tomates nevera sabor
Inodoros blancos limpieza
Diseñador enchufe cocina
Dueño bar pueblo
Propietario pisos alquiler
Trabajadores días retribuidos
Primark tazas desayuno
Loles León
Pescaderos
Alcalde de un pueblo
Chuletón tierno
Mejillones más ricos
Ropa deportiva
Lavar las toallas
Mecánico
José Manuel Albares
Isabel Díaz Ayuso
Mejor pescado para comer
Carniceros
Meteorólogos
Electricista
Ingeniero industrial
Aitor Maldonado empresario
Maribel Verdú vivienda
Cocinero cubano
Viajes alta velocidad Madrid-Andalucía
Jubilada que comparte piso
Joven vuelve España
Pareja construyendo hogar
Ayuda Seguridad Social hijos
Ingeniero batería ordenador
Maquinista AVE curso
Truco eliminar grasa horno
Fórmula inodoro blanco
Expertos en bricolaje
Filetes más ricos
Solomillo de cerdo
Calamares más ricos
Banco de almacenaje de Jysk
Cocinero
Luto oficial en España
Esperanza Aguirre
Programador
Albañil en España
Lara Ferreiro, psicóloga
Pescadera
Vivienda en alquiler
Tiempo en España
Gabriel Rufián
Margarita Robles
Incapacidad permanente
Ruta accidente tren
Trucos lavavajillas
La cena más rica de otoño
Cómo lavar zapatillas
Experta limpieza olor armario
Arquitecto coste obra
Ingeniero civil
Venta Amazon dinero
Pescadero precio pescado
Lefties Home vajilla cuadros
Ayudas negocios vandalizados Barcelona
Chef lavar pollo crudo
Voluntarios vivir gratis
Salarios en Suiza
Significado carreteras España
José Andrés accidente tren
Mertxe Aizpurua Bildu patrimonio
Truco calor radiador
Experto limpieza grasa muebles
Plaza de garaje
Dueño de un bar en Madrid
Pedro Sánchez
José Andrés, chef
Psicología
Tiempo en España
Contadores de gas
Albañil
Martín Berasategui
Camionero
Miguel Ángel Revilla
Feijóo sobre su infancia
Ahorro lavadora
Mejor banco de España
Elecciones generales 29N 2026
Resultados Elecciones Generales 2026 en España 29N
Vandal English
Comprobar Lotería de Navidad 2026
Análisis Castlevania Belmont's Curse
Trucos GTA VI
Guía GTA VI
Óscar Puente, durante la rueda de prensa en la sede del Ministerio de Transportes, el 30 de octubre.

Óscar Puente, durante la rueda de prensa en la sede del Ministerio de Transportes, el 30 de octubre. Eduardo Parra Europa Press

Columnas LA MALA REPUTACIÓN

¿Ha dimitido ya Óscar Puente?

Puente no era el maquinista, ni el jefe de seguridad, ni el revisor, ni el guardagujas. Era el responsable de todos estos curritos y de que esto no sucediera.

Publicada
Síguenos

¿Ha dimitido ya Óscar Puente?

No hay pregunta más existencial que esta, porque no habrá ningún español que pueda mirarse al espejo con respeto (vote al partido que vote) y mucho menos a sus hijos mientras un tipo como este sea responsable de Transportes.

Ni Platón ni Descartes ni ningún filósofo hizo nunca una pregunta más pertinente.

Preguntar si ha dimitido Puente no tiene que ver con el individuo, sino con nosotros como sociedad.

Tolerar a un ministro como él, en estas circunstancias, habla peor de nosotros que de su inexistente ética de servicio público.

Han pasado ya varios días y no dimite Óscar Puente después de que ocurriera lo que dijo que era imposible que volviera a ocurrir.

Ha ocurrido lo imposible: sesenta y nueve muertos después de los cuarenta y seis del accidente inadmisible de Adamuz.

Otra vez la muerte en un transporte público.

Otra vez lo mismo y aún peor cuando Puente había garantizado hasta con chulería que el tren era seguro mientras iba presumiendo de que le subirían la velocidad a 350 kilómetros por hora.

Otra vez los trenes de la muerte, porque han parasitado las instituciones del Estado sin dejar ninguna sana, como la carcoma, y se sorprenden ante los medios de comunicación de que un buen día se desplomen las infraestructuras de repente.

Dice Puente que no dimite porque a quién reconfortaría su dimisión… A mí y a cualquier ciudadano honrado.

No nos reconfortaría porque eso sólo podría lograrlo que los muertos volvieran a la vida, pero nos permitiría pensar que no tenemos un Gobierno dispuesto a pasar sobre el cadáver de cualquier español con tal de aguantar en Moncloa un mes más.

Puente no era el maquinista, ni el jefe de seguridad, ni el revisor, ni el guardagujas, no.

Puente era el responsable de todos estos curritos, de cada ciudadano que se monta en un tren cada mañana, de que esto no sucediera.

Porque los que viajaban en ese tren eran tipos normales que lo cogían como lo cogemos tantos para ir a trabajar, para llegar a final de mes.

Tener que llegar a final de mes y pagarlo con la vida.

Zona del accidente ferroviario en Urda (Toledo), el 28 de octubre.

Zona del accidente ferroviario en Urda (Toledo), el 28 de octubre. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Para eso ha quedado España, clase social homogénea y depauperada.

El españolito ha pasado de ser la envidia de Europa a ser la envidia de África, y con eso se conforman nuestros políticos desde hace una década.

A Puente, que se pregunta por qué debería dimitir, como si ciento quince muertos a sus espaldas no pesaran suficiente, habrá que recordarle que él era el responsable de que las toneladas de fondos europeos (millones de billetes) sirvieran para mejorar las infraestructuras ferroviarias.

A cambio, prefirió decir que con su antecesor, hoy en la cárcel, el Ministerio de Transportes funcionó como un reloj.

No, en el Ministerio de Transportes se malversaba dinero contratando prostitutas, enchufando gorilas de discoteca, gastándolo en fiestas, mujeres y favores.

Y Puente, en vez de denunciarlo cuando llegó a ministro, prefirió seguir despidiendo ingenieros de Adif y Renfe y colocando tipos como si el carnet del Partido Socialista fuese un doctorado.

Prefirió decir que "el tren vive en España el mejor momento de su historia", y así estamos.

No ha dimitido Óscar Puente.

Por lo tanto, la única pregunta consecuente es: ¿Ha dimitido ya Pedro Sánchez?

Si no dimite el subalterno después de más de un centenar de vidas, tendrá que dimitir su responsable.

Más en Columnas