¿Ha dimitido ya Óscar Puente?

No hay pregunta más existencial que esta, porque no habrá ningún español que pueda mirarse al espejo con respeto (vote al partido que vote) y mucho menos a sus hijos mientras un tipo como este sea responsable de Transportes.

Ni Platón ni Descartes ni ningún filósofo hizo nunca una pregunta más pertinente.

Preguntar si ha dimitido Puente no tiene que ver con el individuo, sino con nosotros como sociedad.

Tolerar a un ministro como él, en estas circunstancias, habla peor de nosotros que de su inexistente ética de servicio público.

Han pasado ya varios días y no dimite Óscar Puente después de que ocurriera lo que dijo que era imposible que volviera a ocurrir.

Ha ocurrido lo imposible: sesenta y nueve muertos después de los cuarenta y seis del accidente inadmisible de Adamuz.

Otra vez la muerte en un transporte público.

Otra vez lo mismo y aún peor cuando Puente había garantizado hasta con chulería que el tren era seguro mientras iba presumiendo de que le subirían la velocidad a 350 kilómetros por hora.

Otra vez los trenes de la muerte, porque han parasitado las instituciones del Estado sin dejar ninguna sana, como la carcoma, y se sorprenden ante los medios de comunicación de que un buen día se desplomen las infraestructuras de repente.

Dice Puente que no dimite porque a quién reconfortaría su dimisión… A mí y a cualquier ciudadano honrado.

🔴 #URGENTE | Óscar Puente: "¿Dimitir para reconfortar a las víctimas? Buff... cuánto reconfortaría de cero a cien a quien ha perdido un hijo, un padre o una pierna" "No sé si es relevante, sinceramente", asegura el ministro https://t.co/YACtKdYOt7 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 30, 2026

No nos reconfortaría porque eso sólo podría lograrlo que los muertos volvieran a la vida, pero nos permitiría pensar que no tenemos un Gobierno dispuesto a pasar sobre el cadáver de cualquier español con tal de aguantar en Moncloa un mes más.

Puente no era el maquinista, ni el jefe de seguridad, ni el revisor, ni el guardagujas, no.

Puente era el responsable de todos estos curritos, de cada ciudadano que se monta en un tren cada mañana, de que esto no sucediera.

Porque los que viajaban en ese tren eran tipos normales que lo cogían como lo cogemos tantos para ir a trabajar, para llegar a final de mes.

Tener que llegar a final de mes y pagarlo con la vida.

Zona del accidente ferroviario en Urda (Toledo), el 28 de octubre. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Para eso ha quedado España, clase social homogénea y depauperada.

El españolito ha pasado de ser la envidia de Europa a ser la envidia de África, y con eso se conforman nuestros políticos desde hace una década.

A Puente, que se pregunta por qué debería dimitir, como si ciento quince muertos a sus espaldas no pesaran suficiente, habrá que recordarle que él era el responsable de que las toneladas de fondos europeos (millones de billetes) sirvieran para mejorar las infraestructuras ferroviarias.

A cambio, prefirió decir que con su antecesor, hoy en la cárcel, el Ministerio de Transportes funcionó como un reloj.

No, en el Ministerio de Transportes se malversaba dinero contratando prostitutas, enchufando gorilas de discoteca, gastándolo en fiestas, mujeres y favores.

El Supremo confirma las condenas de 24 y 19 años de cárcel a Ábalos y Koldo al rechazar sus peticiones de anular la sentencia de las mascarillas https://t.co/o8hT41ppWz — Europa Press (@europapress) October 14, 2026

Y Puente, en vez de denunciarlo cuando llegó a ministro, prefirió seguir despidiendo ingenieros de Adif y Renfe y colocando tipos como si el carnet del Partido Socialista fuese un doctorado.

Prefirió decir que "el tren vive en España el mejor momento de su historia", y así estamos.

No ha dimitido Óscar Puente.

Por lo tanto, la única pregunta consecuente es: ¿Ha dimitido ya Pedro Sánchez?

Si no dimite el subalterno después de más de un centenar de vidas, tendrá que dimitir su responsable.