El Gobierno de la gente. Ja, ja, ja

Pedro Sánchez y sus ministros presumen de defender los intereses del pueblo, de "los de abajo", frente a la rapiña de los poderosos y "los de arriba", cuya valedora sería, según ellos, la derecha.

Es un relato populista y maniqueo. Pero aceptemos por un segundo el envite.

Si su retórica fuera cierta, estaríamos ante la confesión de una incompetencia palmaria: después de ocho años en el poder, la "gente" seguiría donde estaba y la oligarquía -así lo denuncian cada día- continuaría moviendo los hilos en España.

La prueba de que estamos ante un eslogan vacío, ante una desafinada melodía de flautista de Hamelín para seducir a incautos, es que cada vez que este Gobierno tiene problemas descarga la responsabilidad en el eslabón más débil. Así no tiene que asumir la propia.

Tenemos un Gobierno que busca chivos expiatorios en conserjería para blindar la planta noble.

Ocurrió tras la invasión de Ceuta. Un país extranjero cuela a miles de personas por la frontera en pocas horas, cambia la vida de los españoles que allí viven quizás para siempre, en un contexto además de intento de anexión del territorio, y las únicas cabezas que ruedan son la de una periodista del Departamento de Seguridad Nacional y la de un jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno.

La infamia se repite ahora con la tragedia ferroviaria de Urda. Con setenta muertos sobre la mesa, el ministro Óscar Puente no tarda ni un suspiro en señalar con el dedo a un operario de la torre de control.

Antes de que la comisión técnica determine nada, el ministro ya ha sentenciado: el trabajador tomó una "decisión errónea" y actuó "de forma equivocada".

Puente pretende que aceptemos que la seguridad de la Alta Velocidad —que custodia vidas y requiere de millones de euros en tecnología— cuelga del delgado hilo del error humano.

A lo que se ve, a UGT todo esto le ha pillado preparando la huelga general por la vivienda. Apenas se le oye.

Y venimos de otro siniestro con 46 fallecidos hace nueve meses. Entonces ya se intentó crucificar al soldador de la vía. Otra muestra de empatía con "los de abajo".

Particularmente abyecta resulta la filtración de los audios del accidente sólo unas horas después de la catástrofe, cuando los servicios de emergencia aún recuperaban cuerpos entre el amasijo de hierro.

Los familiares del maquinista de Renfe pudieron oír su voz, posiblemente sus últimas palabras, antes siquiera de recuperar su cuerpo. Ni el respeto a este trabajador y a sus allegados se tuvo en cuenta, porque al Gobierno le urgía apuntalar su propio relato. Su exculpación.

Los audios de Adamuz o del gran apagón de abril del año pasado tardaron meses en ver la luz; estos, casualmente, corrieron de inmediato como la pólvora. Queda un mes para ir a votar y no era cuestión de perder tiempo.

Así funciona el "Gobierno de la gente": la prioridad es el pueblo... salvo cuando de lo que se trata es de salvar el culo. ¡Si Maricarmen levantara la cabeza!