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Los ministros José Manuel Albares, Félix Bolaños, Margarita Robles, Arcadi España y Fernando Grande-Marlaska, en el banco azul del Congreso. Fernando Sánchez Europa Press

Columnas EL DESPERTADOR

Hay que tener la cara de hormigón armado

¿De verdad no les parece un sinvergüenza José Félix Tezanos y lo que está haciendo con el CIS?

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Hay que tener la cara de hormigón armado

Cuando mis compañeros de marketing me propusieron hacer un dietario me pareció una bonita forma de darle lustre a las primicias y exclusivas que publican compañeros mucho más talentosos que yo. No imaginé, sin embargo, que esa autorevista de prensa acabaría teniendo forma de columna y me serviría para hacer lo que más echo de menos desde que Pedro J. decidió nombrarme 'becario de dirección': escribir.

Uno se hizo periodista para escribir y, digámoslo todo, para no madrugar. Hoy puedo decir que he fracasado estrepitosamente en ambos casos.

Por suerte, este dietario, columna o newsletter (elijan) me da la oportunidad de escribir. No de lo que me gustaría, pero sí de lo que pienso. Y eso es una libertad que muy poca gente tiene: contarle a una audiencia amplia su opinión y que le 'escuchen'. En ese sentido, soy pues, un tipo más que afortunado, aunque toda moneda tiene dos caras y mi cruz es que parece que sólo puedo escribir de caraduras o de políticos que tienen el rostro de hormigón armado.

Porque me reconocerán que Toni Comín, jurando la Constitución para recoger su acta de eurodiputado "por mandato del 1-O", es un caradura. Al menos, en la misma medida que Lluís Puig, enarbolando el lazo amarillo en el Parlament, y el resto de amnistiados por el procés. Sobre todo los 12 CDR también amnistiados pese a estar acusados de ¡¡¡delitos de terrorismo!!!

¿De verdad no les parece un sinvergüenza José Félix Tezanos y lo que está haciendo con el CIS? Y no lo digo porque, según Sánchez, le daría "un 10 sobre 10" a su mandato, sino porque el tipo, simplemente, no le pega ni una. Ni por casualidad.

Además, la Junta Electoral dice que el tipo "vulnera la ley" al ocultar cómo 'cocina' sus resultados (recuerden que nosotros tenemos que publicar nuestros microdatos por ley) y mientras él le da 11,8 puntos de ventaja al PSOE para el 29-N, resulta que el último estudio de SocioMétrica para EL ESPAÑOL ha realizado más de 6.000 simulaciones y sólo en un 0,1% de ellas la derecha no conseguiría la mayoría absoluta.

¿Y qué me dicen del ministro Óscar Puente? Que ni siquiera hablo de que vayan a empurar a su hermana, que sólo digo que el tipo, con los muertos de Adamuz a las espaldas, se permite el lujo de hacer bromitas en el programa de Marc Giró sobre lo 'bien' que funciona Renfe.

El ministro de Transportes, Óscar Puente.

El ministro de Transportes, Óscar Puente. A. Pérez Meca Europa Press

Aunque a sinvergüenza siempre se llevará la palma, el terrorista de Arnaldo Otegi, capaz de decir la semana que se cumplen 15 años del anuncio de ETA del fin de los atentados, que él los descarta, "aunque nunca se sabe". ¿Eso es una amenaza? No es por nada, pero también esta semana han detenido a dos cachorros de la nueva kale borroka junto a un exmiembro del IRA que controlaban una lista de guardias civiles y policías y tenían en uso varios zulos de la ¿extinta? ETA.

Todo lo anterior para llegar al Gobierno, el nudo gordiano de todo el entramado (palabra para nada elegida al azar).

Empecemos por Margarita Robles. La ministra más moderada, la mejor valorada durante las últimas dos legislaturas, la que ocultó de forma consciente que al menos dos buques de guerra marroquíes entraron en aguas españolas durante el 30-J y la que nunca informó de que el Ejército había realizado pocos días antes de la invasión un simulacro de defensa de la ciudad autónoma de Ceuta que nunca permitieron a los militares llevar a cabo.

Podemos seguir por Grande-Marlaska, la salsa de todos los platos. El que saca 210 antidisturbios de Ceuta y Melilla ante la creciente violencia en los mitines de Vox (contra Vox claro está, que a los del PSOE no va nadie a molestar).

El mismo al que Ceuta ha denunciado ante el Supremo por no informar de los datos reales de invasores que permanecen, por no triarlos ni poner los medios de personal y materiales necesarios para hacerlo ni parece que tenga intención de hacerlo en el corto plazo.

Y, por supuesto, el que maneja las delegaciones del Gobierno que siguen amparando con fuerzas policiales los desahucios que Sánchez dijo que no volverían a producirse mientras él fuese presidente. Pues esta semana han sido dos familias, una en Barcelona y otra en Vitoria.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado. Jesús Hellín Europa Press

Hablamos también de Arcadi España, que tiene el dudoso honor de ser el ministro de una economía cuya deuda pública crece a un ritmo de 192 millones al día desde que Sánchez llegó a la Moncloa, pero insiste en que vamos como un cohete.

E inevitablemente hablamos de José Manuel Albares, el tahúr de la 'ley de nietos'. Los consulados nunca hicieron su trabajo. No sólo es que no diferenciasen quiénes conseguían la nacionalidad por esa ley, sino que ni siquiera se molestaron en comprobar si aquellos que lo hacían tenían alguna mínima relación con algún exiliado político de la Guerra Civil y el franquismo.

Y como no lo hicieron ahora resulta que sólo hay 91 expedientes acreditados de las 163.020 personas que teóricamente se acogieron a la medida y que, también teóricamente, deberían tener derecho al voto el 29-N.

Pero ahí está Albares, acuciado por la Justicia y sin hacer su trabajo, buscando la forma de conseguir sacar la trampa de la hermana de Óscar Puente adelante y liárnosla a todos mientras hasta el TC de Conde-Pumpido ha rechazado el recurso del Defensor del Pueblo.

Menuda panda de caraduras. Si esto no es tener la cara de hormigón armado, ya me dirán ustedes.

PS - Que no se me olvide. Esta semana, mi compañero Gastón Trelles ha publicado en exclusiva que Marruecos está en negociaciones con Israel para comprar su propia Cúpula de Hierro equilibrando la balanza militar con Argelia y España. Y esta semana también, Jorge Calabrés nos ha descubierto en exclusiva que el número 11 de la lista del PSOE logró hacer cónsul a Aldama a cambio de que Koldo colocara a su cuñado en una firma china. Casi ná.

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