¿Tiene sentido cortejar a extranjeros ricos en plena crisis de vivienda?

Un amigo de un amigo heredó un piso en el barrio de Justicia, en Madrid. Como todavía no quería reformarlo, lo puso en alquiler y, en menos de una hora, recibió la llamada de un estadounidense que le ofrecía el triple de la renta y pagarle el año entero por adelantado.

¿Quién podría rechazar una oferta así?

No digo que esto ocurra todos los días, ni a esta escala. Es una historia extrema.

Sin embargo, España lleva tiempo desplegando la alfombra roja para los estadounidenses ricos y otros extranjeros adinerados con los visados no lucrativos y de nómada digital. Esto añade demanda a un mercado de la vivienda sometido a una enorme tensión, porque atrae a recién llegados capaces de pagar muchísimo más que los de aquí.

Soy una ciudadana española nacida en Estados Unidos y llevo casi tres décadas viviendo y trabajando dentro de la economía española, así que me cuesta no sentirme una pardilla.

Los estadounidenses llegan y pagan lo que haga falta por alquilar o comprar pisos fabulosos en el centro de Madrid. Pisos en los que yo sólo puedo soñar con vivir. Al fin y al cabo, como todo el mundo, he trabajado con sueldos españoles en empresas españolas.

Mi primer trabajo aquí fue como consultora para una escuela de español en Salamanca. Cuando se ofrecieron a tramitarme el visado de trabajo, no lo dudé. Estaba encantada con mi suerte y me decía: "¿Cuántas veces tiene uno la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en España?".

Un cartel de 'Se alquila' en Madrid. Eduardo Parra Europa Press

Antes la gente me preguntaba si volvería a California. Ahora me pregunta si me jubilaré allí, lo cual tiene muchísima gracia. Muchos californianos que se han pasado la vida trabajando con sueldos de California no pueden permitirse jubilarse allí. Así que, ¿cómo iba a hacerlo yo?

Pero para los estadounidenses venir aquí a trabajar o a jubilarse es ahora fácil y barato. Los residentes en España nacidos en Estados Unidos pasaron de 52.523 en enero de 2020 a 76.180 en enero de 2025, un 45% más.

El recién llegado típico que conozco estos días ha venido, ya jubilado, con un visado no lucrativo, o bien con un visado de nómada digital. Para los jubilados es un chollo: pueden comprar o alquilar un piso precioso en el centro de la ciudad y disfrutar del fabuloso estilo de vida español.

Es verdad que gastan aquí un dinero que han ganado en otra parte, así que en cierto modo es algo bueno. Es como tener turistas permanentes.

Acampada por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid. Eduardo Parra Europa Press

Quienes no están jubilados tienen una vía de entrada en el visado para teletrabajadores de carácter internacional, más conocido como visado de nómada digital. Entró en vigor a principios de 2023.

Quienes lo solicitan deben ganar el doble del salario mínimo español vigente. Ningún problema para quien cobre un sueldo estadounidense. Y, con unos ingresos más altos, fijados por la norma, pueden traerse a su familia.

La lógica de este visado es que estas personas traerán ingresos del extranjero y crearán empresas o contactos profesionales aquí. Pese a la etiqueta de nómadas, estos visados son renovables y pueden conducir a la residencia permanente y a la ciudadanía.

Quizá se esté preguntando por la golden visa, que se introdujo hacia el final de la crisis económica, en 2013, y se abolió en abril de 2025. Con ella, los extranjeros que invertían 500.000 euros en inmuebles (libres de hipotecas o de otras cargas) obtenían la residencia y el permiso de trabajo.

Para muchos estadounidenses, 500.000 euros no suponían un esfuerzo especialmente grande. De hecho, cuando Sánchez anunció su fin, en abril de 2024, lo justificó con la necesidad de garantizar que la vivienda fuera "un derecho y no un mero negocio especulativo".

La vivienda es un derecho constitucional y no un mero negocio especulativo. Por eso vamos a eliminar la 'Golden Visa', la ley aprobada del PP que permite obtener el visado de residencia si se invierte más de 500.000 euros en vivienda en nuestro país. Tener una vivienda digna no puede depender solo de las reglas del mercado. Esta será la legislatura que convierta la vivienda en el quinto pilar del Estado del bienestar. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 8, 2024

Todavía es pronto para saber si la desaparición de la golden visa ha cambiado mucho las cosas, porque los visados no lucrativos y de nómada digital siguen siendo alternativas viables.

Un artículo del Financial Times publicado en febrero de 2025, poco antes del final de la golden visa, proclamaba: "Por qué los 'refugiados del régimen de Trump' se están enamorando de Madrid. Los estadounidenses encuentran un refugio en España, donde su poder adquisitivo cunde mucho".

El artículo señala que el auge actual de estadounidenses que se instalan aquí empezó con el aumento del teletrabajo después de la pandemia y cobró impulso tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca.

A medida que a los estadounidenses les ha resultado más fácil mudarse aquí, ha surgido toda una industria para que la mudanza sea todavía más sencilla. Abogados de inmigración, agencias de reubicación, asesores fiscales internacionales, asesores para encontrar colegio, corredores de seguros médicos, empresas de mudanzas internacionales… La lista no se acaba nunca.

Estos negocios promocionan una versión idealizada de España, y a menudo engañosa, con historias de estadounidenses que viven aquí una vida de ensueño por cuatro perras. En cierto modo, es verdad.

Turistas en Madrid. Ricardo Rubio Europa Press

El artículo del Financial Times incluye un gráfico asombroso, basado en datos de la OCDE, que muestra una brecha enorme en el poder adquisitivo de estadounidenses y españoles: casi el doble. Esa brecha salta a la vista en los inmuebles que compran los estadounidenses.

Durante el primer semestre de 2025, los compradores estadounidenses pagaron una media de 3.465 euros por metro cuadrado, frente a los 1.809 de los compradores españoles, según el Consejo General del Notariado.

Para ser justos, eso no significa que los estadounidenses estén pagando el doble por el mismo piso. Estas compras varían según la ubicación y la calidad del inmueble.

De hecho, los estadounidenses sólo representaron el 0,24% de las compras de vivienda registradas en toda España en 2025. Aunque son una parte pequeña del mercado nacional, estas cifras no dan una imagen completa de su impacto en determinadas ciudades o barrios. Ni de su impacto en el mercado del alquiler, que es donde transcurre la historia con la que empezaba este artículo.

💶🏡Vivienda en España: la compra por extranjeros cae un 13%, su mayor retroceso desde 2020 https://t.co/vwXSSwoFaY — EP Economía (@EPeconomia) October 15, 2026

Además, es una historia vieja. Mi familia, en el estado de Washington, se quejaba siempre de "¡esos malditos californianos que se mudan aquí y nos echan del mercado de la vivienda!".

Es una suerte maravillosa ser quien se muda de la ciudad, el estado o el país con mayores ingresos a otro con menos. No tanto para los que ya vivían allí.

La política de visados de España ha tenido un éxito tremendo a la hora de atraer a estadounidenses y a otros extranjeros ricos. Es estupenda para ellos, y aún mejor para los caseros y las empresas de reubicación. ¿Y qué efecto tiene en la calidad de vida de quienes cobran sueldos locales?

Pero ¿tiene sentido abrir así las puertas a los inmigrantes ricos en medio de una crisis de vivienda tan extrema? ¿Cuánto beneficio económico tienen que aportar a España para compensar la tensión que añaden al mercado de la vivienda? Son preguntas importantes que exigen más datos de los que yo puedo conseguir.

Acampada por la vivienda en la Puerta del Sol. Alberto Ortega Europa Press

Para mí, personalmente, es un asunto complicado y contradictorio. He conocido a algunas de estas personas y entiendo sus motivos para venir. Hace poco conocí a una estadounidense que se mudó aquí hace dos años y que se lamentaba de formar parte del problema de la vivienda.

Sin embargo, esto no es una crítica a las personas ni a sus decisiones. Lo que pongo en duda son las políticas que fomentan esas decisiones. La crisis de la vivienda se ha prolongado demasiado. No hay una respuesta fácil.

Lo que tenemos delante es, más bien, un complejo rompecabezas político. Sí, la pieza más importante es la construcción, pero eso llevará tiempo.

Gane quien gane el mes que viene el privilegio de dirigir el Gobierno de España, deberá aplicar medidas que den a los españoles un alivio inmediato y replantearse la política que atrae a recién llegados ricos hasta que quienes ya están aquí tengan acceso a una vivienda digna y adecuada.