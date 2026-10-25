El pulgar del Papa

Hace ocho días que a León XIV le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, afectado por un sorpresivo cáncer y anunciado casi al mismo tiempo que supimos de su operación. Ya había reaparecido unos días antes, para el ángelus dominical.

Es un papa joven en muchos sentidos; tiene setenta y un años y apenas lleva uno como papa.

En el papamóvil, vestido de blanco, con una sonrisa ancha, los ojos muy abiertos y una cierta expresión de sorpresa, pareciera que todavía no acabe de acostumbrarse a que nadie lo espere.

No hay huellas de una intervención quirúrgica reciente en la sotana impecable, en esa cruz que descansa sobre el pecho, ni en la mano izquierda que se apoya con firmeza en el vehículo.

Desconocemos (el pulmón apenas silba, apenas se delata) si le cuesta esfuerzo permanecer de pie, si le duele al respirar, con las costillas tan tiernas y tan cercanas, si su primer pensamiento al despertarse por las mañanas se lo dedica, o se escapa, a la enfermedad.

Sólo sabemos que al cuerpo que habita bajo ese blanco reluciente le han arrancado un pedazo, lo ha desgarrado un bisturí.

At his first Wednesday General Audience after having undergone surgery, Pope Leo thanked everyone for their prayers and reflects on the role of families as the foundation of society, emphasizing the important bond between spouses and the gift of having children. https://t.co/05O0PDj1Dc — Vatican News (@VaticanNews) October 21, 2026

Alrededor, varias manos alzan el habitual y mustio bosque de teléfonos móviles; los espectadores quieren conservar aquel momento. Quién sabe si será la última vez que puedan fotografiarlo. La enfermedad ha aumentado el valor de su presencia, el mérito de la fotografía.

El papa, para los fieles o quizás también para las instantáneas, levanta el pulgar, un gesto ordinario, simpático, el de un abuelo cuando sus nietos le preguntan por un zoom mal sintonizado, cómo te encuentras, abuelo, ya vas comiendo algo, tienes que animarte, dar algún paseo.

El abuelo, entonces, bendice a su manera, y lejos de posar la mano sobre la cabeza, de trazar el signo de la cruz en el aire, eleva ese dedo, la señal universal de que todo va bien. De que todo saldrá bien

Siempre he percibido una crueldad involuntaria pero constante en la alegría con la que recibimos a los enfermos que salen del hospital, cuya debilidad nos incomoda porque nos remite a la nuestra. Mejor que se muestren fuertes y sonrientes. Con buen aspecto. Mejor que nunca, incluso.

Al fin y al cabo, lo peor ha pasado y no son pocas las veces en las que el enfermo, al cabo de un rato, consuela y alienta a quienes han temido por él.

¿De cuántas oportunidades dispone un papa para mostrarse asustado?

Yara Nardi ha fotografiado ese instante, ha retratado la obligación de León XIV de mostrarse invulnerable, asumida sin un instante de duda, de ese pulgar tan americano y tan cumplidor.

Pero dediquen un segundo a leer en su rostro, en esa sonrisa amable, un poco desbordada por la atención, e imaginen esa boca exangüe apenas ocho días antes en una mesa de operaciones, entregado por completo a las manos de otros.

Sí, el sucesor de Pedro ha vuelto a la calle, se mantiene firme, esboza una sonrisa y levanta el pulgar, como hacemos cualquiera de nosotros cuando nos preguntan si estamos bien y, la verdad, no tenemos ganas de dar demasiadas explicaciones...