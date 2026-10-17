El PSOE ha colapsado

El sanchismo reventó por las costuras el 30 de julio de 2026, cuando Marruecos invadió Ceuta.

Todos los regímenes caen igual: un día todo amanece normal y al siguiente nada se sostiene. Colapsa la estructura y deja un silencio inusual.

Ocurre de repente. La paciencia de la gente, los muros y las atrocidades…

Incluso los que toleraban el régimen dudan de sí mismos y de cómo han podido vivir así, como si por las grietas estructurales entrara de nuevo la conciencia.



El sanchismo reventó por las costuras el 30 de julio de 2026 cuando Marruecos invadió Ceuta.