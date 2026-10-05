A mí me gustaría, pero Guapez no me deja

Tan mal le va la cosa a Pedro I el Guapo que piensa que con Maricarmen ha tapado Ceuta.

Hoy me gustaría hablaros de la exclusiva de mi compañero Gustavo Molina sobre los al menos 72 soldados y oficiales marroquíes que la inteligencia militar española tiene identificados en Ceuta como los 'pastores' de invasores, los que les proveen de comida y les dan instrucciones de dónde crear caos.

Me gustaría poder contaros las cuatro fuentes de diferentes cuerpos militares que lo han confirmado y todo el lujo de detalles que tenemos y no podemos contaros aún.

Sin embargo, hoy voy a tener que hablaros de cómo Pedro Sánchez (ya os lo dije la semana pasada, por cierto) se ha terminado quemando de tanto sobar la figura de la pobre Maricarmen y va a terminar en el paredón de unas elecciones generales con menos opciones que mi Getafe de ganar la Champions.

Porque Sánchez y el PSOE se ven con opciones pero la realidad es otra.

También me gustaría hablaros de la exclusiva de Brais Cedeira en nuestro periódico sobre los seis guardias civiles que Grande-Marlaska fulminó después de que se negaran a elaborar aquel informe ideológico de periodistas. Es más, ya son varios los agentes que están dispuestos a declarar ante un juez, lo que no es moco de pavo.

Sin embargo, voy a tener que hablaros del desgobierno de España. Sánchez no sólo acumula cuatro años sin cumplir la ley, pues no ha presentado Presupuestos ni uno de esos años en tiempo y forma (y 2026 no será diferente) sino que a día de hoy es incapaz de legislar, de cumplir con la principal tarea de un gobierno porque sus socios le han abandonado.

La acampada de la Puerta del Sol de Madrid este domingo por la noche. Rodrigo Jiménez EFE

Por un momento, Maricarmen le hizo creer que podía volver a reunirlos a todos en torno a un cántico y a la intención de infantilizar de forma absoluta a sus votantes, con un puñado de cachorros gritando en Sol lemas contra Ayuso y Almeida, contra el capital, la ultraderecha y los tecno-oligarcas. Ha llegado un punto en que no sabía si escuchábamos a universitarios que repiten cualquier consigna o uno de los disparatados discursos de Patxi López en el Congreso.

También quería hablaros del clan de 'Los Rocho' y de la jueza Biedma. De la confirmación, publicada por Jorge Calabrés en EL ESPAÑOL, de que esta familia vinculada al narcotráfico fue contactada por las cloacas del PSOE que lideraba Leire Díez para darle un sustillo a la magistrada o de que la propia juez ha aportado más de cien vídeos de YouTube en los que se trataba de amedrentarla mientras trabajaba en el caso del hermanísimo sanchista.

Sin embargo, voy a tener que hablaros de que desde el viernes Sánchez ha pasado otros tres días de reflexión para ver si convocaba elecciones el 29 de noviembre o no. Y eso a pesar de que las encuestas que publica SocioMétrica en nuestro periódico confirman la abrumadora mayoría de la dupla PP-VOX y que la popularidad de Guapez está más abajo que la de Trump, y ya es decir.

Tan mal le va la cosa a Pedro I el Guapo que piensa que con Maricarmen ha tapado Ceuta, ha esquivado los casos de corrupción de su hermano, de su mujer, de su secretario de Organización y de su otro secretario de Organización. Empiezo a pensar que se cree capaz de librarse hasta de las joyas de ZP.

Y vamos a suponer que así fuera, que los españoles fuéramos tan tontos de perdonarle todo esto, pero quién va a ser el valiente que obvie que en España se producen cientos de miles de desahucios y que nuestro amado presidente sólo ha hecho caso Maricarmen por puro interés electoral, quién va a ser el que le perdone que sea el presidente de la democracia que menos vivienda pública ha construido en su tiempo en Moncloa.

Joder, que en ocho años ha levantado menos pisos públicos que Rajoy, ¡¡¡menos que Rajoy!!!

De verdad que me gustaría hablaros de la inflación disparada, de la que se nos viene encima con una crisis de deuda global, de la dimisión del delegado del Gobierno de Ceuta... En serio, que yo lo que quiero es contaros que este año le vamos a dar los Premios Los Leones de EL ESPAÑOL a Josep Oliú, Luis de la Fuente, la Fundación Atresmedia y a Nieves Álvarez.

Os juro que quiero hablar de cosas importantes de verdad, pero no puedo.

No puedo porque es tal la putrefacción que sale de Moncloa que han intentado aprobar dos decretos para contentar a todos sus socios y se han quedado sin ninguno, con el culo al aire y unas elecciones en ciernes que por mucho que nos quieran vender al PSOE le vienen igual de bien que a usted unas hemorroides.

Eso sí, al menos en Sol hay chiqui-asambleas para peques, batucadas, cursos de okupación y hasta historias de amor en la 'calle de los bisexuales'.